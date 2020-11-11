Как забыть любимого человека: по 3 простых шага для мужчин и для женщин

Мужчины тоже плачут, но они прячут свои слезы на самом донышке своей израненной души. Как избавиться от своих несбывшихся мечтаний, двум разлученным сердцам? Психологи предлагают предпринять три шага для мужчин и для женщин. Какие это шаги?

Как забыть любимого человека

«На свете ничего не возвратить назад… Несчастья моего не помнит старый сад» — долетает мелодия песни через годы и через десятилетия. Да, это было. Было — да прошло. Но как же больно в груди, как же хочется плакать – не унять эту злую боль. Сколько же можно нести эту рану на сердце, которую однажды вы спонтанно нанесли друг другу. Он сказал – ухожу. А она не поверила: вернется!

Он не вернулся. У него другая семья. И по старому саду он уже гуляет с внуками. «Тебя я никогда не встречу в том саду» — долетает песня из далекого прошлого. Ну, почему же вы его не встретите? Ведь вы же приходите в сад хоть иногда, и тысячу раз повторяете: «Иду судьбе назло, и убеждаюсь вновь, что все давно прошло, но… Не прошла любовь».

Вы одержимы этой любовью, и приходя в сад, вы предаетесь воспоминаниям, а по щеках катятся слезы. Обиды, горечи, и безвозвратной любви.

Но вы не знаете – ваш бывший избранник тоже приходит сюда, и тоже плачет. Да-да, мужчины тоже плачут. Но видно, так было угодно судьбе, что она развела вас по разные стороны, оставив в сердце только боль.

Мужчины тоже плачут, но они прячут свои слезы на самом донышке своей израненной души. Как избавиться от своих несбывшихся мечтаний, двум разлученным сердцам? Психологи предлагают предпринять три шага для мужчин и для женщин. Какие это шаги?

Для мужчин

Отпустить

Мужчине надо перестать бередить свою душу воспоминаниями, больше внимания уделять своему настоящему, и навсегда отпустить свое прошлое. Забудьте дорогу в тот сад: другие там цветы, другие листья там. Чужие теперь вы тем листьям и цветам.

Не ищите, не звоните

Все контакты удалите. И это будет правильно. У вашей бывшей возлюбленной своя семья, а у вас – своя. Встретиться, чтобы просто поговорить? А смысл в этом какой?

Трезво оцените ситуацию

Все в прошлом. Повторяйте это про себя хоть каждый день. Живите своей жизнью, отмерянной вам судьбой. И вздохнув иногда – вновь услышите ответ: и не то, чтобы «да», и не то, чтобы “нет”.

Для женщин

Забудьте о прошлом

Время вспять не повернешь. А вам все кажется: вдруг раздасться гром небесный, и он снова к вам придет. Или хотя бы вспомнит. Ну, какой в этом смысл? Годы промчались, другими вас делая, и вы уже давно стали чужими друг другу, и между вами синие вьюги. И грустный заснеженный сад.

Так уж случилось — вы очень долго его ждали, и другую судьбу не искали. А он женился. И — позарастали стежки — дорожки, где проходили милого ножки.

Ищите другую судьбу

Вы скажете — поздно. Почему же? Ведь вам всего 45 — “Баба ягодка опять”. Вы еще можете подарить кому-то свою любовь, и согреть чью-то одинокую душу, которая тоже “загулялась” в тоскливом одиночестве. Не исключено, что это именно тот человек, который и поможет излечить вам давние раны, оставшиеся от вашей первой любви.

Отпустите прошлое навсегда

Не цепляйтесь за него, как утопающий за соломинку. Соломинка не спасет, а рана на сердце разболится еще больше, когда вы снова увидите ЕГО в том саду с нею, такой счастливой, которая когда — то — красивая и смелая, — дорогу перешла. Да так с пути и не сошла.

…Когда-то он снова появится в том саду — один, без внуков и без супруги. Подойдет и робко спросит: ну как ты живешь?

Сделайте вид, что вы его не узнали. И скажите: мужчина, вы обознались. Он извинится, и уйдет — во второй раз. Теперь уже навсегда, вместе с вашим общим прошлым.

Источник: rsute.ru