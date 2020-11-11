12 ноября 2020 - День работников Сбербанка: поздравительные открытки и чудесные поздравления в стихах на 179 лет Сберу

На всей территории страны работает около 20 тысяч отделений Сберегательного банка, он является одним из крупнейших среди отечественных банков и одним из самых надежных.

День работников Сбербанка - 12 ноября 2020 года

С 1998 года в России отмечается День работников Сбербанка России, дата празднования которого – 12 ноября. Такая дата выбрана вполне обдуманно – 12 ноября (по новому стилю) 1 841 года Николай I, император России, издал указ об учреждении в России сберегательных касс. Как мотивировал это сам царь, такие кассы нужны были российским людям, чтобы иметь место, где надежно и выгодно держать свои деньги.

Впрочем, вскоре Сбербанк стал важным элементом финансовой системы России. Много раз менялась его организационная и другие структуры, но надежность и универсальность являются неизменными со времен царя до нашего времени.

По известным данным, на всей территории страны работает около 20 тысяч отделений Сберегательного банка, он является одним из крупнейших среди отечественных банков и одним из самых надежных.

День работников Сбербанка - 12 ноября 2020 года

День работников Сбербанка - 12 ноября 2020 года

День работников Сбербанка - 12 ноября 2020 года

День работников Сбербанка - 12 ноября 2020 года

День работников Сбербанка - 12 ноября 2020 года

День работников Сбербанка - 12 ноября 2020 года

День работников Сбербанка - 12 ноября 2020 года

День работников Сбербанка - 12 ноября 2020 года

День работников Сбербанка - 12 ноября 2020 года

***

В день работников Сбербанка

Я желаю, каждый год

По карьере ехать танком,

Повышая свой доход.

Уважительных клиентов,

Замечательных друзей,

Теплых, радостных моментов



И счастливых будних дней.

***

Ты трудишься в Сбербанке ежедневно,

А значит, это точно праздник твой!

Поздравить я хочу тебе душевно,

Удача пусть всегда будет с тобой!

Желаю, чтобы все было в порядке:

В карьере и, конечно же, в семье,



Живи всегда счастливо и в достатке,Всех благ земных желаю я тебе!

***

Поздравляю с Днём работников Сбербанка России. Желаю успешной работы без кризисов и инфляций, довольных клиентов с крупными вложениями, абсолютной уверенности в завтрашнем дне, а также прогрессирующего счастья в личной жизни.

***

В Днем работников Сбербанка!

Вам — здоровья, красоты.

Повышайте знаний планку,



Достигая высоты!

Чтоб довольные клиенты,

Позабыв про негатив,

Вам дарили комплименты

И улыбок позитив!

***

В День работников Сбербанка,

Чтоб от будней отвлеклись,



Пусть, как скатерть-самобранка,Угостит вас счастьем жизнь.

Не шалят пусть ваши нервы,

А чтоб всё осуществить,

В организме есть резервы

Энергично, ярко жить.

Пусть ваш банк стабильным будет.

И чтоб каждый стал богат,



Руководство не забудетВсем повысить вам оклад.

***

В День работников Сбербанка

У тебя опять запарка,

То клиентов прибывает,

То начальство поругает!

Пусть заботы все проходят,



Неприятности уходят,Лишь растет твоя зарплата,Чтоб жилось всегда богато!

***

Дела в Сбербанке подождут,

Мое примите поздравление!

Желаю, чтобы в банке труд

Дарил вам только наслаждение!

Пусть вверх зарплата возрастет,

Трудитесь честно, плодотворно!

Вас всех успех в карьере ждет,

Лишь к целям двигайтесь упорно!

***

Деньги в мире любят все,

Несут прибыль и успех.

Радость в жизни и судьбе,



И уверенность в себе.

В День Сбербанка поздравляю,

Много денег я желаю,

Пусть ведутся в кошельке

Все валюты налегке.

Всем работникам сбербанка,

Желаю скатерть-самобранку.

Накройте дома пир горой,



Чтоб тек рекою золотой.

Пусть работа будет в радость,

Чтоб вкушали жизни сладость.

Желаю целей достигать,

Коллег, друзей всех уважать.

***

В банке ценный ты сотрудник,

Так сказать, незаменимый,



Пожелаю лёгких будней,Жизни сладкой и счастливой!

Чтобы шли потоки денег

Прямиком в твои карманы

В виде самых крупных премий

И зарплаты постоянной.

Чтоб клиенты не хамили,

Уваженье выражали,



И начальники ценили,По карьере повышали!

***

День работников Сбербанка

Отмечать мы собрались.

Пусть же скатерть-самобранку

Для тебя раскинет жизнь.

Чтоб кредиты, депозиты



Оформлялись на «ура».Чтобы в отпуск отпускалиСразу, как придёт пора.

Чтоб начальство лишь хвалило,

Чтобы вовремя отчёт,

И на премию почаще

Выпадал тебе расчёт.

***

Привязала к вам судьба

Точность и порядок:

Мы же знаем про Сбербанк,

Что всегда он рядом.

Знаем, встретят люди нас

В галстуках зелёненьких

У окошечек у касс

Делом увлечённые.

С днем Сбербанка поздравляем

Аккуратных, собранных,

И клиентов вам желаем

Только самых добрых.

Источник: pozdravok.ru