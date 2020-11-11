Всех учителей могут обязать пройти аттестацию в ближайшее время

Сегодня все педагогические работники относятся к одной из четырёх квалификационных категорий: молодой специалист, учитель, который соответствует занимаемой должности, и педагоги первой и высшей квалификационной категории.

Сегодня все педагогические работники относятся к одной из четырёх квалификационных категорий: молодой специалист, учитель, который соответствует занимаемой должности, и педагоги первой и высшей квалификационной категории

Действующая система аттестации учителей не отражает реальной картины их профессиональных знаний, считают в Госдуме и предлагают отменить некоторые трудновыполнимые требования такой аттестации. В самом педагогическом сообществе пока неоднозначно оценивают эффективность действующей системы квалификационных категорий. Как эта система влияет на зарплату и карьерный рост учителей, выяснила «Парламентская газета».

Не прошедших аттестацию предметников могут уволить

Сегодня все педагогические работники относятся к одной из четырёх квалификационных категорий: молодой специалист, учитель, который соответствует занимаемой должности, и педагоги первой и высшей квалификационной категории. Категория «молодой специалист» присваивается выпускникам педвузов, которые после защиты диплома устроились на работу. Этот статус сохраняется за специалистом в течение трёх лет и больше, если учитель ушёл в отпуск по уходу за ребёнком, его призвали на военную службу или он поступил на очное отделение аспирантуры.

По истечении этого срока учитель обязан пройти профэкзамен на соответствие занимаемой должности. Комиссия принимает решение, достаточно у педагога знаний и умений или нет. Если она придёт к выводу, что специалист не соответствует занимаемой должности, руководство школы вправе его уволить. В случае, если молодой учитель успешно прошёл аттестацию, следующую переаттестацию он проходит только через 5 лет. Переподтверждение категории на «соответствие» — обязательная процедура для всех педагогов. Освобождают от неё беременных женщин и тех, кто находится в отпуске по уходу за ребёнком, а также сотрудников, находящихся на больничном более 4 месяцев.

Логично, что к педагогам, подавшим заявление на получение первой категории, предъявляются более высокие требования, чем к их коллегам, просто подтвердившим соответствие занимаемой должности. Так, первую категорию присваивают учителям, если их ученики показывают «стабильные положительные результаты по предмету и высокую степень развития интеллектуальных, творческих, физкультурно-спортивных способностей», говорится в Приказе Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 года №276. Ещё одно обязательное условие — преподаватель должен внести личный вклад в повышение качества образования, активно участвовать в работе своей школы и делиться опытом с коллективом.

Главное условие — хорошо учить детей

Через два года после получения первой категории педагог имеет право пройти аттестацию на получение высшей категории. Порядок получения высшей категории аналогичный получению первой. При этом добавляется дополнительное требование. Претендент должен активно участвовать в работе методических объединений школы, в разработке программно-методического сопровождения обучения, а также в профессиональных конкурсах.

«Нередко от учителей требуют участия в мероприятиях регионального уровня», — пояснил «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. Такие возможности не всегда есть в глубинке, поэтому профсоюзы работников образования считают это условие трудновыполнимым. «Порядок профаттестации нуждается в улучшении, его нужно менять», — поддержал профсоюзы Смолин.

Ранее, выступая на Московском международном салоне образования коллега Смолина по комитету Любовь Духанина привела данные исследования ОНФ об отношении педагогов к аттестации. Согласно опросу, только 17% учителей считает результаты аттестации полностью объективными. По мнению 23% учителей, аттестация не отражает реальной картины профессиональных знаний и умений, а 29 % опрошенных считают её формальной процедурой.

Кроме того, требования, выдвигаемые аттестацией, не всегда совпадают в разных регионах, отметила замглавы профильного комитета Госдумы. Другими словами, одни субъекты вводят для учителей «обязаловку» в виде участия в региональных конференциях и слётах, другие нет. В Москве, как пояснил «Парламентской газете» директор школы №548, народный учитель РФ Ефим Рачевский, такого требования нет. «Самое главное условие — учитель должен хорошо учить детей и делать свои процессы открытыми, чтобы у него могли учиться молодые коллеги», — сказал он. Действующую систему аттестации он считает понятной и привычной. По условиям аттестации, отработав три года, молодой специалист сможет сразу сдать экзамен на высшую категорию, уточнил Рачевский. Такие случаи, по его словам, в школе «Царицыно» были.

Размер доплат отличается в регионах

К обсуждению условий аттестации в Госдуме планируют вернуться в следующем году. В условиях распространения коронавируса зарплаты педагогов, у которых подходит срок переаттестации, могут сохранить как минимум до весны, следует из проекта приказа Минпросвещения. Ведомство уже не первый раз переносит сроки аттестации учителей. Апрельским приказом квалификационные категории педработников автоматически продлили до конца 2020 года. Теперь — новый перенос, уже до 1 апреля 2021 года. Олег Смолин не исключает, что в следующем году, в случае, если нормализовать ситуацию с коронавирусом до лета не удастся, ведомство выпустит ещё они приказ.

Согласно действующим правилам, аттестация на первую и высшую категорию является добровольной. Предметник может всю жизнь проработать в статусе «соответствие занимаемой должности», через каждые 5 лет подтверждая свою квалификацию. Но обычно учителя стараются получить первую или высшую категорию, так как это даёт прибавку к зарплате. Да и руководство, особенно в сильных школах, „середнячков“ не жалует. «Если учитель не стремится сдать на категорию, значит, у него нет амбиций. Я стараюсь с такими расставаться», — не скрывает Ефим Рачевский.

Размер доплаты за категорию сегодня в каждом регионе свой, как и соотношение основного оклада учителей и стимулирующих надбавок. Например, в Москве, педагог высшей категории, работающий на полторы ставки и имеющий классное руководство, по словам Рачевского, получает 85 — 90 тысяч рублей. В регионах же учителя зачастую получают заработную плату 15-17 тысяч рублей при средней по экономике региона порядка 30 тысяч, привёл пример спикер Госдумы Вячеслав Володин при обсуждении проекта трёхлетнего бюджета в первом чтении. По мнению председателя Госдумы, к принятию бюджета в третьем чтении необходимо уйти от определения «средняя зарплата в образовании» и добиться, чтобы основная зарплата педагогов росла, а стимулирующая — уменьшалась. Это позволит выровнять оклады учителей. По подсчётам Минфина, на повышение зарплат сотрудникам бюджетной сферы, куда входят и работники образования, может быть выделено около 90 миллиардов рублей.

Источник: pnp.ru