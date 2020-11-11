Мощная молитва преподобномученице Анастасие Римляныне. Обязательна к прочтению в зеркальную дату 11.11.2020

Преподобномученица Анастаси́я Римляныня, Солунская (Фессалоникийская)

11 ноября 2020 года - День памяти Преподобномученицы Анастаси́и Римляныни, Солунской (Фессалоникийская)

Житие

Свя­тая Ана­ста­сия Рим­ля­ны­ня оси­ро­те­ла в воз­расте трех лет. Вос­пи­ты­ва­лась она в мо­на­сты­ре близ Ри­ма, в ко­то­ром при­ня­ла ино­че­ство. При им­пе­ра­то­ре Де­кии (249–251 гг.) Ана­ста­сии ис­пол­нил­ся 21 год. Она бы­ла очень кра­си­вой, и мно­гие знат­ные рим­ляне про­си­ли ее ру­ки, но Ана­ста­сия всем от­ка­зы­ва­ла, пред­по­чи­тая остать­ся неве­стой Хри­сто­вой.

В то вре­мя им­пе­ра­тор Де­кий воз­двиг же­сто­кое го­не­ние про­тив хри­сти­ан. Языч­ни­ки вы­та­щи­ли свя­тую Ана­ста­сию из мо­на­сты­ря и при­ве­ли к пра­ви­те­лю го­ро­да. Они об­ви­ня­ли ее в том, что она не толь­ко пре­зи­ра­ет знат­ных и бо­га­тых же­ни­хов, но по­чи­та­ет за Бо­га рас­пя­то­го Хри­ста.

Во­е­на­чаль­ник Пров по­ве­лел ей при­не­сти жерт­ву идо­лам, но Ана­ста­сия от­ка­за­лась от­речь­ся от Хри­ста. То­гда ее под­верг­ли лю­тым пыт­кам: у нее вы­рва­ли из паль­цев ног­ти, по­том от­сек­ли ру­ки и но­ги, за­тем вы­би­ли все зу­бы. Свя­тая, ис­те­кая кро­вью, ста­ла из­не­мо­гать и по­про­си­ла во­ды. Сто­яв­ший при ее му­че­ни­ях некто Ки­рилл сжа­лил­ся и на­по­ил ее во­дой. Пыт­ки про­дол­жи­ли, и свя­той Ана­ста­сии от­ре­за­ли язык, ко­то­рым она непре­стан­но сла­ви­ла Бо­га. Утом­лен­ные па­ла­чи, на­ко­нец, обез­гла­ви­ли ее. Ре­шив, что Ки­рилл, на­по­ив­ший му­че­ни­цу во­дой, яв­ля­ет­ся тай­ным хри­сти­а­ни­ном, му­чи­те­ли схва­ти­ли его и так­же каз­ни­ли.

Молитва преподобномученице Анастасие Римляныне

Девственниц похвало и мучениц славо, Анастасие преподобная! К тебе во умилении сердец наших припадаем и твоего заступления у Господа о нас молим. Аще бо чистоте твоей не поревновахом и безбоязненнаго исповедания твоего не приобщихомся, паче же многими прегрешеньми и лютыми паденьми и отступствы гнев Божий привлекохом, но не хощем во гресех наших умрети и, на твоя мужеския подвиги взирающе, паки на одоление страстей наших ополчаемся. Сие же ведуще, яко кроме благодатныя помощи ничто же благое сотворити возможем, тую нам от Господа подати тебе просим. Ты бо, преподобномученице преславная, велие ко Владыце дерзновение стяжала еси, яко прославившая Его в чистой душе твоея и в телеси твоем страдальчестем, зане вся прельщения и прещения мучителя презревши, искоренение же зубов и ногтей истерзание, и сосцев и рук и ног отсечение сладце претерпевши, дерзновенно вопияла еси: “Христос есть богатство мое и похвала”! Темже от того богатства и нашей нищете духовная подаждь дарования и от безмерных прегрешений живот наш соблюди, мир и безмятежие нам испроси, от нужды и уныния нас предстательством твоим огради, друг ко другу нас в послушании и братолюбии настави и ко Господу очи сердец наших всегда возводи, во еже присно славити нам Отца и Сына и Святаго Духа державу, и твое теплое предстательство во веки веков. Аминь.

Молитвы

Тропарь преподобномученице Анастасии Римляныне, глас 4

А́гница Твоя́, Иису́се, Анастаси́я,/ зове́т ве́лиим гла́сом:/ Тебе́, Женише́ мой, люблю́/ и, Тебе́ и́щущи, страда́льчествую,/ и сраспина́юся, и спогреба́юся Креще́нию Твоему́,/ и стражду́ Тебе́ ра́ди, я́ко да ца́рствую в Тебе́,/ и умира́ю за Тя, да и живу́ с Тобо́ю;/ но, я́ко же́ртву непоро́чную, приими́ мя с любо́вию, поже́ршуюся Тебе́./ Тоя́ моли́твами// я́ко Ми́лостив спаси́ ду́ши на́ша.

Перевод: Агница Твоя, Иисусе, Анастасия, взывает громогласно: «Тебя, Жених мой, люблю, и, Тебя ища, страдаю, и распинаюсь, и погребаюсь с Тобою в Твоем крещении, и терплю муки за Тебя, да царствую в Тебе, и умираю за Тебя, чтобы и жить с Тобою; но, прими меня как жертву непорочную, с любовью принесенную Тебе!» По ходатайствам ее, как Милостивый, спаси души наши.

Кондак преподобномученице Анастасии Римляныне, глас 3

Де́вства вода́ми очище́нна, преподо́бная,/ му́ченичества кровьми́, Анастаси́е, венча́вшися,/ подае́ши су́щим в ну́ждах неду́гов исцеле́ние и спасе́ние, приступа́ющим от се́рдца,/ кре́пость бо тебе́ подае́т Христо́с,// источа́я благода́ть приснотеку́щую.

Перевод: Девства водою очищена, преподобная, мученической кровью, Анастасия, увенчалась, подаешь нуждающимся исцеление болезней и спасение, приходящим от сердца, ибо силу тебе подает Христос, источая благодать всегда текущую.

Молитва преподобномученице Анастасии Римляныне

Де́вственниц похвало́ и му́чениц сла́во, Анастаси́е преподо́бная! К тебе́ во умиле́нии серде́ц на́ших припа́даем и твоего́ заступле́ния у Го́спода о нас мо́лим. А́ще бо чистоте́ твое́й не поревнова́хом и безбоя́зненнаго испове́дания твоего́ не приобщи́хомся, па́че же мно́гими прегреше́ньми и лю́тыми паде́ньми и отсту́пствы гнев Бо́жий привлеко́хом, но не хо́щем во гресе́х на́ших умре́ти и, на твоя́ му́жеския по́двиги взира́юще, па́ки на одоле́ние страсте́й на́ших ополча́емся. Сие́ же ве́дуще, я́ко кроме́ благода́тныя по́мощи ничто́ же благо́е сотвори́ти возмо́жем, ту́ю нам от Го́спода пода́ти тебе́ про́сим. Ты бо, преподобному́ченице пресла́вная, ве́лие ко Влады́це дерзнове́ние стяжа́ла еси́, я́ко просла́вившая Его́ в чи́стой души́ твое́й и в телеси́ твое́м страда́льчестем, зане́ вся прельще́ния и преще́ния мучи́теля презре́вши, искорене́ние же зубо́в и ногте́й истерза́ние, и сосце́в и рук и ног отсече́ние сла́дце претерпе́вши, дерзнове́нно вопия́ла еси́: «Христо́с есть бога́тство мое́ и похвала́». Те́мже от того́ бога́тств и на́шей нищете́ духо́вная пода́ждь дарова́ния и от безме́рных прегреше́ний живо́т наш соблюди́, мир и безмяте́жие нам испроси́, от нужды́ и уны́ния нас предста́тельством твои́м огради́, друг ко дру́гу нас в послуша́нии и братолю́бии наста́ви и ко Го́споду о́чи серде́ц на́ших всегда́ возводи́, во е́же при́сно сла́вити нам Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха держа́ву, и твое́ те́плое предста́тельство во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Каноны и Акафисты

Кондак 1

Агнице и угоднице Христовой, долготерпеливей преподобномученице Анастасии, скорой помощнице и молитвеннице нашей, усердное пение и поклонение приносим, яко имущей премногое дерзновение ко Господу, еже от всяких напастей, скорбей и болезней освобождати нас, да с умилением и любовию зовем:

Радуйся, Анастасие, многострадальная и избранная Невесто Христова!

Икос 1

Ангелом уподобилася еси разумом чистым, познавши Творца Всемогущаго, иже есть всего видимаго и невидимаго вечное начало и единый конец желаний всех боголюбивых, мы же восхваляем дивное воспитание твое от подвижницы игумении Софии, с благоговением великим вопием ти:

Радуйся, от дней младенчества вместившая в свое сердце веру Христову;

Радуйся, трехлетняя отроковице, избранная и преславная во иночестве.

Радуйся, возраставшая в богопознании, при красоте телесней и душевней;

Радуйся, в греховном Риме соблюдшая чистоту и благолепие взора и жизни.

Радуйся, всегда невидимо охраняемая ангелы Божьими;

Радуйся, святою правдою твоею к Жениху Христу приблизившаяся.

Радуйся, Анастасие, многострадальная и избранная Невесто Христова!

Кондак 2

Видевше сияние лица твоего, святая преподобномученице Анастасие, знатнии людие града Рима удивляхуся, взирающе на тя, на рост твой и взор веселый и радостный, не видяще красоты души и мыслей твоих. Мы же, поминающи тя, слушающую у ног старицы Софии историю Церкви Вселенския и жизнь Спасителя мира, умными очами восходим от вещей земных во область небесную, взываем с верою: Аллилуиа!

Икос 2

Глубиною разума паче ума мирских мудрецов явилася еси, отроковице непорочная, измлада размышлявшая о Господе нашем Иисусе Христе, Ему же и благоугождати вожделела еси для подвигов духовных. Поминающе твою таковую ревность о спасении для жизни вечныя, сия похвалы тебе от души приносим:

Радуйся, образе чистоты и целомудрия;

Радуйся, прельщение возраста юнаго победившая.

Радуйся, неверных светом веры просвещавшая;

Радуйся, в храм Господень на молитву усердно приходившая.

Радуйся, дев христианских истинное украшение;

Радуйся, верная ко Христу Богу молитвеннице о нашем спасении.

Радуйся, Анастасие, многострадальная и избранная Невесто Христова!

Кондак 3

Дивная сила Всевышняго чудесно храняще тя, юнице преподобная. яко сожительницу ангелов и собеседницу их, показала бо еси пред всеми идолослужителями святую веру и молитву твою. Воистину Святый Дух бе глаголяй тобою: «Готово серце мое, готова душа моя умрети за Господа Иисуса». За сие тя величающе, просим усердно: моли спасти и просветити души наша, да славословим с тобою Творца всяческих Бога и поем Ему: Аллилуиа!

Икос 3

Евангелия Христова имуще богоприятную святыню, во дни Декия царя и соправителя его Валериана при игемоне Прове, ты, блаженная дево Анастасие, в посте и подвигах день и нощь во обители малей работала еси Владыце Христу. Много враг завистливый и лукавый своими ухищрениями покушался на тя, Христову невесту, от равноангельскаго жития отвести. Но ты Жениху-Слову, яко дар, принесла еси непорочное твое девство и доблестное страдание. Сего ради умильно вопием ти:

Радуйся, первое — поседение, второе же — кровь мученическую, яко алавастр мира, Иисусу Христу принесшая;

Радуйся, крепкою волею своею благое иго Христово на себе понесшая.

Радуйся, чисте сердце свое от всякия лести беззаконных мучителей дивно сохранившая;

Радуйся, пречудная евангельская дево, светлогорящий светильник в себе имущая.

Радуйся, достохвальная мученице, приявшая от Спаса Христа венец божественный и нетленный и силу благодатных исцелений;

Радуйся, яко в созерцательней душе своей непрестанно имела еси веру, надежду, молитву и терпение.

Радуйся, Анастасие, многострадальная и избранная Невесто Христова!

Кондак 4

Злобную бурю ярости своея воздвиже на тя нечестивый мучитель, святая Анастасие, близ двадесяти лет доброзрачну видя зело, и яко пленницу и рабу вменяше тя: ты же, воспоминающе Господа Иисуса Христа, яко вифлиемскаго Богомладенца, Пророка и Отрока Назарета, Мудрость храма Иерусалимскаго, чудо чудес истории мира, Спасителя, Врача душ и телес человеческих, Тому единому угождати вожделела еси, воспевающе песнь хвалебную: Аллилуиа!

Икос 4

Имуще всегда пред светлыми очима своима Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, оклеветана была еси от неверных пред игемоном Провом. Возвестивша бо сему, яко есть такова девица, ея же красота несть подобныя во всем Риме, пребывает та у некиих жен убогих и безмужно живущих, не хощет имети мужа, верует Распятому и посмеивается устремлениям нашим. Ты же из глубины души рекла еси: «Мое богатство — Христос есть. За Него же умрети желанием вожделех». Сей светоносный ответ твой почитающим, богомудрая, просвещение свыше испроси, да взываем ти благоговейно:

Радуйся, сердцем своим видевшая Господа Христа, преобразившегося на Фаворе;

Радуйся, душею своею содрогавшеюся при мысли о поругании, бичевании, осуждении и распятии Спасителя мира.

Радуйся, со слезами молитвенными целовавшая икону Христа в венце терновом;

Радуйся, телесное воскресение Христа Жизнодавца проповедавшая усты своими.

Радуйся, вознесение Господне на горе Елеонстей ясно запечатлевшая во глубине сознания;

Радуйся, непрестанно обращавшаяся ко Иисусу Христу — безконечному свету и жизни, и пристанищу верных.

Радуйся, Анастасие, многострадальная и избранная Невесто Христова!

Кондак 5

Фимиамом молитвы и светом боговедения, яко боготечная звезда сияла еси во стране Римстей, святая преподобномученице Анастасие. Егда же игемон Пров посла слуги своя привести тя на суд человеческий и тии, вземше сечива, разсекоша двери монастырския. Тогда игумения София глагола ти словеса великая разума и света: Чадо мое, Анастасие, молись, не устрашайся, ныне бо время подвига есть, се Жених твой, Иисус Христос, хощет венчати тебе, буди верна ему до смерти, благоразумно и непрестанно поя: Аллилуиа!

Икос 5

Иматисма твоя преподобническая, в ней же молилася еси в церкве, святая Анастасие, угодна бе Жениху Небесному, Царю Славы, Иисусу Христу. Верила бо и исповедывала пред мучители, яко Господь Создатель и Спаситель не отступит от тебе. Но введет в небесный чертог Свой, возвав вся ангельския силы и всех святых лики, веселие вечное ти сотворит. Сего ради и мы недостойнии от глубины сердца взываем:

Радуйся, исповедавшая миру всесвятое имя Бога твоего;

Радуйся, во гласе радования и во псалмех восклицания украшавшая душу свою.

Радуйся, дщерь всехвальная вышняго и нетленнаго Иерусалима;

Радуйся, пречудная послушнице священных научений блаженныя Софии.

Радуйся, возложившая все упование на Сладчайшаго Господа Иисуса Христа;

Радуйся, молитвами твоими избавляющая нас ныне от всяких болезней и скорбей.

Радуйся, Анастасие, многострадальная и избранная Невесто Христова!

Кондак 6

Кровь богопроповедническая твоих честных страданий, преподобномученице Анастасие, свидетельствует во всем Риме подвиги святой крепости твоей, егда воины римстии возложиша железа на выю твою и поставиша пред игемоном; ты рекла ему: «имя мое — Анастасия, сиречь — воскресение, яко воскреси мя Бог глаголати истину веры пред тобою». Он же, подражая Ироду буесловному, не хотяще уразумети Господа Славы Иисуса Христа и пети Ему с тобою, яко солнцу правды: Аллилуиа!

Икос 6

Лампада возсияла еси чудная среди неверных от твоего исповедническаго подвига, святая Анастасие. Отнюдуже и град наш озаряеши тихим и дивным светом богопознания. Сего ради от всех верных возносятся тебе похвалы сицевыя:

Радуйся, прилежно размышлявшая о сохранении в уме и сердце Божественных и животворящих заповедей Божиих;

Радуйся, жившая на грешней земли по святому завету и святей правде Евангелия Христова.

Радуйся, украсившая свою юную главу разумением сущности конечного основания и цели всего существующаго;

Радуйся, яко Жених твой, сладчайший Иисус, даде тебе крепость и премудрость, ей же не возмогоша противитися вси неведущия истины.

Радуйся, яко и нас гладных пищею духовною, благодатным и присносущным словом Божиим всегда укрепляеши и радуеши;

Радуйся, богатство неистощимое исцелений от скорбей тебе подаде Владыка Господь, Его же душею и сердцем возлюбила еси.

Радуйся, Анастасие, многострадальная и избранная Невесто Христова!

Кондак 7

Мира хотящи оставити суету, души благородие свыше добротами безконечными уяснила еси, Анастасие всехвальная, и игемону Прову рекла еси: Жених мой, и богатство мое, и жизнь жизни, и веселие вечное — есть Господь мой, Иисус Христос, от Него же не отвратиши мя лестными твоими словесы, не прельстиши мя, яко же змий Еву, не отлучиши мене и страхом мук от Господа моего, за Него же и стократ, аще бы можно было, умерети есть готова, и Ему со Отцем и Святым Духом, в Троице славимому и поклоняемому Богу, велегласно со всеми святыми пою: Аллилуиа!

Икос 7

Новую показа безчеловечия ярость лютый мучитель, егда тебе, преподобномученице Анастасие, повеле предстоящим бити в лице, и раздирати одежду, и тело обнаженное покрывати ранами, и, к четырем столбам привязаней, огнем со смолою, и серою, и зловонным дымом мучити, и к колеси привязати и терзати. Терпела бо еси дондеже изнемогоша вси биющии. Сие паче естественное мучение твое благоговейно воспоминающе, тебе, великой угоднице Божией, приносим песнь благодарения:

Радуйся, яко на икону твою взирающе, тебе самой непорочней и нетленней Невесте Христовой поклоняемся;

Радуйся, многообразныя и нестерпимыя муки за Господа Славы, Христа Бога претерпевшая.

Радуйся, яко в страшных муках молящися взывала еси: «Господи, Прибежище мое и Защитниче мой, не отступи от мене, изнемогает в болезни душа моя и кости моя сотрошася»;

Радуйся, вскоре силою невидимою отрешена была еси от страданий, и телом своим явилася еси цела и здрава, яко вси дивляхуся преславному чудеси тому.

Радуйся, пред судищем беззаконных проповедавшая Того, о Ком же апостольский лик яве глаголет и к Кому же пророческий собор выну взирает;

Радуйся, поклонявшаяся духом и телом Тому, Кого же сонм мученический боголепно исповедует и преподобных воинство преславное имя славословит.

Радуйся, Анастасие, многострадальная и избранная Невесто Христова!

Кондак 8

К сему — древо странное и страшное уготовано бысть тебе, святая Анастасие, от игемона Прова, иже в злобе своей иными муками нача мучити тя: повеле убо, повесивши, строгати ребра и терзати тело твое. Ты же, светоносная и досточудная дево, воспоминая Господа Иисуса Христа, вся сия мужественно терпяше, к единому Богу возводяше очеса своя, глаголаша: Виждь болезнь мою, Женише мой, юже стражду Тебе ради, благоволи ко мне, да приятно Ти будет пролитие крове моея и да не буду отвержена от лика святых мучениц, но да воспою Ти песнь великую, в вышних трегубо песнословимую: Аллилуиа!

Икос 8

Осеняемая сладостию и желанием вечнаго непрестаннаго блаженнаго единения с Богом, ты, святая преподобномученице Анастасие, паки изувечена была от мучителя, иже повеле бритвою отрезати сосцы твоя, из них же изыде множество крове, изнемогла еси зело и просящи воды пити. Некто же от близ тамо стоящих, именем Кирилл, принесе воду и подаде тебе. Ты же, мало напившися, рекла еси к подавшему: Да не лишится воздаяние от Господа по словеси Его: «Иже аще напоит вы чашею студены воды во имя Мое, не погубит награды своея». Поминающе сицевая твоя словеса и доблестныя подвиги твоего исповедничества, умиленно взываем ти:

Радуйся, святая Анастасие, богомудрием высоким преисполненная и превознесенная;

Радуйся, одеждою твоею имевшая ангельскую невинность, пищею — святую правду Божию и жилищем покоя — блаженство святых.

Радуйся, украшенная ранами страданий за имя Господа нашего Иисуса Христа;

Радуйся, яко крове твоея капли паче меда и сота угода быша Жениху Безсмертному.

Радуйся, двери вечныя жизни отверзающая своим ходатайством всем чтущим твоя болезни и страдания;

Радуйся, при излиянии крове святыя твоея молившаяся Тому, Кого же Воинства Небесныя славят, и трепещут Херувимы и Серафимы.

Радуйся, Анастасие, многострадальная и избранная Невесто Христова!

Кондак 9

Прияла еси силу от Бога всякое естество скорбящих очищати, дух наш из уныния пробуждати, и умиротворяти сердца всех в бурях житейских ти вопиющих: угоднице Божия, сотвори мне радость молитвами твоими. Приими убо и сие, приносимое тебе почитание благоговейное и трепетное, яко же прияла еси капли воды от напоившаго во время тяжких страданий твоих, тя, Христову мученицу; иже той и пойде ко Господу. Ты же прияла мзду свою. Сподоби и ныне похваляющих тя внити в Чертог Небесный и Божественный, идеже всякая душа праведных радуется и поет благодарным гласом Отцу света, Вседержителю Богу: Аллилуиа!

Икос 9

Разумно витийствующий многовещанный язык не возможет восхвалити страдальческия твоя подвиги по достоянию, святая преподобномученице Анастасие, кто бо рече о болениях твоих, егда ногти от перстов твоих исторгнуты, и руце и нози отсечены были, также и вся зубы твоя избиени быша, и язык клещами отрезан, и река крови исходяще из уст твоих. Ты же молчанием сердечным сице молилася еси: «Не остави мене, Боже, Спасителю мой!» И вси людии от страха возопиша, досаждая и укоряя игемона о таковом свирепом и безчеловечном его терзании агницы и угодницы Христовой. Мы же, сицевая муки твоя точию воспоминая, содрогаемся и бренными нашими устами похвальная ти вопием:

Радуйся, страстем Христовым подражавшая и кровию своею преподобномученическою Царю Славы уневестившаяся;

Радуйся, истинная и добрая лозо винограда и Царства Христова.

Радуйся, жестоковыйный народ неблагодарный священным своим долготерпением удивившая;

Радуйся, яко ты в слезах горячих, взирая на небо, единому Спасителю Богу возсылала свои мысли и мольбы.

Радуйся, яко Сам подвигоположник Иисус, Сын Божий, Человеколюбец похвали твоя подвиги и страдания;

Радуйся, яко ты можеши по дару от Бога, от тьмы и бед избавляти творящих с любовию всечестную память твою.

Радуйся, Анастасие, многострадальная и избранная Невесто Христова!

Кондак 10

Спасти хотя душу свою для неба и Бога, презрела еси мирское неразумие мучителя, иже разъярившися повеле за град извлещи тя, Невесту всенепорочную и достохвальную мученицу, и отсещи мечем честную главу твою. И бысть святое тело твое без погребения оставлено в снедь зверем и птицам, но Божиим покровением от них неприкосновенно хранящееся. Ты же присно созерцая пресветлое лице Христа Бога нашего, радостно душею своею ликуеши со ангелы и мученики и всеми святыми, воспевая песнь хвалебную: Аллилуиа!

Икос 10

Терпением своим великим, святая преподобномученице Анастасие, ты еси стена и твердое прибежище верным, ибо пришедшей нощи явися ангел Господень блаженней старице Софии и повеле взяти посеченное тело твое, в поле за градом Римом лежащее. Она же, вземше плащаницу чисту, изыде из монастыря, и не видяще камо идти, помолися же Богу, пойде и, Богом наставляема, дойде до места, идеже святое тело твое повержено лежаще, еже со слезами лобзающи, умильно глаголаше:

Радуйся, возлюбленная дщи моя, юже аз в безмолвии и трудах воспитах для Бога;

Радуйся, дево прекрасная, юже аз в посте и молитве, и в целомудрии хранях.

Радуйся, доброхвальная мученице, страху Божию и закону Христову научившаяся;

Радуйся, досточудная агнице в брачном одеянии непорочного девства явившаяся Иисусу Христу.

Радуйся, украсившаяся кровию честною за Спаса Христа, уже не дщерь, но матерь и госпожа моя;

Радуйся, ибо ты мое утверждение и тихая отрада в старости моей.

Радуйся, Анастасие, многострадальная и избранная Невесто Христова!

Кондак 11

Гимн хвалебный и высокоторжественный восписуем ти, святая преподобномученице Анастасие, яко девственнице и молитвеннице телом и душею, яко храму Божию, дому Христову и обители Духа Святаго. Ты стояла еси на твердом камени упования небеснаго, его же не сокрушиша стихии мира. Ты пребывала еси в лоне Вселенския Церкви, идеже в Божественной иерархии Сам Христос есть путь в святыне веры и в лице Своем — истина, и в таинствах благодатных, и в существе своем — жизнь безконечная. Ты уразумела еси, яко вне Церкви несть спасения, несть и мученичества; тамо вне Церкви есть борьба, есть страдание, есть несчастие, но несть мученичества. Сие дарование ведает и озаряет святая Церковь Божия, и в ней токмо едиными усты и единым сердцем Троице Единосущней и Нераздельней возсылается боголепная верных молитва: Аллилуиа!

Икос 11

Феникс светоприемный и плодоносный возрасте в Церкви Христовой от твоея праведныя и богоугодныя жизни, святая Анастасие, и по преставлении твоем возсияла еси дивными чудесы. Се бо по смотрению Божию приидоша нецыи два незнаемии мужа честни видением, благою беседою и обретшие старицу Софию над телом твоим плачущуюся, помогоша ей и собравше отсеченныя уды твоя, руце же и нози, яже таможде из града извержени быша, и святую главу с телеси на места своя приложиша и плащаницею обвивше, и певше надгробныя песни, погребоша, славяще Отца, и Сына, и Святаго Духа. Мы же о сем дивящеся, яко Бог хранит и кости преподобных своих, ублажаем тя, молитвенно зовуще:

Радуйся, крещенная и освященная в трисвятое имя в предвечнаго Царя веков;

Радуйся, яко твое воспитание у игумении Софии бысть возрастание и созидание души по началам Царствия Божия.

Радуйся, препоясанная от Бога правдою и истиною о чреслах своих, и чистотою и говением красящаяся;

Радуйся, мыслившая о догматах веры, яко тии не развиваются, но раскрываются с новою широтою и большею глубиною.

Радуйся, яко ты, Божия голубице и непорочная благоприятная жертво, явилася и преставилася еси Зиждителю и Промыслителю мира;

Радуйся, от небеснаго Владыки Господа Иисуса Христа благолепный венец славы и блаженства восприявшая.

Радуйся, Анастасие, многострадальная и избранная Невесто Христова!

Кондак 12

Ходатаице благодатная буди пред престолом Всевышняго ко спасению и сохранению от бед чтущих святую память твою, Анастасие преподобномученице. Принеси ныне теплую и святую молитву о нас, грешных, ко Господу сил, яко да презрев вся наша согрешения, в добродетелях преуспевати нас сотворит, да здравы суще телом и духом, хвалебно воспоим вси Творцу и Отцу Небесному, дивному во святых своих: Аллилуиа!

Икос 12

Псалмы Давидовы, сию книгу хваления, воспевала ты часто, святая преподобномученице Анастасие, ибо назидание Псалтири есть такожде богато, яко же богата и разнообразна жизнь нашей души. Любовь бо псалмопению породи обители преславныя, и вси псалмы являют единый глас благодарения и поклонения, и покаяния, и славословия, и неусыпающей молитвы. Тебе же, земней угоднице Божией, доступно бысть и духовное небо — учение Христово, идеже вместо солнца светит Евангелие, вместо луны — Ветхий Завет и вместо звезд — писание отцев. О сем убо радующеся и ведяще тя, скорую помощницу и молитвенницу нашу пред Богом, возглашаем ти сицевая:

Радуйся, непрестанно творившая молитву Иисусову, яко дыхание и радование всей жизни;

Радуйся, яко имя твое преподобномученическое по всей стране нашей от конца в конец прославляется.

Радуйся, яко очко твое чудное, житием света сияющее от Божия Духа, озаряет наши умы и сердца верою древнею и святою;

Радуйся, подражавшая Спасителю мира, еже претерпе распятие и смерть, не яко безсилен, но яко долготерпелив и многомилостив.

Радуйся, яко ты всем поминающим твоя страдания в час смертный благонадежная предстательнице и утешительнице;

Радуйся, яко от образа твоего святаго и благодатнаго являеши нам незримо помощь и силы божественныя.

Радуйся, Анастасие, многострадальная и избранная Невесто Христова!

Кондак 13

О, предивная и многострадальная Невесто Христова, Анастасие, нынешнее аще и малое моление приими от нас, почитающих святую память твою. Охраняй нас богоприятными молитвами твоими от всякаго злаго обстояния и скорби, да тихое и мирное житие поживше во юдоли земней, блаженство райское на небеси наследим и купно с тобою сподобимся святых Святейшему Богу вечную и безконечную песнь воспевати: Аллилуиа! Аллилуиа! Аллилуиа!

(Этот кондак читается трижды)

Икос 1

Ангелом уподобилася еси разумом чистым, познавши Творца Всемогущаго, иже есть всего видимаго и невидимаго вечное начало и единый конец желаний всех боголюбивых, мы же восхваляем дивное воспитание твое от подвижницы игумении Софии, с благоговением великим вопием ти:

Радуйся, от дней младенчества вместившая в свое сердце веру Христову;

Радуйся, трехлетняя отроковице, избранная и преславная во иночестве.

Радуйся, возраставшая в богопознании, при красоте телесней и душевней;

Радуйся, в греховном Риме соблюдшая чистоту и благолепие взора и жизни.

Радуйся, всегда невидимо охраняемая ангелы Божьими;

Радуйся, святою правдою твоею к Жениху Христу приблизившаяся.

Радуйся, Анастасие, многострадальная и избранная Невесто Христова!

Кондак 1

Агнице и угоднице Христовой, долготерпеливей преподобномученице Анастасии, скорой помощнице и молитвеннице нашей, усердное пение и поклонение приносим, яко имущей премногое дерзновение ко Господу, еже от всяких напастей, скорбей и болезней освобождати нас, да с умилением и любовию зовем:

Радуйся, Анастасие, многострадальная и избранная Невесто Христова!

Источник: azbyka.ru