Передний зуб со сколом! Чем опасны сколы на зубах и что с ними делать?

Сколов на зубах может быть много, отмечает врач. При этом некоторые человек совсем не замечает, другие же вызывают серьезный дискомфорт и беспокойство.

Больше всего и врачи, и сами пациенты боятся не столько самих сколов, сколько их последствий

Сколы на зубах — явление частое и не только эстетически неприятное. Фактически это серьезный дефект, который может повлечь за собой тяжелые осложнения. О том, что собой представляют сколы, чем они чреваты и что с ними делать, рассказал врач-стоматолог, победитель премии «Стоматолог года 2020» Юсуп Точиев.

Варианты сколов

Сколов на зубах может быть много, отмечает врач. При этом некоторые человек совсем не замечает, другие же вызывают серьезный дискомфорт и беспокойство. Соответственно, перед тем, как выбирать тактику лечения, необходимо четко разобраться в том, с чем мы имеем дело, говорит Юсуп Тачиев. Всего выделяют три вида сколов в зависимости от поражаемой поверхности:

Эмаль. Часто пациенты даже не замечают скол, пока дефект не начинает бросаться в глаза.

Дентин. Более серьезная травма: скалывается значительная часть зуба. Отколотый зуб становится болезненным, особенно под воздействием раздражителей (холодное, кислое, соленое, горячее).

Пульпа зуба. Самый серьезный скол. Это болезненно и опасно: несвоевременное обращение к стоматологу грозит развитием пульпита и потерей зуба.

Врач на осмотре определяется с тем, что именно травмировано, при необходимости использует и инструментальные методы, а не только визуальный осмотр.

Причины проблемы

Причин, по которым могут образовываться сколы на зубах, много. Так, это могут быть:

Травмы. Различные удары, падения, питание твердой пищей, когда ее нужно буквально разгрызать зубами.

Деминерализация. Когда ткани теряют минералы, прочность их снижается, в результате они становятся более хрупкими и могут легко разрушаться — проблема начинается из-за скопления отложений, твердого налета на зубах, неполадок с обменом веществ.



Он становится следующим этапом предыдущего процесса. Кариес по мере развития приводит к поражению пульпы и дальнейшему разрушению тканей, при нем эмаль откалывается даже без каких-то триггеров.Из-за этого начинается неправильное распределение нагрузки, из-за сильного давления местами коронка зуба разрушается.Например, из-за неправильно установленной пломбы, выступающей в зубном ряду, повторного воспаления, которое проводит разрушение изнутри.Постоянное скрежетание зубами во сне без контроля приводит к стиранию эмали.

В числе причин, приводящим к сколам, также называют гормональные проблемы и вредные привычки, которые непосредственно влияют на состояние зубов. Регулярные осмотры у стоматолога, которые и так рекомендуется проводить раз в год как минимум, позволят вовремя выявить проблемы.

Как лечат

Как быть в ситуации, когда на зубе появился скол? «При сколе на эмали зуба рекомендуется художественная реставрация — восстановление утраченных тканей с помощью композиционных материалов, идеально подобранных по оттенку и прозрачности зуба. Виниры — тонкие накладки, изготовленные из керамики. Восстанавливают дефекты эмали, форму зуба, повышают эстетику улыбки», — говорит Юсуп Точиев. При этом он выделяет и другие варианты терапии.

«Если зуб сломался в пределах дентина, то мы используем вкладки. Это микропротез, позволяющий восстанавливать функции и целостность зуба с сохранением высоких эстетических показателей. Коронки рекомендованы при существенных сколах коронковой части зуба с затрагиванием пульпы, предварительно стоматолог удаляет пульпу зуба», — объясняет стоматолог.

Осложнения проблемы

Больше всего и врачи, и сами пациенты боятся не столько самих сколов, сколько их последствий. Ведь такие дефекты легко могут приводить к воспалениям и осложнениям на их фоне.

«К сожалению, у всех этих сколов могут быть последствия, если не начать лечить их вовремя. При отсутствии адекватного лечения даже незначительный скол на зубе может со временем привести к серьезным проблемам. Игнорирование повреждения чаще всего приводит к таким последствиям:

Инфицирование пульпы: если скол спровоцирует оголение нервных окончаний, возможно серьезное воспаление — вплоть до необходимости удаления пульпы.

Повышенная чувствительность: повреждение способствует развитию реакции на холодное/горячее с последующим затруднением процессов приема пищи, устной речи и даже дыхания.

Появление новообразований (киста, гранулема): обширный скол в состоянии спровоцировать развитие осложнений на верхушке зубного корня, что в отсутствие лечения приводит к поражению костной ткани и потере устойчивости зуба.

Бывает, что не все стоматологи с должным вниманием подходят к даже маленьким сколам, и из-за этого пациент как раз так и сталкивается с последствиями. Очень важно с вниманием относится к любым деталям», — говорит Юсуп Точиев.

Желательно при посещении клиники провести полную диагностику полости рта, чтобы проверить состояние зубов, дальше следует выяснить причины возникновения проблем. На этом фоне уже можно будет определяться с тактикой терапии, которая должна учитывать и возможности клиники, и самого пациента.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Источник: aif.ru