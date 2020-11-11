Где живут люди после смерти?

Закон природы так суров, что после рождения, прожив на Земле определенное количество времени, люди умирают, оставив после себя кто дом, кто посаженное дерево, а кто сына. А кто и все перечисленное. Где мы оказываемся после смерти?

После смерти люди попадают в некое параллельное пространство, где получают шанс воскреснуть

Закон природы так суров, что после рождения, прожив на Земле определенное количество времени, люди умирают, оставив после себя кто дом, кто посаженное дерево, а кто сына. А кто и все перечисленное.

Одним словом, кто сколько успел, столько и оставил. Только каждым человеком овладевает какое-то странное ощущение, что его жизнь продолжится и после смерти – только в другом измерении. Будет ли он помнить о тех, кого покинул на Земле, станет ли сожалеть о том, что не успел сделать в свою бытность — этого точно никто не знает. Но умирать точно никому не хочется – даже в старческом возрасте.

А что говорят по этому поводу светила от науки – уж им-то известно намного больше, чем простым смертным?

К сожалению, точки зрения ученых по поводу жизни человека после смерти расходятся, и очень часто кардинально.

Но есть и такие точки зрения, которые пересекаются. И ученые верят в то, что не может такое сильно развитое существо, как человек, просто уйти и раствориться в вечности.

Тогда возникает вопрос: куда уходит человек после смерти, вернее – куда уходит его душа, когда тело предают погребению?

Некоторые ученые, и в их числе профессор с мировым именем Роберт Ланц из Университета Северной Каролины склонны к тому мнению, что после смерти люди попадают в некое параллельное пространство, где получают шанс воскреснуть.

Для подтверждения своей гипотезы профессор Ланц сравнил жизнь человека с растением: оно ведь тоже умирает, но в скором будущем возрождается к новой жизни.

Свою теорию профессор доказал с помощью теории биоцентризма.

С его теорией соглашаются сотрудники Калифорнийского университета США. Они также готовы поспорить, что параллельные миры существуют, и в некоторых из этих миров Землю все еще населяют динозавры, а кое-где англичане не колонизировала Америку.

Обратившись к науке, ученые изучили микрочастицы, и установили, что они способны существовать в двух состояниях одновременно, а значит, они также могут находиться в двух местах одновременно.

Источник: rsute.ru