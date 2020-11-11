Надо ли лечить молочные зубы? Они же все равно выпадут…

Пацко Анастасия Викторовна
детский стоматолог
вопрос:
В каком возрасте должен состояться первый визит к стоматологу?
ответ:
Самой первой причиной визита к детскому стоматологу должна стать проверка уздечек полости рта. Обычно это проверяют сразу после рождения в роддомах или на одном из первых приемов у педиатра. Если же этого не случилось, то родителям нужно самим проявить инициативу и уделить этому моменту внимание – при короткой уздечке язык просто не поднимается вверх, и это может помешать ребенку нормально принимать пищу, а в последующем - нарушить звукопроизношение. Следующий осмотр стоматолога нужно провести, когда появляются первые зубы. Это нужно для того, чтобы врач оценил состояние твердых тканей зуба и провел беседу с родителями о том, как правильно ухаживать за молочными зубами. Далее, если проблем нет, к стоматологу нужно прийти, когда прорезались все 20 молочных зубов. В среднем, это возраст 2,5-3 лет. Впоследствии врач уже сам устанавливает частоту визитов, исходя из картины в полости рта.
вопрос:
Каковы же самые основные причины развития кариеса молочных зубов?
ответ:
Частая ситуация – вот зубы только вылезли, смотришь, а на них уже черные пятнышки. Кариес-мультифакториальное заболевание, включающее в себя множество причин.
- нарушение закладки зубов в период эмбриогенеза, визуально мы может это видеть в полости рта как ярко-белую эмаль, сразу после прорезывания зуба. На нарушение закладки могут влиять разные факторы, такие как дефицит витаминов в организме матери, токсикозы, соматические заболевания, прием лекарственных средств и много другое.
- ночные кормления. Бутылочный кариес. Во рту у ребенка развивается патогенная флора, создается кислотная среда, которая очень быстро «съедает» еще слабо минерализованную эмаль молочных зубов. Чтобы предотвратить раннее развитие кариеса, следует сократить до минимума ночные кормления, а еще лучше заменить их водой. Ни в коем случае не предлагать ребенку соки, чаи и прочие напитки. Только вода. Если же нет возможности кормления убрать, то постарайтесь после каждого кормления обработать полость рта специальными салфетками "Асепта". Это не даст развиться патогенной микрофлоре в полости рта.
- общее состояние реактивности организма и иммунитета. Бактериальный пейзаж полости рта.
- характер питания – тоже одна из основных причин. Ведь что едят современные дети: булки, вафли, сухие завтраки, чипсы, конфеты с мягкой карамелью - рафинированная, мягкая, липкая, сладкая пища. В рационе детей практически отсутствуют продукты, которые нужно грызть – целые яблоки, морковь. А это важно и для развития челюсти.
- плохая гигиена зубов – очень важный компонент. Нужно с самого раннего детства приучать детей к чистке зубов, особенно на ночь. Когда малыш еще сам не может чистить зубы, это должны делать родители, это их задача, ответственность.
- нарушение закладки зубов в период эмбриогенеза, визуально мы может это видеть в полости рта как ярко-белую эмаль, сразу после прорезывания зуба. На нарушение закладки могут влиять разные факторы, такие как дефицит витаминов в организме матери, токсикозы, соматические заболевания, прием лекарственных средств и много другое.
- ночные кормления. Бутылочный кариес. Во рту у ребенка развивается патогенная флора, создается кислотная среда, которая очень быстро «съедает» еще слабо минерализованную эмаль молочных зубов. Чтобы предотвратить раннее развитие кариеса, следует сократить до минимума ночные кормления, а еще лучше заменить их водой. Ни в коем случае не предлагать ребенку соки, чаи и прочие напитки. Только вода. Если же нет возможности кормления убрать, то постарайтесь после каждого кормления обработать полость рта специальными салфетками "Асепта". Это не даст развиться патогенной микрофлоре в полости рта.
- общее состояние реактивности организма и иммунитета. Бактериальный пейзаж полости рта.
- характер питания – тоже одна из основных причин. Ведь что едят современные дети: булки, вафли, сухие завтраки, чипсы, конфеты с мягкой карамелью - рафинированная, мягкая, липкая, сладкая пища. В рационе детей практически отсутствуют продукты, которые нужно грызть – целые яблоки, морковь. А это важно и для развития челюсти.
- плохая гигиена зубов – очень важный компонент. Нужно с самого раннего детства приучать детей к чистке зубов, особенно на ночь. Когда малыш еще сам не может чистить зубы, это должны делать родители, это их задача, ответственность.
вопрос:
Маленькая коричневая точка – это уже кариес?
ответ:
Не всегда кариес - черное пятно. Цвет зависит от стадии процесса. Зачастую, особенно в раннем детском возрасте кариес имеет быстрое течение, и при остром течении кариозного процесса "пятнышки" имеют белесоватый, жёлтый оттенок. Более темный оттенок говорит нам о хроническом течении, более длительном. Плюс ко всему кариес это или нет сможет определить врач на осмотре, иногда в темный цвет окрашены фиссуры(естественные углубления, бороздки) на зубах, что является разновидностью нормы. Или это может быть налет.
вопрос:
Надо ли лечить молочные зубы? Они же все равно выпадут…
ответ:
Молочные зубы лечить нужно. Полная смена молочного прикуса на постоянный происходит в 12-13 лет. Молочные зубы имеют такие же ткани как и постоянные, только менее минерализованные(минерализуются за счёт слюны в полости рта после прорезывания), в молочном зубе есть и нерв. (Хотя мы часто слышим фразу "в молочном зубе нет корней и нервов, и он не может болеть"). Болеть может, не меньше чем постоянный, это объясняется тем, что пульповая камера в молочном зубе шире, нерв (пульпа )больше ,кровоснабжение и иннервация активнее, а за счёт того что ткани слабоминерализованы, воспалительные и инфекционные процессы протекают более активно. А теперь представьте – пятый, самый большой молочный зуб, рассасывается только к 10 – 11 годам. Ему до этого возраста нужно простоять. А если по каким-то причинам зуб пришлось удалить раньше, то 6-й зуб (уже постоянный) встанет на место отсутствующего зуба, а когда приходит время для пятого постоянного зуба – ему уже места нет, он может прорезаться вне зубного ряда(сбоку). Каждый зуб несет свою функцию и должен выпасть тогда, когда ему положено.
вопрос:
С какого возраста нужно начинать приучать ребенка чистить зубы?
ответ:
Чистить зубы ребенку нужно с появления первого зуба. Важно тщательно соблюдать дома гигиену ротовой полости и периодически осуществлять профессиональную чистку зубов в кабинете стоматолога. В ситуации с молочными зубами перед родителями стоят несколько важных задач:
· привить ребенку культуру посещения стоматолога;
· создать условия для полноценной и регулярной гигиены;
· своевременно лечить кариес в начальных стадиях;
· вовремя выявлять и корректировать дефекты прикуса, когда челюсть еще растет и развивается.
· привить ребенку культуру посещения стоматолога;
· создать условия для полноценной и регулярной гигиены;
· своевременно лечить кариес в начальных стадиях;
· вовремя выявлять и корректировать дефекты прикуса, когда челюсть еще растет и развивается.
вопрос:
Что делать, если зуб заболел внезапно – ночью или когда семья находится на отдыхе за границей, и возможности прямо сейчас обратиться к стоматологу нет?
ответ:
Единственная рекомендация, которая с большой долей вероятности может спасти вас от внезапной зубной боли, такова: посещайте стоматолога дважды в год(детям чаще) и проводите тщательную гигиену полости рта ежедневно. Острая боль - ситуация не из приятных. Если зуб заболел ночью, нужно принять обезболивающее, ибупрофен, Найз, Нимесил(не является призывом к действию, имеются противопоказания), а утром записаться на приём к стоматологу, либо, не дожидаясь утра, воспользоваться помощью учреждений, которые оказывают помощь круглосуточно.
вопрос:
Передаются ли проблемы с зубами наследственно? Передается ли кариес по наследству?
ответ:
Конечно, нет. Но склонность к этому заболеванию мы все-таки наследуем от наших предков. Ученые из США доказали, что у матерей, склонных к болезням зубов, дети также сталкиваются с этими проблемами в 89% случаев. Почему же люди, которые старательно соблюдают гигиену полости рта, все равно страдают от кариеса, а те, кто не особо следит за ней, нередко имеют здоровые зубы? Все дело в генетике.
Генетические факторы устойчивости к кариесу:
- Чем прочнее эмаль, чем больше в ее составе минералов (кальция, фтора), тем меньше вероятность кариозных процессов.
Наличие бороздок, естественных углублений на поверхности, наоборот, повышает риск развития болезни – в этих ямках скапливаются частички пищи и формируется бактериальный налет. В налете сосредоточено высокое количество кариесогенных микробов (Streptococcus, Gemella, Lactobacillus fermentum).
А все эти анатомические особенности мы наследуем от родителей, в том числе морфологические признаки зубов: строение, размер, форму, состав эмали, наличие бороздок и пр. Отсюда вывод: именно от унаследованной конституции зубочелюстной системы зависит устойчивость к кариесу.
Рассмотрим и другие генетические факторы.
- Химический состав слюны
Некоторые люди от рождения имеют повышенное количество олигосахаридов в слюне, это углеводы, способствующие оседанию бактерий на поверхности зубов.
- Гуморальный иммунитет
Кроме химического состава слюны, учитывается концентрация иммуноглобулинов класса А (IgA). Это полезные белки, имеющие антибактериальное действие, защищают эмаль от кариесогенных бактерий.
- Строение челюсти, особенности прикуса
Различные нарушения прикуса мы также получаем «по наследству» в 50% случаев. Существует прямая взаимосвязь между неправильным прикусом и развитием кариеса. Скученность резцов, отсутствие контакта между верхними и нижними зубами, повышенная жевательная нагрузка на отдельных участках челюсти – все это способствует кариесогенным процессам.
Генетические факторы устойчивости к кариесу:
- Чем прочнее эмаль, чем больше в ее составе минералов (кальция, фтора), тем меньше вероятность кариозных процессов.
Наличие бороздок, естественных углублений на поверхности, наоборот, повышает риск развития болезни – в этих ямках скапливаются частички пищи и формируется бактериальный налет. В налете сосредоточено высокое количество кариесогенных микробов (Streptococcus, Gemella, Lactobacillus fermentum).
А все эти анатомические особенности мы наследуем от родителей, в том числе морфологические признаки зубов: строение, размер, форму, состав эмали, наличие бороздок и пр. Отсюда вывод: именно от унаследованной конституции зубочелюстной системы зависит устойчивость к кариесу.
Рассмотрим и другие генетические факторы.
- Химический состав слюны
Некоторые люди от рождения имеют повышенное количество олигосахаридов в слюне, это углеводы, способствующие оседанию бактерий на поверхности зубов.
- Гуморальный иммунитет
Кроме химического состава слюны, учитывается концентрация иммуноглобулинов класса А (IgA). Это полезные белки, имеющие антибактериальное действие, защищают эмаль от кариесогенных бактерий.
- Строение челюсти, особенности прикуса
Различные нарушения прикуса мы также получаем «по наследству» в 50% случаев. Существует прямая взаимосвязь между неправильным прикусом и развитием кариеса. Скученность резцов, отсутствие контакта между верхними и нижними зубами, повышенная жевательная нагрузка на отдельных участках челюсти – все это способствует кариесогенным процессам.
вопрос:
Можете назвать три основных заблуждения родителей о детских зубах?
ответ:
Да, конечно. Наиболее частые заблуждения:
- Отсутствие корней и нервов в молочных зубах
- Отсутствие болевых ощущений
- Молочные зубы не нужно чистить и лечить, они все равно выпадут.
- Отсутствие корней и нервов в молочных зубах
- Отсутствие болевых ощущений
- Молочные зубы не нужно чистить и лечить, они все равно выпадут.
г. Бердск,
ул. Лунная 11/1,
помещение 2
ул. Лунная 11/1,
помещение 2
Телефон: 8-913-982-99-19
г. Бердск,
ул. Ленина, 126
ул. Ленина, 126
Телефон: 8-953-797-17-83
На правах рекламы. Фото предоставлено стоматологическим центром «Смарт-Дент».
Лицензия №ЛО-54-01-006035 от 14.09.2020г.
Лицензия №ЛО-54-01-006035 от 14.09.2020г.