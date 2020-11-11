Будем отмечать по-семейному: все ли рестораны закроют в новогоднюю ночь?

Скоро новый нод

В Москве запретили работу всех ресторанов в новогоднюю ночь из-за введенных для борьбы с распространением коронавируса ограничений. Об этом в эфире канала «Россия 24» заявил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Немерюк добавил, что ограничение коснулось порядка 500 развлекательных заведений столицы. Однако, по его словам, речи о полном локдауне ресторанного бизнеса в Москве пока не идет.

«Львиная доля предприятий общественного питания Москвы в основном обслуживает посетителей именно до 23:00, и только небольшая часть — из 13 тысяч заведений общепита около 500 — работает именно в ночное время, в режиме ночных клубов, баров, дискотек», — пояснил Немерюк.

Власти Москвы заранее предупредили об этом всех бизнесменов. Также Немерюк добавил, что отметить Новый год можно будет «и 31-го, и первого числа во всех ресторанах Москвы, только за исключением этого ночного времени».

10 ноября мэр города Сергей Собянин запретил московским кафе и барам работать ночью. В заведениях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), в ночных клубах и караоке Москвы запрещается обслуживание посетителей в ночное время — с 23:00 до 6:00. Новые требования вступят в силу с 13 ноября 2020 года и будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

От проведения массовых мероприятий на новогодние праздники отказались и власти Московской области. «Массовых мероприятий у нас придется избежать, но с семьей тихо, по-семейному, как это и положено на Руси, мы будем отмечать Новый год», — сказал губернатор региона Андрей Воробьев.