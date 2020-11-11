Зеркальная дата 11.11.2020: что обязательно-обязательно нужно сделать в этот уникальный день, чтобы изменить жизнь к лучшему

Особые даты имеют и особую энергетику. Числа правят этим миром, потому что они повсюду. 11 ноября —​ уникальный день, в который можно изменить свою жизнь.

Такой особенный день бывает только раз в году

Изменить свою судьбу получится далеко не у всех, однако обрести удачу может каждый. Зарядиться положительной энергетикой удастся многим людям. Чтобы понять причины этих положительных настроений и их истинный смысл, нужно более внимательно рассмотреть эту дату.

Особенности даты 11.11

Естественно, четыре единицы — это большая редкость. Если быть более точными, то 11.11 является абсолютно уникальным днем. Такой особенный день бывает только раз в году. Многие люди, увлеченные нумерологией, спрашивают, почему этот день так важен. Конечно, его можно и даже нужно прожить как и все другие дни, однако в нем есть множество особенностей.

Только один день в году проходит под полным и безраздельным влиянием Единицы. Подробнее об энергетике этого числа мы расскажем далее. Многие эксперты-нумерологи считают, что энергетика четырех Единиц складывается в Четверку. Отчасти они тоже правы, потому что 11 ноября не обойдется без влияния Четверки.

Этот день хорош для работы, причем не только физической, но и интеллектуальной. Люди с позитивной энергетикой очень легко заведут новые знакомства, которые могут стать приятным началом в любви или делах.

Не бойтесь оглядываться назад в этот непростой день, ведь 11 ноября вас могут настичь старые проблемы. Старые ошибки могут напомнить о себе. Не давайте никому пустых обещаний, потому что любая мелочь будет очень важной. Нельзя упускать ничего. Большинство людей в такие периоды проявляют неосмотрительный эгоизм и неправильно расставляют приоритеты. Не будьте жадными — посвятите время тем, кого любите и уважаете. Остерегайтесь энергетических вампиров, которые тоже активизируются 11 ноября. Такие люди станут на порядок сильнее, поэтому не ленитесь убеждаться в целесообразности своей помощи кому-то.

Энергетика Единицы

Единица в нумерологии часто ошибочно воспринимается как эгоистичное число, однако все позывы к эгоизму будут исходить от Четверки. Единица — это высокодуховное число, которое стоит особняком в мире чисел. Его энергетика не очень сильна, но уникальна почти во всем.

Во-первых, Единица помогает людям находить нечто важное для них. Кто-то 11 ноября найдет свою любовь, кто-то — новое призвание, а кто-то — потерянные ключи от гаража или квартиры. Все будет зависеть от ваших приоритетов. Единица предоставляет выбор людям, которые идут по строго определенному пути. Кто-то связал свою жизнь со спортом, а кто-то захотел стать бизнесменом или политиком. Все люди без исключения смогут найти нечто новое в привычных вещах. Вы можете иметь несколько активных целей, но это не важно — все они могут быть достижимы 11.11.

Во-вторых, цифра 1 делает людей более внимательными. Повышается обучаемость, возрастает желание учиться. Абсолютно всё, что произойдет в этот день, запомнится вам надолго или даже навсегда.

Из четырех Единиц складывается Четверка. Она будет иметь гораздо меньшее значение для людей, однако не учитывать ее энергетику просто нельзя. Четверка, как уже было сказано выше, будет провоцировать людей на жадность и эгоизм, однако эти чувства окажутся вполне преодолимыми.

Дата свадьбы 11.11

Отдельного обсуждения заслуживает выбор 11 ноября в качестве даты свадьбы. Большинство молодоженов пытаются выбрать красивую дату для свадьбы, но разумно предположить, что с энергетической точки зрения эта дата может стать не самой положительной. Что касается 11.11, то тут проблем нет ровным счетом никаких. Единицы хорошо влияют на будущее созданной в этот день семьи. В таком браке будет много взаимопонимания и светлых моментов.

Четыре Единицы превращаются в Четверку, но даже это не способно помешать вам получить свою дозу счастья в этот день. Специалисты по биоэнергетике и нумерологии утверждают, что на 11 ноября можно назначать как венчание, так и роспись в ЗАГСе. Основное торжество тоже должно будет пройти без проблем.

Мнение экстрасенсов о дате 11.11

Специалисты в области эзотерики утверждают, что зеркальные даты обладают особой магией. Первое, на что следует обратить внимание, — в этот день судьба может посылать вам различные знаки, предупреждающие о грядущих событиях. Старайтесь замечать их и истолковывать правильно.

Сегодня особой силой будут обладать привороты, отвороты, ритуалы, привлекающие удачу, деньги и любовь. Постарайтесь сделать все, что давно планировали. Вернуть мужчину в семью, помириться с бывшей второй половинкой — 11 ноября возможно всё. Ограничения будут только у вас в голове. Никто и ничто не должно вас пугать или заставлять терять веру в себя.

Убедитесь в том, что у вас нет никаких страхов, если вы хотите действительно выйти победителями 11 ноября. Мысли материальны, поэтому любые действия подкрепляйте правильным настроем. Только так вы сможете стать лучше и успешнее.

Источник: dailyhoro