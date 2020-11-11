Хватит орать! Почему родителям нельзя ссориться при ребенке

Проблемы выеденного яйца не стоят, а шума-то – соседям через стенку слышно. Ладно бы – ссорились один на один. Но ведь рядом присутствуют дети – им-то каково? Вы хоть раз поговорили с детьми, как отражаются на детской психике ваши постоянные крики и упреки?

Ссоры бывают в каждой семье

Многие считают семейные ссоры и скандалы чем-то обыденным: дело-то житейское. Но сколько сил и энергии отбирают у каждого эти мелкие дрязги! Не вымыл посуду, не снял с люстры носок, который оказался там непонятным образом, не вытер свою обувь, когда зашел в квартиру с улицы…

Проблемы выеденного яйца не стоят, а шума-то – соседям через стенку слышно. Ладно бы – ссорились один на один. Но ведь рядом присутствуют дети – им-то каково? Вы хоть раз поговорили с детьми, как отражаются на детской психике ваши постоянные крики и упреки?

Как дети реагируют на ссору родителей

Вы так увлеченно устраиваете между собой разборки на повышенных тонах, что не замечаете: рядом с вами в это время находятся сын или дочь. Сцены родительской ссоры вызывают у одного ребенка слезы, другой устраивает истерику, третий, громко хлопнув дверью, выбегает на улицу.

Родителям и невдомек, что во время их ссоры ребенок испытывает стресс, и получает огромную психическую нагрузку.

Как влияют на ребенка ссоры родителей

Дети, которые растут в семьях, где родители без конца ссорятся, находятся в постоянном страхе. Особенно пугающе для ребенка звучит услышанное «Давай тогда разведемся!». Ребенок не хочет вашего развода, он хочет жить в полноценной семье без ссор и скандалов, где все рады друг другу, где все улыбаются и желают друг другу доброго утра.

Ссора родителей при ребенке, что делать и как себя вести

Вы поссорились и забыли об этом инциденте, а ребенок еще долго будет вспоминать родительские угрозы о разводе, и малолетний член семьи начинает плакать, спрятавшись в своей комнате.

Ссоры бывают в каждой семье. Но где-то они происходят периодически, а где-то приобретают постоянные формы. И ребенок, съежившись, ждет вечера, когда придет папа с работы (если не приползет), и хорошо, если он сразу же уснет. Хуже, когда начнет устраивать пьяные разборки.

Допустим, не в каждой семье отец пьяница, но и в трезвом состоянии он не имеет права устраивать при ребенке допросы супруге, с кем это она говорила на улице и о чем.

Ребенок не знает, как вести себя в этой ситуации, чтобы родители обратили на него внимание и прекратили ссориться и ругаться.

И тогда дети начинают специально пакостить, чтобы родители обратили на них внимание и заканчивали свои глупые сцены ревности и взаимных упреков.

Как ссоры родителей влияют на психику ребенка

Постоянные конфликты родителей неизбежно отразятся на детской психике. Ребенок начинает хуже учиться, грубит учителям в школе, а дома – родителям.

А какие бывают последствия? Не только невротические. Не следует забывать и о здоровье малыша. Постоянное пребывание в стрессе вызывает недомогание, нервный тик, энурез, тошноту и головные боли.

Пощадите своих детей, не ссорьтесь при них, а лучше не ссорьтесь вообще. Пусть тишина, любовь, добро и взаимопонимание навсегда поселятся в вашем доме.

Источник: rsute.ru