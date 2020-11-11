11.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Как очистить легкие от токсических веществ и слизи - 4 простых способа

18:50 11.11.2020 Фото: pxhere.com
0

Жители современных городов, а в особенности промышленных центров, ежедневно подвергаются губительному влиянию ядовитых веществ, которые вдыхаются вместе с воздухом. Для очищения органа следует регулярно проводить детоксикацию.

% name% title
Жители современных городов, а в особенности промышленных центров, ежедневно подвергаются губительному влиянию ядовитых веществ

Высокий уровень загрязнения воздуха и пандемия коронавируса способны серьезно нарушить работу легких. Чтобы сохранить здоровье органа, следует регулярно очищать его. Как это можно делать в домашних условиях?

Важность очищения легких

Жители современных городов, а в особенности промышленных центров, ежедневно подвергаются губительному влиянию ядовитых веществ, которые вдыхаются вместе с воздухом. Для очищения органа следует регулярно проводить детоксикацию. Благодаря этой процедуре легкие смогут лучше функционировать, снизится отечность и уровень воспаления, а также увеличится объем легких.

Помимо прочего, если внимательно относиться к здоровью легких и очищать их от раздражителей и вредных веществ, дыхательные пути можно будет очистить от слизи. Кроме того улучшится поступление крови к легким. Особенно важно время от времени устраивать детоксикацию людям, которые страдают от хронического бронхита, астмы, инфекции горла или часто ощущают неприятный запах изо рта.

Способы, которые помогут очистить легкие

Имбирный чай

Подобный напиток пригодится не только для лечения простуды и избавления от кашля, но поможет вывести токсины из дыхательных путей. Имбирь обладает противовоспалительными свойствами. В его составе присутствуют разнообразные витамины и минералы. Более того ряд исследований показал, что экстракт имбиря способен убивать раковые клетки в легких. Имбирный чай можно пить ежедневно, а экстракт добавлять в простую воду или сок.

Чай с корицей

Не менее эффективно очищает забитые легкие чай с добавлением корицы, которая традиционно используется для лечения респираторных заболеваний. Еще в Древнем Риме ее использовали при заболеваниях пищеварительного тракта и органов дыхания. Отрежьте кусочек корицы, поместите в небольшую емкость, заполненную одним стаканом воды, и кипятите до того, как корица в 2 раза не уменьшится в размерах. При этом щепотку корицы можно добавлять и в обычный чай, который вы привыкли пить.

Паровая терапия

Одним из лучших и доступных каждому человеку способов очищения легких является паровая терапия. Вдыхание пара открывает проход для воздуха, благодаря очищению легких от слизи. В зимний период процедуру можно проводить каждый день.

Куркума для полоскания горла

Специалисты рекомендуют ежедневно, перед тем, как отправиться спать, полоскать горло водой с куркумой. В горячую воду следует добавить всего щепотку порошка куркумы, хорошо размешать ее, дать немного остыть, после чего можно начать полоскание. В куркуме содержится куркумин, который способствует растворению слизи. Более того, это активное соединение снижает заложенность грудной клетки, а также помогает убивать опасные бактерии, облегчая симптомы простуды.

Источник: medicinform.net

грязный воздух как очистить легкие коронавирус куркума способы чай
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Каким воздухом дышите вы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какие меры поддержки есть у семей с детьми и у всех россиян? Полный перечень
19:28 11-11-2020
Какие меры поддержки есть у семей с детьми и у всех россиян? Полный перечень
12 ноября 2020 - День работников Сбербанка: поздравительные открытки и чудесные поздравления в стихах на 179 лет Сберу
19:20 11-11-2020
12 ноября 2020 - День работников Сбербанка: поздравительные открытки и чудесные поздравления в стихах на 179 лет Сберу
Почему погиб ведущий шоу "ДНК" на НТВ Александр Колтовой: Названа приоритетная версия крушения
19:07 11-11-2020
Почему погиб ведущий шоу
Как очистить легкие от токсических веществ и слизи - 4 простых способа
18:50 11-11-2020
Как очистить легкие от токсических веществ и слизи - 4 простых способа
Умоляют отменить удаленку родители московских школьников Собянина и Путина 2
18:41 11-11-2020
Умоляют отменить удаленку родители московских школьников Собянина и Путина
БердскДень матери 2020: Фотомарафон «Моя мамочка!» начинается на "Курьер.Среда.Бердск"
18:32 11-11-2020
День матери 2020: Фотомарафон «Моя мамочка!» начинается на
Продлили ограничения из-за коронавируса на 2 месяца власти Петербурга 1
18:24 11-11-2020
Продлили ограничения из-за коронавируса на 2 месяца власти Петербурга
Ретроградность зашкаливает: Как ретроградные планеты могут повлиять на человеческую судьбу в ноябре 2020 года
18:20 11-11-2020
Ретроградность зашкаливает: Как ретроградные планеты могут повлиять на человеческую судьбу в ноябре 2020 года
Названы регионы с критическим дефицитом коек для ковидных пациентов
18:13 11-11-2020
Названы регионы с критическим дефицитом коек для ковидных пациентов
Кто будет платить повышенный НДФЛ: Госдума приняла закон 1
18:07 11-11-2020
Кто будет платить повышенный НДФЛ: Госдума приняла закон