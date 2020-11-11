Белый маникюр 2020: лучшие идеи модного дизайна ногтей

Белый лучше всего смотрится на ногтях квадратной и овальной формы. А еще белый маникюр красиво подчеркнет загар. Попробуйте, и вы увидите: на загорелой коже он смотрится великолепно!

Лучшие идеи модного белого маникюра

Совсем недавно мы вдохновляли вас лучшими идеями трендового маникюра 2020 года, а сегодня поделимся лучшими идеями белого маникюра! Ниже — идеи дизайна ногтей, которые создадут 100% летнее настроение. Вдохновляйтесь!

Белый лак для ногтей — бесспорный фаворит многих модниц. Этот модный оттенок подходит к любому летнему наряду и хорошо смотрится как на коротких, так и на длинных ногтях. Здесь мы собрали лучшие идеи модного белого маникюра 2020!

Такой модный дизайн ногтей очень хорошо сочетается с золотым и серебряным цветом. Можете украсить его полосками, треугольниками или глиттером. Также можете делать цветной акцент на одном ногте.

Белый лучше всего смотрится на ногтях квадратной и овальной формы. А еще белый маникюр красиво подчеркнет загар. Попробуйте, и вы увидите: на загорелой коже он смотрится великолепно!

Можете сделать классический белый маникюр или сыграть на контрасте, добавив, например, черный цвет (смотрится очень красиво). Проявляйте фантазию и помните — летом нужно пробовать все!

Лучшие идеи модного белого маникюра

Лучшие идеи модного белого маникюра

Лучшие идеи модного белого маникюра

Лучшие идеи модного белого маникюра

Лучшие идеи модного белого маникюра

Лучшие идеи модного белого маникюра

Лучшие идеи модного белого маникюра

Лучшие идеи модного белого маникюра

Лучшие идеи модного белого маникюра

Лучшие идеи модного белого маникюра

Лучшие идеи модного белого маникюра

Источник: hochu.ua