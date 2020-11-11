Ученые назвали основную причину депрессии у пожилых людей

Почти каждый пятый случай депрессии среди пожилых людей можно предотвратить, если устранить одиночество.

Исследователи обнаружили, что депрессивные симптомы со временем усиливаются у одиноких людей

Согласно новому исследованию, проведенному учеными UCL, одиночество является причиной 18% депрессий среди людей старше 50 лет в Англии.

Результаты, опубликованные в The Lancet Psychiatry, предполагают, что почти каждый пятый случай депрессии среди пожилых людей можно предотвратить, если устранить одиночество.

Исследователи обнаружили, что субъективный опыт людей в одиночестве способствовал возникновению депрессии до 12 лет спустя, независимо от более объективных показателей социальной изоляции.

Старший автор доктор Джемма Льюис (UCL Psychiatry) сказала: «Мы обнаружили, что то, что люди считают себя одинокими, было большим фактором риска депрессии, чем количество социальных контактов и поддержки, которые они имели. Результаты показывают, что это не просто времяпровождение с другими людьми, которые имеют значение, но у которых есть значимые отношения и товарищеские отношения ".

Исследователи проанализировали данные 4211 участников Английского лонгитюдного исследования старения в возрасте 52 лет и старше, которые в течение 12 лет регулярно отвечали на вопросы о своем опыте одиночества, социальной активности и социальной поддержки, а также о симптомах депрессии. .

Чтобы измерить одиночество, участникам задавали три вопроса об отсутствии общения, чувстве одиночества и чувстве изолированности, и их ответы объединялись в оценку одиночества по семибалльной шкале.

Каждое повышение на один балл по шкале одиночества соответствовало удвоению шансов депрессии (на основе клинического порога депрессивных симптомов, а не диагноза). Исследователи учли уровни депрессии и одиночества в начале исследования, чтобы уменьшить вероятность того, что депрессия является ответственной за усиление чувства одиночества, о котором сообщалось.

Исследователи обнаружили, что депрессивные симптомы со временем усиливаются у людей с большим одиночеством, предполагая, что одиночество ведет к будущей депрессии.

В рамках своего анализа исследователи изучили долю депрессии, вызванную одиночеством, и обнаружили, что 18% случаев депрессии могут быть связаны с одиночеством (по данным измерения годом ранее).

Первый автор Сиу Лонг Ли, руководившая исследованием в рамках получения степени магистра психиатрии UCL, сказала: «Медицинские работники, работающие с пожилыми людьми, которые сообщают об одиночестве, должны знать, что они подвержены риску депрессии. Такие меры, как социальные предписания, социальные обучение навыкам и психологическая терапия, направленная на негативное чувство одиночества, могут быть важны для психического здоровья одиноких пожилых людей ».

Д-р Льюис добавил: «Наше исследование имеет важные последствия для общественного здравоохранения, поскольку оно предполагает, что подходы на уровне сообщества, направленные на уменьшение одиночества, могут снизить уровень депрессии. Построение отношений, значимых связей и чувства принадлежности может быть более важным, чем просто увеличение количества людей. время, которое люди проводят с другими ".

Робин Хьюингс, директор по кампаниям, политике и исследованиям Кампании по искоренению одиночества, сказал: «Это важное исследование дополняет наше понимание очень серьезных последствий одиночества для нашего психического и физического здоровья. Автор выводов, что почти в каждом пятом случае Депрессию у пожилых людей можно было бы предотвратить, если бы одиночество было устранено, лишь добавив аргументов в пользу всеобъемлющих действий в обществе. В нашей повседневной жизни это может означать обращение к окружающим.

«В то же время жизненно важно, чтобы мы реализовали новаторскую стратегию правительства по борьбе с одиночеством и позаботились о том, чтобы службы по борьбе с одиночеством получали необходимое финансирование».

Источник: medicalxpress.com