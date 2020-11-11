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Мужчин какого знака зодиака может чужая женщина спокойно увести из семьи. Таких неверных нашлось 5

22:20 11.11.2020 Фото: pxhere.com
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Некоторые женщины без угрызений совести могут увести из семьи мужчину. Им все равно, что дома остаются жена и дети. Но и мужчины «хороши», они могут забыть о близких людях и кинуться в объятия любовницы. Астрологи рассказали, кто из знаков зодиака склонен к изменам.

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Астрологи рассказали, кто из знаков зодиака склонен к изменам

Некоторые женщины без угрызений совести могут увести из семьи мужчину. Им все равно, что дома остаются жена и дети. Но и мужчины «хороши», они могут забыть о близких людях и кинуться в объятия любовницы. Астрологи рассказали, кто из знаков зодиака склонен к изменам.

Близнецы

Близнецы могут неожиданно исчезнуть и уехать к любовнице. Им все равно, что дома волнуется жена, обрывает телефоны друзей в поисках супруга. Близнецы способны без угрызений совести бросить семью, потому что другая женщина кажется интересней, ярче, веселей.

Близнецы ветреные, влюбчивые, любят привлекать внимание противоположного пола. Они чаще других сбиваются с верного пути.

Лев

Лев может с легкостью сказать, что полюбил другую женщину и быстро уйти, не взяв с собой вещи и деньги. Его долго будет мучить совесть, он долго будет вымаливать прощение, но в семью больше не вернется.

Львы – яркие личности. Они не любят скуку и спокойствие. Если супруга перестает соответствовать требованиям, надолго они не задержатся, даже если у них есть ребенок.

Водолей

Водолеи будут с восторгом рассказывать окружающим о своей новой пассии. Им все равно, что все вокруг говорят, что не стоит уходить из семьи. Но как только воздушный парень чувствует родную душу, уже ничего не может его остановить.

Водолеи быстро увлекаются яркими женщинами. Они не в силах устроить перед их обаянием. А если дома ссоры и конфликты, они уходят из семьи без раздумий.

Овен

Овны долго думают, прежде чем завести семью. После свадьбы, появления ребенка, стараются сохранять брак. Однако жесткий характер мешает им правильно смотреть на некоторые вещи. В состоянии агрессии, Овны устраивают скандалы, собирают вещи и уходят из дома. В таких моментах их сложно переубедить.

Стрелец

Стрельцы всегда будут недовольны скучными, обыденными отношениями. Они всегда будут нуждаться в новых, ярких эмоциях. В этом им помогают любовницы, которые с радостью скрасят один из вечеров. Им все равно, что дома их ждет жена и дети. Стрельцы надолго могут забывать о родных людях.

Источник: rsute.ru

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