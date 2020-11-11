Как очистить легкие от токсических веществ и слизи - 4 простых способа

Жители современных городов, а в особенности промышленных центров, ежедневно подвергаются губительному влиянию ядовитых веществ, которые вдыхаются вместе с воздухом. Для очищения органа следует регулярно проводить детоксикацию.

Жители современных городов, а в особенности промышленных центров, ежедневно подвергаются губительному влиянию ядовитых веществ

Высокий уровень загрязнения воздуха и пандемия коронавируса способны серьезно нарушить работу легких. Чтобы сохранить здоровье органа, следует регулярно очищать его. Как это можно делать в домашних условиях?

Важность очищения легких

Жители современных городов, а в особенности промышленных центров, ежедневно подвергаются губительному влиянию ядовитых веществ, которые вдыхаются вместе с воздухом. Для очищения органа следует регулярно проводить детоксикацию. Благодаря этой процедуре легкие смогут лучше функционировать, снизится отечность и уровень воспаления, а также увеличится объем легких.

Помимо прочего, если внимательно относиться к здоровью легких и очищать их от раздражителей и вредных веществ, дыхательные пути можно будет очистить от слизи. Кроме того улучшится поступление крови к легким. Особенно важно время от времени устраивать детоксикацию людям, которые страдают от хронического бронхита, астмы, инфекции горла или часто ощущают неприятный запах изо рта.

Способы, которые помогут очистить легкие

Имбирный чай

Подобный напиток пригодится не только для лечения простуды и избавления от кашля, но поможет вывести токсины из дыхательных путей. Имбирь обладает противовоспалительными свойствами. В его составе присутствуют разнообразные витамины и минералы. Более того ряд исследований показал, что экстракт имбиря способен убивать раковые клетки в легких. Имбирный чай можно пить ежедневно, а экстракт добавлять в простую воду или сок.

Чай с корицей

Не менее эффективно очищает забитые легкие чай с добавлением корицы, которая традиционно используется для лечения респираторных заболеваний. Еще в Древнем Риме ее использовали при заболеваниях пищеварительного тракта и органов дыхания. Отрежьте кусочек корицы, поместите в небольшую емкость, заполненную одним стаканом воды, и кипятите до того, как корица в 2 раза не уменьшится в размерах. При этом щепотку корицы можно добавлять и в обычный чай, который вы привыкли пить.

Паровая терапия

Одним из лучших и доступных каждому человеку способов очищения легких является паровая терапия. Вдыхание пара открывает проход для воздуха, благодаря очищению легких от слизи. В зимний период процедуру можно проводить каждый день.

Куркума для полоскания горла

Специалисты рекомендуют ежедневно, перед тем, как отправиться спать, полоскать горло водой с куркумой. В горячую воду следует добавить всего щепотку порошка куркумы, хорошо размешать ее, дать немного остыть, после чего можно начать полоскание. В куркуме содержится куркумин, который способствует растворению слизи. Более того, это активное соединение снижает заложенность грудной клетки, а также помогает убивать опасные бактерии, облегчая симптомы простуды.

Источник: medicinform.net