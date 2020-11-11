Какие домашние задания задают детям в школах разных странах?

Что задают в школах разных стран: учат ли там стихи и ставят ли оценки за невыполненные домашние задания?

Что задают в школах разных стран: учат ли там стихи и ставят ли оценки за невыполненные домашние задания

Что задают в школах разных стран: учат ли там стихи и ставят ли оценки за невыполненные домашние задания?

Германия, Мюнхен. Юлия, трое детей, младшим дочери и сыну по 9 лет

Домашние задания в Германии сильно зависят от класса. Например, во втором классе могут задать страницу примеров по математике или написать одну страницу прописей ручкой. В немецких школах считается, что если работаешь простым карандашом и всегда можешь стереть написанное, то мотивация к учебе повышается, а страх сделать ошибку сильно снижается. Поэтому первоклассники пишут карандашами.

Стихи в немецких школах учить почти не задают. А вот читать нужно каждый день хотя бы по 10 минут. Книги любые, по желанию. Главное, чтобы ребенок читал ежедневно, а что — не важно, хоть комиксы. Нужно наработать технику и развить любовь к чтению.

Вот, например, задачи по математике во втором классе: нужно разложить числа на десятки и единицы. Плюс еще одна страница математических упражнений по желанию. Это «задания со звездочкой», то есть дополнительные. Мы не стали делать, так как дочка уже устала. Так часто задают: часть — обязательные задания, часть — по желанию.

В восьмом классе гимназии — задачи и уравнения по математике, выучить новую порцию слов по английскому, французскому и испанскому, подучить материал по химии и физике. Задают, в принципе, прилично. Но многое из этого дети успевают сделать на продленке. У них специально на это время там выделено. Остальное — дома.

Вот, например, задание по немецкой литературе: выучить правила определения стиля «краткий очерк». Прочитать текст, определить, в каком жанре он написан, и выписать основную структуру текста в тетрадь. А по истории задали прочитать две страницы учебника про французскую революцию.

Оценки за домашнюю работу ставят редко. В начальной школе такого вообще нет — просто исправляют ошибки, если есть. А в средней и старшей школе заранее предупреждают, что работа на оценку.

Великобритания, Блэкпул. Арина, четверо детей. Учатся в школе трое: 18, 16 и 11 лет

Я живу в Англии уже 12 лет. Мы сюда переехали из Латвии. И за всё это время я ни разу не слышала от своих детей, что они не хотят идти в школу.

Моей старшей дочери 22 года, и она уже учится в университете. Вторая — в Sixth Form. Это два обязательных года перед университетом в колледже для старших подростков от 16 до 18 лет.

Мой средний сын последний год учится в High School. Это средняя школа — промежуточное звено между начальной и старшей школой. Младшая дочка — в начальной школе. Так что я знаю все этапы образования Великобритании. Более того, сама была помощником учителя в школе.

В Англии дети идут в школу с 5 лет. С 1 по 6 класс — это начальная школа. Они учат буквы, больше играют. Всё как в детском саду. До 6 класса домашку практически не задают. Всё стараются делать в школе с детьми.

По пятницам после ланча у них есть «голден-тайм». Детки, у которых с успеваемостью все в порядке, играют, а те, которые не успевают, подходят к учителю, и он им объясняет или читает с ними.

Я лично за 12 лет ни с одним ребенком домашку не делала.

Сейчас младшей по теме дают читать книги. Она их прочитывает быстрее, чем надо. Только на карантине, когда были задания, присылали по электронной почте. Их надо было сделать до пятницы, но она успевала до вторника и дальше ничего не делала.

В Hight School немного по-другому, но дети тоже умудряются всё делать в школе. Остаются пара презентаций да несколько задач по математике. У них тут другой подход к решению примеров. Я им даже помочь не могу. Они считают не в столбик, а в линию. Я не понимаю, как это.

Стихи наизусть учат очень мало, и то по желанию. Не зазорно читать с листа. Шекспира наизусть не рассказывают, и им по этому поводу никто вообще ничего не говорит.

Мы выросли на том, что ты должен сделать лучше всех. Здесь мотивация другая — ты должен сделать лучше по своим силам, а не выпрыгнуть из своих штанов.

Нидерланды, Утрехт. Рина, дочь 16 лет

Я живу в Нидерландах больше 20 лет. У меня двое детей. Старший уже взрослый. Второй дочке — 16 лет, она ходит в среднюю школу.

Голландская система образования очень сильно отличается от российской. У меня очень много претензий к этой системе как у человека, который учился в Советском Союзе и России. Тут система заточена на то, что идет селекция детей по их умственным способностям. И это происходит официально на государственном уровне.

Все дети идут в школу с 4 лет. Но на самом деле это такой детский сад при школе. Никто их не сажает за парты. С 4 до 6 они играют в здании школы, как у нас в детском саду в подготовительной группе. Только с 6 лет начинается обучение, как у нас в первом классе.

Официально принято не давать домашние задания. Но школы сильно отличаются и зависят от своей статистики. Потому что здесь в 12 лет ребёнок сдаёт экзамен, на основании которого определяется его будущее. В зависимости от того, как он его сдал, он либо сможет поступить в университет, либо пойдёт в ПТУ.

Поэтому школы, которые занимаются полировкой своего престижа, негласно дают детям домашние задания, чтобы те лучше сдали этот экзамен и, соответственно, подняли рейтинг учебного заведения.

Дочь учится в средней школе. Ей задают типа курсовых писать, а потом их защищать. Ещё какие-то творческие работы дают. Дети делятся на направления — гуманитарный или технический класс. Она гуманитарий. Ей дают задания по обществоведению, истории, экономике, литературе. У неё 4 языка иностранных. Например, недавно задали написать эссе, придумать диалог на иностранном языке, а ещё выучить Шекспира и разыграть сценку с одноклассниками.

В старшей школе уже групповые задания, приближенные к университетским. При этом курсовые не оцениваются по оформлению и количеству строк, главное — содержание. Иногда смотрю — я никогда бы такое учителю не понесла, для меня это черновик. Формализма здесь нет. Учитель посмотрит и работу, выполненную «на коленке», и поставит оценку.

Норвегия, Осло. Ирина, двое сыновей

Мой сын учился в Норвегии со 2 по 7 класс. Домашних заданий там не дают. Это бы развивало детей. Всё, что до 7 класса, в Норвегии считается «начальной школой». Писать можно только карандашом. Задания — не сложнее, чем вписывать пропущенные буквы в слова. Ручка запрещена. Оценок тоже не ставят. Всё это сделано якобы во имя равноправия.

Технику чтения проверяют до 7 класса. Учитель выходит с каждым учеником отдельно, чтобы не слышали «позора». Одним словом, детский сад, а не школа.

Сингапур. Татьяна, дочь первоклассница, 7 лет

Я живу в Сингапуре восемь лет. В этом году моя дочь пошла в местную школу в первый класс. Я долго думала, отправить её в местную или международную школу, и в итоге решила выбрать местную. Хотя бы потому, что сингапурская система образования считается сильнейшей в мире.

Преподавание ведётся в Сингапуре на английском языке. Помимо этого, с первого класса дети изучают так называемые материнские языки, к которым относятся китайский, тамильский и малайский. При желании можно запросить замену на один из европейских языков (французский или немецкий), но в этом случае вам придётся учить ребёнка самостоятельно.

Начиная с первого класса детям задают много домашней работы. Основное внимание уделяется английскому, второму языку, физической культуре и математике. Чуть позже добавляется наука. По большинству предметов есть интерактивные приложения, в которых дети могут заниматься как внутри школьной программы, так и делать дополнительные активности. К примеру, мы на постоянной основе используем приложение для изучения математики и китайского. Общение учителей с родителями идёт через специальный портал, на котором можно отследить успеваемость ребёнка и все объявления, связанные с учёбой.

Сегодня нам по математике задали счёт до 100, примеры на сложение, умножение и вычитание. По английскому языку — повторить грамматику. Плюс работа в приложении на компьютере и на дополнительных порталах по предметам — там гибрид игр и образования.

Вообще, у ребёнка много учебников и других распечатанных материалов, и каждый день по всем дают те или иные задания. И всё это в первом классе! Во втором-третьем классе количество домашней работы сильно возрастает, так что к четвертому-пятому классу дети занимаются учебой практически всё время. Поэтому в Сингапуре очень развито репетиторство и школы дополнительной подготовки.

Источник: aif.ru