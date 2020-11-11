Надо ли лечить молочные зубы? Они же все равно выпадут…

ответ:

Частая ситуация – вот зубы только вылезли, смотришь, а на них уже черные пятнышки. Кариес-мультифакториальное заболевание, включающее в себя множество причин.



- нарушение закладки зубов в период эмбриогенеза, визуально мы может это видеть в полости рта как ярко-белую эмаль, сразу после прорезывания зуба. На нарушение закладки могут влиять разные факторы, такие как дефицит витаминов в организме матери, токсикозы, соматические заболевания, прием лекарственных средств и много другое.



- ночные кормления. Бутылочный кариес. Во рту у ребенка развивается патогенная флора, создается кислотная среда, которая очень быстро «съедает» еще слабо минерализованную эмаль молочных зубов. Чтобы предотвратить раннее развитие кариеса, следует сократить до минимума ночные кормления, а еще лучше заменить их водой. Ни в коем случае не предлагать ребенку соки, чаи и прочие напитки. Только вода. Если же нет возможности кормления убрать, то постарайтесь после каждого кормления обработать полость рта специальными салфетками "Асепта". Это не даст развиться патогенной микрофлоре в полости рта.



- общее состояние реактивности организма и иммунитета. Бактериальный пейзаж полости рта.



- характер питания – тоже одна из основных причин. Ведь что едят современные дети: булки, вафли, сухие завтраки, чипсы, конфеты с мягкой карамелью - рафинированная, мягкая, липкая, сладкая пища. В рационе детей практически отсутствуют продукты, которые нужно грызть – целые яблоки, морковь. А это важно и для развития челюсти.



- плохая гигиена зубов – очень важный компонент. Нужно с самого раннего детства приучать детей к чистке зубов, особенно на ночь. Когда малыш еще сам не может чистить зубы, это должны делать родители, это их задача, ответственность.

