Ретроградность зашкаливает: Как ретроградные планеты могут повлиять на человеческую судьбу в ноябре 2020 года

Многие люди думают, что ретроградные планеты всегда несут в себе неудачи и плохое настроение. Оказывается, это совсем не так. Многое зависит от того, где они находятся в данный период. Информация о важных датах.

Многие люди думают, что ретроградные планеты всегда несут в себе неудачи и плохое настроение

В ноябре 2020 года советуют уделить внимание влиянию на людей и на Землю ретроградных планет. В данные дни быть крайне осторожными. Возможны перепады в настроении, плохое самочувствие, а также неудачи за спиной.

Влияние ретроградного Нептуна и Урана на людей

Многие люди думают, что ретроградные планеты всегда несут в себе неудачи и плохое настроение. Оказывается, это совсем не так. Многое зависит от того, где они находятся в данный период.

Ретроградный Нептун

Продлится до 29 ноября. Данную планету назвали в честь римского бога дождя, воды и морей. Если верить астрологам, данное небесное тело сильно влияет на чувства человека, здоровье, а также на эмпатию. Во время влияния ретроградного Нептуна у человека может стираться грань между реальностью и выдумкой. Может возникнуть чувство обострения фантазии, люди начинают тонко чувствовать то, что происходит вокруг. В данный период советуют быть очень уверенными в себе, в собственных силах и фантазии.

Любое неправильное движение и мысли могут стать причиной сильной агрессии. Астрологи советуют попытаться начать контролировать свои действия, поведение. Это поможет улучшить настроение и состояние души. Нептун положительно повлияет на реализацию творческого начала. Улучшит самочувствие, а также привлечёт удачу и счастье в свою судьбу. Несмотря на то, что могут быть проблемы в жизни каждого человека, данная планета поможет признаться в любви и открыться новым чувствам.

Ретроградный Уран

Данная планета будет влиять на людей на протяжении всего ноября. В данный период возможна вспыльчивость, агрессия, перепады в настроении, ухудшение работы памяти. Уран считается планетой, которая отвечает за хаос. Обладает мощной энергетикой, позволяет изменить свою судьбу и привлечь удачу, счастье и любовь, но лишь тем людям, которые не боятся идти навстречу перемен.

Обратное движение Урана может вызывать раздражительность, неуверенность в себе. Могут быть перепады в настроении, изменения в человеческой судьбе. Если люди что-то задумали, советуют обязательно это исполнить, так как можно разрушить свою судьбу. Период ретроградного Урана – один из самых важных моментов, поэтому астрологи советуют отнестись ко всему с осторожностью.

Влияние ретроградного Марса на здоровье людей

Продлится до 14 ноября. Во время его правления у человека могут быть перепады в настроении, сильные головные боли, неуверенность в своих действиях. Марс — Красная планета, из-за её влияния у человека могут наблюдаться вспыльчивость, раздражительность и плохое самочувствие. Может наблюдаться ухудшение состояния здоровья, понижаться или повышаться артериальное давление.

В данный период астрологи советуют быть осторожными и не пытаться выяснять отношения с людьми. Чрезмерная агрессия, вспыльчивость может стать причиной ссор и непониманий с дорогими сердцу людьми.

Источник: rsute.ru