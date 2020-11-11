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Какие продукты повышают холестерин? Сколько можно съедать сала в день?

21:20 11.11.2020 Фото: pixnio.com
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Опасно и регулярное употребление сала в больших количествах. Его можно употребить в свежем виде не более 60 граммов – такое количество, по утверждению диетологов, может препятствовать развитию в организме новообразований, а также очищает желчные протоки.

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Повышенным холестерином могут страдать и молодые людей, которые не сильно придерживаются правильного питания

Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, знают, что одной из причин, которая вредит сердцу и сосудам – это холестерин. Если его слишком много – он откладывается на стенках сосудов и мешает нормальной циркуляции крови. Меньше крови поступает в мозг – начинает болеть голова. Появляется вялость, головокружение. «Скачет» артериальное давление. Если циркуляция крови нарушена – страдают все утренние органы.

Диетологи твердят, что повышенным холестерином могут страдать и молодые людей, которые не сильно придерживаются правильного питания.

Но есть продуты, которые насыщают организм умеренным количеством холестерина, а есть такие, от которых слишком много проблем. Какие это продукты?

Если вы строго контролируете уровень холестерина в организме, то ограничьте потребление слишком большого количества рафинированных углеводов, а к ним еще и растительных масел, и насыщенных жиров.

Диетологи советуют избегать мясных продуктов, в которых содержится большое количество жира, и в первую очередь к ним относится бекон и свиные колбаски. Желательно животный жир вообще не употреблять, а сливочное масло – не более 25 грамм в сутки: намажьте его на ломтик ржаного хлеба и употребите к чаю вместо сладкого тортика, или пирожного, которые не менее вредны для организма, чем жирные мясные продукты.

Опасно и регулярное употребление сала в больших количествах. Его можно употребить в свежем виде не более 60 граммов – такое количество, по утверждению диетологов, может препятствовать развитию в организме новообразований, а также очищает желчные протоки.

Источник: rsute.ru

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