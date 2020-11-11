Как побороть страх отсутствия денег. Вы страдаете пениафобией?

Людям свойственно переживать за здоровье, семью, достаток… Но порой страх, что деньги закончатся, приобретает вселенский масштаб. Что делать, как перестать беспокоиться о деньгах? Рассказывает психолог Алла Рожкова.

Порой страх, что деньги закончатся, приобретает вселенский масштаб

Поговорим о страхе остаться без денег. Согласитесь, сейчас тема особенно актуальна, учитывая пандемию и карантин...

Людям свойственно переживать за здоровье, семью, достаток… Но порой страх, что деньги закончатся, приобретает вселенский масштаб. Что делать, как перестать беспокоиться о деньгах? Рассказывает психолог Алла Рожкова.

Мы живем в нестабильное время, когда сложно прогнозировать завтрашний день. Кто-то умеет приспосабливаться, а кого-то перспектива остаться без средств на существование очень сильно пугает.

Безусловно, когда есть определенный план, двигаться вперед намного легче. В современном мире мы стараемся планировать день, неделю, год и даже представлять себя через 10 и 20 лет. Но порой реальность вносит коррективы в планы и это существенно выбивает из привычной колеи.

Финансовая тревога говорит о том, что нет уверенности в своих силах, и каждая транзакция, каждая оплата счета вызывает чувство беспокойства и напряжения, а если что-то нужно купить себе, то это вызывает еще и чувство вины.

Бывает и так, что текущая работа надоела, хочется сменить ее, но есть риск ухода "в никуда": "Что я буду делать, вдруг не получится, потеряю и тут работу и там не получится, а деньги нужны". Поэтому человек держится за работу, за любую, но лишь бы не выходить из зоны комфорта, не терять то, что есть.

Почему это происходит? "Копать" нужно в детство. Например, бывает так, что в детстве в семье не было денег, покупалось все только самое необходимое, а родители себе во многом отказывали, лишь бы дать детям хотя бы минимум. Это оставляет мощный след на человеке. Он начинает тщательно контролировать свои счета, боится позволить приобрести что-то себе, потому что даже желанная покупка вызывает страх… Как итог — человек живет с тревогой, тягучей, беспочвенной и непродуктивной.

Что делать, как побороть страх отсутствия денег?

Начать считать бюджет. Но при этом продумать, какие могут быть дополнительные источники дохода. Взять листок бумаги и прописать их. Также всегда должен быть план А и Б, С и даже D. Необходимо продумать наихудший сценарий. Например, если я останусь без дохода, какой минимальный доход у меня может быть, чтобы жить, где и как я могу эти деньги заработать. В голове не должно быть безысходности, должен быть план. В жизни может быть все, что угодно, нельзя всегда быть "на высоте".

Понять, что финансовая ситуация — гибкая. Да, доходы могут падать и это вполне нормально. Но, как действовать, это в пункте первом — план А, Б, С и т.д. (вы уже подготовлены).

Принять свои ограничения. Все на свете контролировать невозможно. Есть много факторов, которые могут повлиять на глобальную экономическую ситуацию. "Я не могу все контролировать, но зато у меня есть план, как действовать" (опять же, смотрите первый пункт).

Выйти из зоны комфорта. Чтобы не сидеть на работе, которая не приносит удовольствия, необходимо рискнуть, то есть, выйти из зоны комфорта и хотя бы дать себе шанс попробовать. Но тут помните, что ошибки — это тоже нормально. Почитайте историю успешных людей, и вы поймете, что у них ошибок было уйма.

Начать вести бюджет. Составлять план расходов на неделю и расписывать по пунктам. Например, необходимые расходы (скажем, оплата коммунальных), запланированные (нужно обновить гардероб) и оставляйте пункт для спонтанных затрат (спонтанно решили выбраться с мужем на свидание).

Бросить своим тревогам вызов. Записывать тревоги и отмечать события, которые их вызывают, затем анализировать и делать выводы.

Установить время беспокойства. Да-да, в прямом смысле слова: "Я буду беспокоиться завтра с 12.00-13.00. В этот промежуток времени я все обдумаю, но после 13.00 будет привычная жизнь без беспокойства". Даже если в 15.00, к примеру, совершили покупку и это вызвало тревогу, остановите себя. Время для тревоги другое.

Пересмотреть бюджет и затраты (смотрите пункт: начать вести бюджет).

Проверить себя на реальность. Случается так называемое когнитивное искажение, когда вам кажется, что может произойти что-то ужасное. Поэтому всегда проверяйте себя на реальность: каковы проценты, что это произойдет именно с вами, вспомните,сколько раз вы тревожились и сколько раз эта тревога подтверждалась. Если в голове рисуются страшные образы, возвращайте себя к первому пункту.

Понять свои чувства. Когда вы совершаете очередную транзакцию, что испытываете: это стыд, страх, чувство вины? Почувствуйте, чтобы отследить причинно-следственные связи.

Видеть на несколько шагов вперед. Заберитесь в машину времени. Сделайте что-то сейчас, чтобы прийти к цели в будущем.



страх остаться без денег

Окружить себя примерами. За кем нравится наблюдать, кто транслирует финансовую стабильность и тем самым вдохновляет? Обогащайте себя такой средой, ищите возможности, чтобы у вас был именно такой круг общения, чтобы заряжаться этой уверенностью в завтрашнем дне.

Замедлиться. Тревога накрывает как волна цунами, поэтому важно сказать себе: "Стоп, я не буду торопиться, у меня есть время, чтобы все разложить по полочкам".

Вспомнить о вещах, которые делают вас счастливыми. Порой для счастья не нужны деньги. Да-да, в жизни много моментов, которые делают нас счастливыми и не требуют затрат. Наполняйте свою жизнь. Если сложно и нужен мастер-класс, посмотрите на своего ребенка. Дети радуются всему, что их окружает: закату, рассвету, что птичка прилетела и села рядом на лавочку, что кто-то в ответ улыбнулся и т.д.

Помните о том, что жизнь — это движение, а еще череда событий. Нельзя прожить идеальную жизнь и всегда быть "на высоте". Нормально ошибаться, главное — всегда иметь под рукой план А, И, С и если необходимо, то и D.

Источник: hochu.ua