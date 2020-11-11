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Красота / Общество

Полигель для дизайн ногетей: что это и как правильно использовать

17:00 11.11.2020 Фото: pixabay.com
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Полигель — это акриловая пудра на гелевой основе. Можно сказать, что он вобрал в себя лучшие качества обоих текстур. Если вы еще не слышали о нем, сегодня мы все проясним. Этот чудо-продукт появился из ниоткуда, но стоит ли его пробовать? Оправдана ли шумиха?

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Полигель — это акриловая пудра на гелевой основе

Полигель — это акриловая пудра на гелевой основе. Можно сказать, что он вобрал в себя лучшие качества обоих текстур. Если вы еще не слышали о нем, сегодня мы все проясним.

Этот чудо-продукт появился из ниоткуда, но стоит ли его пробовать? Оправдана ли шумиха?

Легко ли работать с полигелем?

Да! И даже очень! Полигель обладает консистенцией и пластичностью шпаклевки. Не нужно беспокоиться о соотношении жидкостей и порошков — полигель предварительно смешан, так что вы можете просто открыть контейнер и начать работать!

Если вы вдруг подумали о том, как вещество, похожее на шпаклевку, может пригодиться для нейл-арта, не волнуйтесь. Да, полигель липкий, и при прикосновении он натянется. Но сверху него наносится специальный раствор, который меняет поверхность с липкой на скользкую, так что вы сможете легко делать любой дизайн ногтей.

Какие еще плюсы в работе с полигелем? Вам не придется спешить! Полигель не затвердеет без специального покрытия.

Сколько времени займет покрытие ногтей полигелем?

В среднем, нанесение одного цвета может длиться от 45 минут до 1 часа и 15 минут. Если используется два цвета, процесс может занять до 2 часов.

На сколько хватает одной упаковки полигеля?

В среднем, упаковки полигеля хватает на 50 использований (1 раз = 10 ногтей). Однако, это зависит от того, насколько хорошо вы управляетесь с полигелем и какие цвета используете.

Через какое время требуется коррекция?

Полигель держится около 3 недель, а затем вам потребуется коррекция ногтей.

Как снимается полигель?

Полигель не нужно замачивать в ацетоне. Его просто шлифуют, оставляя небольшое количество, покрывающее ноготь. Этот тонкий слой предназначен для защиты ногтей.

Вреден ли полигель для ногтей?

Нет. Если правильно наносить, ухаживать за ним и удалять, это не приведет к повреждению натурального ногтя.

В чем преимущества использования полигеля?

Он крепкий и гибкий. Он защищает ваш ноготь от повреждения, как жесткие акриловые краски.
Он легок и удобен в носке, а выглядит очень естественно.

Если вы захотите удалить его, вы легко справитесь с помощью бафа или пилки.
Полигель имеет приятный запах по сравнению с резким акриловым запахом, потому что в составе нет мономера.
В воздух не испаряются вредные частицы, как в случае с акрилом. Под собственной тяжестью они просто падают прямо на стол вместо того, чтобы висеть в воздухе и затруднять дыхание.
Единственным недостатком полигеля является его немаленькая стоимость.

Очень важно попасть в руки мастера, который хорошо знаком с полигелем и знает, что делает. Если же вы хотите работать с полигелем самостоятельно в домашних условиях, пройдите специальные обучающие курсы или хотя бы изучите принципы работы с помощью роликов на YouTube.

Источник: hochu.ua

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