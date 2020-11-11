Что будет с пенсионным возрастом в России в 2021 году: кто досрочно уйдет на пенсию

Об отмене пенсионной реформы в 2020 году предпенсионеры России заговорили на фоне усугубления экономического положения в стране в связи с пандемией коронавируса. Пожилые люди в регионах по указу местных властей обязаны соблюдать самоизоляцию, из-за чего массово оказываются без работы и, соответственно, без средств к существованию.

Что будет с пенсионным возрастом в 2021 году — ожидать ли его снижения на фоне пандемии коронавируса, объяснили эксперты

Пенсионный возраст является одной из самых болезненных и обсуждаемых тем в России с 2018 года, когда в стране была принята реформа о повышении возраста граждан, который позволяет уйти на заслуженный отдых. Что будет с пенсионным возрастом в 2021 году — ожидать ли его снижения на фоне пандемии коронавируса, объяснили эксперты.

Почему в России ждут снижения пенсионного возраста

Об отмене пенсионной реформы в 2020 году предпенсионеры России заговорили на фоне усугубления экономического положения в стране в связи с пандемией коронавируса. Пожилые люди в регионах по указу местных властей обязаны соблюдать самоизоляцию, из-за чего массово оказываются без работы и, соответственно, без средств к существованию.

Из-за подобных обстоятельств в Сети поползли слухи о том, что власти задумались о временной отмене реализации реформы, связанной с повышением пенсионного возраста: безработных якобы собрались отправить на пенсию, чтобы снизить нагрузку на центры занятости в условиях кризиса в стране.

Также причиной «ожидания» стали первые итоги реформы, реализация которой началась 2 года назад: финансовая нагрузка на Пенсионный Фонд не снизилась, и благосостояние пенсионеров не улучшилось, хотя изначально именно эти два фактора были решающими при принятии решения властью о повышении пенсионного возраста.

В Сети граждане страны в 2020 году создавали петиции и обращения к власти с просьбами пересмотреть отношение к пенсионному возрасту. Аргументы остались такими же, как и в 2018 году, когда жители страны оказались против реформы: женщины и мужчины в России не готовы трудиться до 60 и 65 лет, так как условия их жизни не позволяют поддерживать здоровье и трудоспособность на должном уровне.

Будет ли снижен пенсионный возраст в России в 2021 году

Вопрос о снижении пенсионного возраста в России в 2021 году в Сети назвали практически решенным: якобы в правительстве готовы прислушаться к гражданам, а потому пересмотрят решения «прошлого».

Но официально власти категорически опровергли данную информацию: реализация реформы будет продолжаться в условиях пандемии, кризиса, возможного конца света и других обстоятельств. Смягчение закона допустимо, но полная отмена планируемого повышения пенсионного возраста категорически невозможна.

Что будет с пенсионным возрастом в России в 2021 году: кто уйдет на пенсию по закону

Пенсионный возраст в России в 2028 году достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин, как и было запланировано законом. Пока повышение проходит постепенно, чтобы гражданам было легче переживать обстоятельства, в которых им до пенсии оставалось всего ничего, а поработать придется год-два «лишних».

В 2021 году пройдет очередная ступень постепенного повышения пенсионного возраста: женщин на заслуженный отдых отпустят только тех, которые достигли возраста 56,5 лет, а мужчин в 61,5 года.

При этом эксперты предполагают, что пенсионеров будет гораздо больше, чем изначально предполагалось реформой, так как свои коррективы в планы власти внесла пандемия коронавируса. Правда, для получения права на досрочную пенсию им придется предъявить документ из центра занятости о том, что работы в регионе проживания для отдельного жителя, действительно, нет.

Кому положен досрочный выход на пенсию в 2021 году

Расширение списка тех граждан, которые могут уйти на пенсию досрочно, — это и была реакция власти на призыв народа о снижении пенсионного возраста. С 2021 года право на выход на пенсию не в установленном законом возрасте, а раньше, будут иметь:

предпенсионеры, оставшиеся без работы за два года «официального» выхода на пенсию;

люди, работающие на тяжелом или опасном для здоровья производстве и занятые в социально-значимых сферах, например, в медицине или образовании, но имеющие определенное количество наработанного трудового стажа;

многодетные матери, имеющие стаж не менее 15 лет.

Право на досрочную пенсию закрепили за теми гражданами, которые имеют трудовой стаж не менее 37 и 42 лет для женщин и мужчин соответственно. Предпенсионеры имеют право претендовать на выход на пенсию, если их стаж работы оставляет не менее 20 и 25 лет (женщины и мужчины).

Что же касается многодетных матерей, у которых есть необходимое количество наработанного стажа, то им пенсионный возраст сократят на один год за каждого ребенка, независимо от его возраста.

Источник: 1rre.ru