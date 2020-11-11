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Общество / Стиль жизни

Виктория и Дэвид Бекхэм показали идеальный парный наряд

17:06 11.11.2020 Фото: instagram.com
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Так, все члены семьи Бекхэмов собрались в огромном загородном доме. Виктория поспешила поделиться семейными фото и видео, на которых они с Дэвидом стоят в своем дворе и демонстрируют алые маки на груди — специальные броши в честь погибших воинов.

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Семья Бекхэмов почтила День памяти павших, который ежегодно отмечают в Великобритании 8 ноября

Семья Бекхэмов почтила День памяти павших, который ежегодно отмечают в Великобритании 8 ноября. В этот день Виктория и Дэвид поделились серией снимков, показав стильный парный лук и атмосферу их дома. Подробнее — в нашем материале!

8 ноября все британцы почтили память погибших воинов двумя минутами молчания, подойдя к окну или дверям своего дома. Виктория и Дэвид не остались в стороне и показали, как они провели эту важную дату.

Так, все члены семьи Бекхэмов собрались в огромном загородном доме. Виктория поспешила поделиться семейными фото и видео, на которых они с Дэвидом стоят в своем дворе и демонстрируют алые маки на груди — специальные броши в честь погибших воинов.

С гордостью носим сегодня наши маки. — написала Виктория.

Однако поклонники звездной пары не смогли пройти мимо стильных нарядов. Виктория выбрала максимально уютный и расслабленный образ: стильные джинсы клеш, сшитые из денима разных оттенков, и объемный двухцветный джемпер, который напоминает популярную сейчас безрукавку. Дэвид предпочел надеть серый пиджак, вельветовые брюки и высокие потертые резиновые сапоги — тренд 2020 года.

Источник: hochu.ua

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