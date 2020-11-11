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В депрессии женщин идут на сайты знакомств, мужчины же бегут от них

03:00 11.11.2020 Фото: pixabay.com
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Чем больше выражены симптомы социальной тревожности и депрессии, тем реже мужчины были готовы устанавливать контакт через приложения и сайты для знакомств.

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На фоне роста тревожности и депрессивных расстройств женщины могут более активно обращаться к новым технологиям для установления социальных связей

Исследователи установили, что у женщин симптомы депрессии и социальной тревожности связаны с более активным использованием приложений для знакомств. Об этом со ссылкой на Eurek Alert сообщает MEDdaily.

Комментирует один из авторов исследования, Мартин Энтони из Университета Райерсон: "На фоне роста тревожности и депрессивных расстройств женщины могут более активно обращаться к новым технологиям для установления социальных связей, особенно если альтернативные формы социального контакта урезаны в виду практики дистанцирования".

Среди мужчин наблюдается обратная закономерность: чем больше выражены симптомы социальной тревожности и депрессии, тем реже мужчины были готовы устанавливать контакт через приложения и сайты для знакомств.

Кстати, некоторое время назад известный генетик Джордж Черч сделал заявление: он участвует в создании необычного приложения для онлайн-знакомств. Приложение имеет функцию сравнения ДНК потенциальных партнеров. Это позволяет избежать рождения детей с опасными заболеваниями. Данное сообщение общественность приняла неоднозначно, обвинив Черча и проект в продвижении евгеники и расизма.

По словам генетика, если приложение выявит у потенциальных партнеров опасные мутации в геноме, оно выдаст предупреждение. А если такие мутации у будущих родителей совпадут, вероятность врожденных заболеваний у их детей возрастет (в среднем на 25%). Ожидается, что приложение не будет давать открытый доступ к информации о геноме пользователей. Плюс, анализ затронет только мутации, связанные с самыми опасными заболеваниями.

депрессия женщины мужчины сайты знакомств Джордж Черч Мартин Энтони Eurek Alert MEDdaily
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