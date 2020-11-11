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Белый маникюр 2020: лучшие идеи модного дизайна ногтей

16:20 11.11.2020 Фото: hochu.ua
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Белый лучше всего смотрится на ногтях квадратной и овальной формы. А еще белый маникюр красиво подчеркнет загар. Попробуйте, и вы увидите: на загорелой коже он смотрится великолепно!

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Лучшие идеи модного белого маникюра

Совсем недавно мы вдохновляли вас лучшими идеями трендового маникюра 2020 года, а сегодня поделимся лучшими идеями белого маникюра! Ниже — идеи дизайна ногтей, которые создадут 100% летнее настроение. Вдохновляйтесь!

Белый лак для ногтей — бесспорный фаворит многих модниц. Этот модный оттенок подходит к любому летнему наряду и хорошо смотрится как на коротких, так и на длинных ногтях. Здесь мы собрали лучшие идеи модного белого маникюра 2020!

Такой модный дизайн ногтей очень хорошо сочетается с золотым и серебряным цветом. Можете украсить его полосками, треугольниками или глиттером. Также можете делать цветной акцент на одном ногте.

Белый лучше всего смотрится на ногтях квадратной и овальной формы. А еще белый маникюр красиво подчеркнет загар. Попробуйте, и вы увидите: на загорелой коже он смотрится великолепно!

Можете сделать классический белый маникюр или сыграть на контрасте, добавив, например, черный цвет (смотрится очень красиво). Проявляйте фантазию и помните — летом нужно пробовать все!

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Лучшие идеи модного белого маникюра
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Лучшие идеи модного белого маникюра
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Лучшие идеи модного белого маникюра
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Лучшие идеи модного белого маникюра
% name% title
Лучшие идеи модного белого маникюра
% name% title
Лучшие идеи модного белого маникюра
% name% title
Лучшие идеи модного белого маникюра
% name% title
Лучшие идеи модного белого маникюра
% name% title
Лучшие идеи модного белого маникюра
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Лучшие идеи модного белого маникюра
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Лучшие идеи модного белого маникюра

Источник: hochu.ua

2020 год белый лак для ногтей идеи модный маникюр тренд форма
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