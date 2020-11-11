Медиков из Новосибирска отправили бороться с коронавирусом в Иркутск

Самарские медики вернутся домой в конце этой недели, новосибирские врачи продолжат работать в Иркутской области.

Медики из Новосибирска и Самары прибыли в Иркутскую область, чтобы помочь врачам региона лечить пациентов в период пандемии коронавируса. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Набрана команда медицинских работников, которые пришли на помощь нашим специалистам как в госпиталях, так и в поликлиниках. Это 12 врачей из факультетских клиник медицинских университетов Самары и Новосибирска", - приводятся в сообщении слова заместителя министра здравоохранения Иркутской области Елены Голенецкой.