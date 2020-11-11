По какой методике повысят зарплаты бюджетникам с 1 января 2021 года

Основная причина, побуждающая реализовать программу пересмотра, кроется в желании установить справедливую оплату труда в бюджетной области. Еще один очевидный плюс – привлечение к работе квалифицированных кадров.

Механизм повышения зарплаты бюджетникам с 1 января 2021 года и в последующие этапы должен быть пересмотрен

Механизм повышения зарплаты бюджетникам с 1 января 2021 года и в последующие этапы должен быть пересмотрен. К такому выводу пришел Вячеслав Володин, который занимает кресло председателя Государственной думы. Заявление прозвучало в рамках обращения политика к министру финансов Антону Силуанову.

Разработка модернизированной системы до 1 января 2021 года

Первое чтение проекта бюджета на период 3 лет сопровождалось многочисленными комментариями. Господин Силуанов сообщил о том, что его ведомство занимается вопросами апгрейда существующей системы оплаты труда работников из бюджетной сферы. Вместо того чтобы увеличивать стимулирующие выплаты, их предлагается сократить в пользу прироста по базовой части зарплаты.

Чиновники акцентировали внимание на том, что усредненная региональная заработная плата должна представлять собой основу для начисления оплаты труда для людей, занятых в сферах:

среднего образования (школах);

высшего образования (вузах);

медицинского обслуживания.

Господин Володин для примера привел ситуацию, когда работник получает зарплату в 15-17 тыс. рублей, а вот среднестатистическая экономика региона составляет около 30 тыс. рублей. Получается диссонанс, который требуется оперативно исправить ради стабилизации положения рядовых граждан. Законодателям предстоит найти оптимальное решение в сложившихся обстоятельствах, причем действовать максимально быстро.

Изменения в структуре начисления зарплат работникам бюджетного сектора

Политики выступают «за» то, чтобы уже в рамках третьего чтения представить ряд практических предложений, готовых к мгновенной реализации. Для этого им придется отойти от понятия «средняя зарплата». Только благодаря свежему подходу получится убрать разницу в зарплатах, а также удовлетворить требования россиян.

Наиболее ярким примером неравенства выступает зарплата кадров, которые работают в техникумах. Их зарплата оказывается ниже, чем и сотрудниках в школах, что заставляет мигрировать трудовые ценные ресурсы. После того как специалисты обсудили все тонкости возможных изменений, Государственная дума все же решилась на принятие закона, предусматривающего единый порядок зарплат для бюджетников.

Новшества доберутся не только до тех, кто трудоустроен в школе или поликлинике. Хорошие новости ожидают работников:

библиотек;

домов культуры;

детских садиков.

Высокими заработками в такой сфере граждане похвастаться не могут. Чтобы уравнять всех трудящихся, разница в зарплате которых может ощущаться даже просто в соседних округах, правительство решилось на реализацию положений из Трудового кодекса касательно единых базовых окладов.

Перспективы повышения зарплат бюджетникам

Основная причина, побуждающая реализовать программу пересмотра, кроется в желании установить справедливую оплату труда в бюджетной области. Еще один очевидный плюс – привлечение к работе квалифицированных кадров. Последовательная реализация задумки позволит сократить утечку кадров из государственных структур в пользу коммерческих, а также миграцию граждан из небольших населенных пунктов в города-миллионники.

Согласно одной из теорий, повышение зарплат в государственном секторе может благотворно сказаться вообще на показателях заработка людей из разных категорий.

Администрации частных фирм часто не поднимают уровень зарплаты наемным рабочим по той причине, что в государственном секторе они и без того в половину меньше. Кого не устраивает, тот может работать и там, ведь это проще, чем поднять уровень зарплаты. При увеличении оклада бюджетников можно надеяться и на улучшение в сфере работы коммерческих структур, где зарплата давно стоит на месте.

Источник: 1rre.ru