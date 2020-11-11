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Магнитные бури наносят удары: Такой мощной активности Солнца в ноябре 2020 не было три года. График бурь на ноябрь

10:20 11.11.2020 Фото: pixabay.com
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Причиной роста солнечной активности стала крупная группа солнечных пятен, обнаруженная учёными на прошлой неделе.

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Причиной роста солнечной активности стала крупная группа солнечных пятен, обнаруженная учёными на прошлой неделе
Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
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Магнитные бури наносят удары: Такой мощной активности Солнца в ноябре 2020 не было три года. График бурь на ноябрьМагнитные бури сегодня: Как уберечь здоровье 22-26 октября 2020 годаЕщё 3 новости

Об этом со ссылкой на сайт Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН сообщает РИА Новости. За первую декаду ноября на солнце зафиксировано вспышек больше, чем за весь 2020 год. Это наиболее мощный всплеск активности на нашей звезде с сентября 2017 года, говорится в сообщении.

Причиной роста солнечной активности стала крупная группа солнечных пятен, обнаруженная учёными на прошлой неделе. Сегодня данная группа пятен вышла на линию Солнце-Земля и видна сейчас точно по центру солнечного диска, откуда может оказывать на нашу планету максимальное воздействие. В таком соединении с Землей она будет находиться еще не менее трёх дней. По словам специалистов, любая относительно крупная вспышка на Солнце в этот период неизбежно будет иметь земные последствия.

Такими последствиями могут быть магнитные бури и изменения космической погоды у Земли. Слабая магнитная буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграции птиц и животных.

Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может привести к тому, что полярные сияния будут видны на более южных широтах, чем обычно.

ГРАФИК БУРЬ НА НОЯБРЬ 

11 и 15 ноября будут наблюдаться слабые магнитные колебания, которые смогут почувствовать только сильно метеочувствительные люди. В первую очередь это будет отображаться на их эмоциональном состоянии: перепады настроения и апатия.

18 ноября ожидается средняя магнитная буря, которая будет являться продолжением предыдущих малых возмущений. Будут несколько больше проявляться предыдущие симптомы, может появиться мигрень, повышенная возбимость, раздражительность.

С 20 по 25 ноября нас накроет последняя в этом месяце магнитная буря. Основное влияние она будет оказывать на людей, у которых наблюдаются частые перепады настроений, раздражительность и легковозбудимость.

активность солнца вспышки лаборатория магнитные бури пятна специалисты РАН РИА Новости
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