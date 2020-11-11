"Я покажу тебе Кирюшу": Уволит ли за нападение на журналиста Болдырева сотрудника пресс-центра мэрии Бердска Цветкова, ответил мэр Евгений Шестернин. Отношения "трещат по швам"?

Болдырев отмечает, что его ситуация так или иначе касается каждого журналиста и всех СМИ в целом. Ведь если поступок Кирилла Цветкова останется безнаказанным, значит другие подумают, что им тоже так можно.

Иллюстрация из скандального обсуждения конфликта Цветкова и Болдырева в ВКонтакте

Оставили работать в пресс-центре мэрии или уволили напавшего на журналиста Болдырева сотрудника пресс-центра мэрии Бердска Кирилла Цветкова? "Курьер. Среда. Бердск" узнал, как развиваются события на 10 ноября в громком конфликте. Напомним, Цветков воровался в редакцию "Свидетеля" и нанес несколько ударов за репост с сарказмом журналисту Болдыреву. Сам Сергей Анатольевич рассказал, что на него так никто и не вышел за неделю и не связался. Сам он говорил, что готов принять извинения только в прямом эфире "ВКонтакте".

Что изменилось за неделю

- Кирилл, вы остаетесь сотрудником пресс-центра? - обратилась с вопросом редакция "Курьер. Среда. Бердск".

- Я еще в отпуске, - заявил Кирилл "Курьер. Среда. Бердск" 10 ноября. - Давайте поговорим, когда я выйду.

И уточнил, что готов общаться только на следующей неделе. Также не ответил на вопрос, связывался ли с ним участковый полиции по поводу заявления Болдырева.

Сам Сергей Болдырев отметил, что на него так никто и не вышел из мэрии и не связался сам Кирилл. Напомним, Цветков заявил, что Болдырев долгое время занимался кибербуллингом, по другому травлей его в соцсетях, и у молодого человека сдали нервы. Он считает конфликт чисто мужскими разборками.

- В полиции мне сказали, что заявление рассмотрят в течение месяца. Как будет там итог, так я буду думать, что дальше, - сказал Болдырев "Курьер. Среда. Бердск" 10 ноября.

При этом отметил, что его ситуация так или иначе касается каждого журналиста и всех СМИ в целом. Ведь если поступок Кирилла Цветкова останется безнаказанным, значит другие могут подумать, что им тоже можно бить журналистов.

Ответ мэрии

"Курьер. Среда. Бердск" сделал запрос в мэрию Бердска с вопросами о том, как давно работает в пресс-центре Кирилл Цветков, и какое решение принял глава Шестернин о его дальнейшей работе. Из 12 вопросов ответы даны были только на 3. Читайте вопросы и ответы.

С какого времени, по какому конкурсу и какую именно должность занимает Цветков?

- Кирилл Цветков трудоустроен в Муниципальном казенном учреждении «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления».

Случались ли конфликты между сотрудниками мэрии и Цветковым?

- Такие случаи не выявлены.

Считаете ли вы, глава Бердска, поведение своего сотрудника достойным для его занимаемой должности?

- На данный вопрос был дан официальный ответ другому интернет-изданию.

Также к ответу прикреплена ссылка на чужой текст, где сказано, что глава Бердска не уволит сотрудника пресс-центра за избиение журналиста.

Давать ответ для СМИ ссылаясь на комментарий для другого здания, как минимум неэтично. Почему нельзя написать пару предложений, дав ответ для "Курьер. Среда. Бердск"? Кроме того по закону о СМИ, мэрия должна отвечать каждому СМИ на запросы.

10 ноября в чате мэрии между журналистами и представителями пресс-центра снова начались споры. Журналисты отмечают несправедливые требования к ним и некорректное отношение. Некоторые предлагают поговорить и обсудить имеющиеся "разногласия".

Журналистское сообщество возмущает такая позиция мэрии. Но и не только журналистов. Пост в "Подслушано Бердск" - "А что там с Кирюшей из мэрии? Простили?" вызывал бурю эмоций у подписчиков.

Мнения бердчан

- Вы хотите, чтобы он ещё меня избил? - спрашивает в ответ на пост девушка.

- Думаю, как только захочет это сделать, его случайно хулиганы по дороге изобьют. У нас же много всяких хулиганов, - шутит другой.

- Я его физиономию не видел. Болдырева знаю много лет.

- Болдырев явно проигрывает.

- Зато выигрывает по интеллекту.

- Было бы странно, если бы проигрывал по интеллекту. Возраст, опыт и т.д.

- А тот молодой, горячий. Вспылил.

- Но я все-таки против физического насилия, особенно которое выносят из "срача" в интернете.

- Я еще могу понять гражданского, но недочиновника - нет.

- А уволить-то его придётся - деяние уголовно наказуемое.

- Кажется кто-то профессионально непригоден ввиду эмоциональной неуравновешенности. Такие персонажи не способны принимать трезвых, взвешенных решений, - заключает последний комментатор.

Все против, кроме мэрии

Также напомним, пикетировала мэрию после избиения журналиста Сергея Болдырева сотрудником пресс-центра активистка Наталья Слесарева из Бердска. Как она объяснила в комментариях корреспонденту «Курьер. Среда. Бердск» активистка Наталья Слесарева, ее акция направлена на одно:

- Власти должны понимать, что нельзя безнаказанно обращаться с людьми. У нашего мера рейтинг и так «ниже плинтуса», а чиновника, избившего журналиста, он даже не уволил. Власти должны понять, что люди готовы в ответ к зеркальным мерам.

Также требует наказать сотрудника пресс-центра мэрии Бердска Кирилла Цветкова за порванную щеку журналиста Сергея Болдырева союз журналистов Новосибирска у начальника ГУ МВД Андрея Кулькова.

Исполняющий обязанности главы Бердска и вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров комментировал инцидент "Курьер. Среда. Бердск" 6 ноября:

- Думаю, это не красит. Так быть не должно. Любые средства массовой информации и власть имущие должны находить компромиссы и уметь договариваться. Нужно выстраивать свои отношения по-другому, - сказал Захаров.

Но видимо Кирилл пока не будет уволен. "Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий этого конфликта не только двух людей, но и сообществ. Читайте подробности в ближайшее время.