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Мощный процессор Apple M1 для компьютеров Mac. Новинка от Apple

10:18 11.11.2020 Фото: apple
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Презентация Apple началась сразу с главного, чего многие фанаты компании ждали — компьютеров Mac. Первым продуктом, если, конечно, его так можно назвать, стал первый компьютерный чип Apple M1. Никаких адаптированных Apple A14 Bionic. А-серия по-прежнему остаётся для iPhone и iPad.

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Новый Apple M1 имеет самую высокую производительность на потребляемый ватт энергии

Презентация Apple началась сразу с главного, чего многие фанаты компании ждали — компьютеров Mac. Первым продуктом, если, конечно, его так можно назвать, стал первый компьютерный чип Apple M1. Никаких адаптированных Apple A14 Bionic. А-серия по-прежнему остаётся для iPhone и iPad.

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Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Apple M1 представляет собой 5-нм систему на чипе (SoC) из 16 млрд транзисторов. В ней уместилось восемь ядер CPU, восемь графических ядер, а также 16 ядерный вычислительный нейроблок, на лад того, что есть в мобильных процессорах Apple. Часть CPU состоит из двух кластеров: четыре мощных ядра и четыре энергоэффективных. Графический процессор включает 128 исполнительных блоков, а его производительность достигает 2,6 Тфлопс, что весьма немало.

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На фоне прошлых процессоров, которые использовались в компьютерах Mac и ноутбуках MacBook, новый Apple M1 имеет самую высокую производительность на потребляемый ватт энергии — в два раза выше по сравнению с десктопными процессорами, использовавшимися раньше.

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Также ноутбуки и компьютеры, работающие на Apple M1, получат возможность выполнения фоновых задач в спящем режиме. То есть, вы сможете поставить фильм или игру на загрузку, закрыть ноутбук, а загрузка все равно будет продолжаться.

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Источник изображения: Apple

Компания также уделила особое внимание аппаратному шифрованию данных. С точки зрения ПО разработчики получат необходимые инструменты для создания и оптимизации приложений под обе платформы — Apple и Intel. На процессорах Apple также будет возможность запуска приложений и игр, созданных под iPhone и iPad.

В дальнейшем планируется переход всех компьютеров и ноутбуков на фирменную платформу. Первыми устройствами на Apple M1 стали MacBook Air 2020, Mac Mini 2020 и MacBook Pro 13 Pro 2020, о которых мы расскажем в следующих материалах.

Источник: apple

apple Intel MacBook процессор
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