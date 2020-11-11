Назван продукт, который отодвигает смерть и делает жизнь дольше

Согласно предварительным исследованиям, которые будут представлены на научных сессиях Американской кардиологической ассоциации 2020, люди, потребляющие перец чили, могут жить дольше и иметь значительно меньший риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний или рака.

Люди, потребляющие перец чили, могут жить дольше и иметь значительно меньший риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний или рака

Согласно предварительным исследованиям, которые будут представлены на научных сессиях Американской кардиологической ассоциации 2020, люди, потребляющие перец чили, могут жить дольше и иметь значительно меньший риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний или рака.

Предыдущие исследования показали, что употребление в пищу перца чили обладает противовоспалительным, антиоксидантным, противоопухолевым действием и регулирует уровень глюкозы в крови благодаря капсаицину, который придает перцу чили характерную приправу от легкой до интенсивной. Чтобы проанализировать влияние перца чили на смертность от всех причин и сердечно-сосудистых заболеваний , исследователи проверили 4729 исследований из пяти ведущих мировых баз данных здравоохранения (Ovid, Cochrane, Medline, Embase и Scopus). Их окончательный анализ включает четыре крупных исследования, в которые вошли результаты по здоровью участников с данными о потреблении перца чили.

Записи о здоровье и питании более 570 000 человек в США, Италии, Китае и Иране использовались для сравнения результатов тех, кто употреблял перец чили, с теми, кто редко или никогда не ел перец чили. По сравнению с людьми, которые редко или никогда не ели перец чили, анализ показал, что люди, которые ели перец чили, имели:

относительное снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 26%;

относительное снижение смертности от рака на 23%; а также

относительное снижение смертности от всех причин на 25%.

«Мы были удивлены, обнаружив, что в этих ранее опубликованных исследованиях регулярное употребление перца чили было связано с общим снижением риска всех причин, ССЗ и смертности от рака. Это подчеркивает, что диетические факторы могут играть важную роль в общем состоянии здоровья», - сказал старший автор Бо Сюй, доктор медицины, кардиолог из Института сердца, сосудов и торакальной системы клиники Кливленда в Кливленде, штат Огайо. «Однако точные причины и механизмы, которые могли бы объяснить наши выводы, в настоящее время неизвестны. Таким образом, невозможно однозначно сказать, что употребление большего количества перца чили может продлить жизнь и снизить смертность, особенно от сердечно-сосудистых факторов или рака. Дополнительные исследования, особенно доказательства из рандомизированных контролируемых исследований, необходимо для подтверждения этих предварительных результатов ».

Доктор Сюй сказал, что у этого типа исследования есть несколько ограничений. Четыре рассмотренных исследования включали ограниченные данные о здоровье отдельных лиц или другие факторы, которые могли повлиять на результаты. Исследователь также отметил, что количество и тип потребляемого перца чили варьировались в разных исследованиях, что затрудняло выводы о том, сколько, как часто и какой тип употребления перца чили может быть связано с пользой для здоровья. Исследователи продолжают анализировать свои данные и надеются вскоре опубликовать полную статью.

Источник: medicalxpress.com