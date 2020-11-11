11.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Медиков из Новосибирска отправили бороться с коронавирусом в Иркутск

08:45 11.11.2020 Фото: pixabay
0

В связи с осложнением эпидемиологической ситуации для граждан старше 65 лет режим самоизоляции продлен по 7 декабря.

Сюжет: Вторая волна COVID-19
Медиков из Новосибирска отправили бороться с коронавирусом в ИркутскНамеренно заражаются COVID-19 всей семьей: эксперты объяснили такой поступокЕщё 439 новостей
% name% title
Самарские медики вернутся домой в конце этой недели, новосибирские врачи продолжат работать в Иркутской области.

Медики из Новосибирска и Самары прибыли в Иркутскую область, чтобы помочь врачам региона лечить пациентов в период пандемии коронавируса. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Набрана команда медицинских работников, которые пришли на помощь нашим специалистам как в госпиталях, так и в поликлиниках. Это 12 врачей из факультетских клиник медицинских университетов Самары и Новосибирска", - приводятся в сообщении слова заместителя министра здравоохранения Иркутской области Елены Голенецкой.

 Три медика из Новосибирска оказывают консультативную и практическую помощь в инфекционных госпиталях Иркутска и Ангарска, один работает в отделении анестезиологии-реанимации Шелеховской районной больницы. Также в Шелехове врач-травматолог ведет прием населения в поликлинике, а врач-пульмонолог обслуживает вызовы на дому. Специалисты из Самары работают в поликлиниках поселков Молодежный и Марково под Иркутском, а также в инфекционных госпиталях города Ангарска.

Самарские медики вернутся домой в конце этой недели, новосибирские врачи продолжат работать в Иркутской области.

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, на 10 ноября в Иркутской области подтверждено 27 032 случая заражения. Прирост за последние сутки составил 260 человек. Всего за время пандемии в регионе выздоровели 20 916 пациентов, умерли 574. В больницах находятся более 4,5 тыс. человек.

В связи с осложнением эпидемиологической ситуации для граждан старше 65 лет режим самоизоляции продлен по 7 декабря, предприятиям торговли и услуг Иркутской области рекомендовано обеспечивать посетителей защитными масками. Часть школ вузов перешли на дистанционное обучение. Работу заведений общепита ограничили до 23:00. Общественный транспорт проверяют на предмет соблюдения пассажирами масочного режима. Увеличены поставки лекарств в регион.

коронавирус медики пандемия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Не хватает врачей?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Традиции и приметы 11 ноября 2020 в день Авраамия Овчара и Анастасии Овечницы: праздник пастухов и владельцев овец
09:01 11-11-2020
Традиции и приметы 11 ноября 2020 в день Авраамия Овчара и Анастасии Овечницы: праздник пастухов и владельцев овец
БердскШтормовой ветер приближается к Бердску и Новосибирской области
09:00 11-11-2020
Штормовой ветер приближается к Бердску и Новосибирской области
Зеркальная дата 11.11.2020: сегодня число ангела может увидеть каждый
08:55 11-11-2020
Зеркальная дата 11.11.2020: сегодня число ангела может увидеть каждый
Медиков из Новосибирска отправили бороться с коронавирусом в Иркутск
08:45 11-11-2020
Медиков из Новосибирска отправили бороться с коронавирусом в Иркутск
Будем отмечать по-семейному: все ли рестораны закроют в новогоднюю ночь?
08:30 11-11-2020
Будем отмечать по-семейному: все ли рестораны закроют в новогоднюю ночь?
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 11 ноября 2020 года для всех знаков зодиака
08:09 11-11-2020
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 11 ноября 2020 года для всех знаков зодиака
Какой сегодня церковный праздник: что можно и что нельзя делать 11 ноября 2020 в день Авраамия Ростовского
08:07 11-11-2020
Какой сегодня церковный праздник: что можно и что нельзя делать 11 ноября 2020 в день Авраамия Ростовского
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 11 ноября 2020 в России и мире
07:35 11-11-2020
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 11 ноября 2020 в России и мире
БердскНу и погода: что ждет 11 ноября жителей Бердска
06:30 11-11-2020
Ну и погода: что ждет 11 ноября жителей Бердска
12 ноября 2020 - день Зиновия и Зиновии или день рыбаков и охотников. Приметы дня
06:00 11-11-2020
12 ноября 2020 - день Зиновия и Зиновии или день рыбаков и охотников. Приметы дня