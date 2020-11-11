Дочь и внук Назарбаева оказались владельцами дома Шерлока Холмса в Лондоне

В 2018 году в Великобритании вступил в силу закон "Об аресте имущества неустановленного происхождения"

Дом Шерлока Холмса на Бейкер-стрит Дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и ее сын являются владельцами здания на Бейкер-стрит в Лондоне, в котором жил главный сыщик Британии Шерлок Холмс в одноименных рассказах Артура Конана Дойла, сообщает издание Times.

Как пишет газета со ссылкой на юридическую корреспонденцию о структуре собственности, которая попала в распоряжение издания, в 2015 году недвижимость на Бейкер-стрит принадлежала Дариге Назарбаевой и ее сыну Нурали Алиеву. Они являются дочерью и внуком Нурсултана Назарбаева, бывшего президента Казахстана, занимавшего этот пост на протяжении 29 лет вплоть до прошлого года и до сих пор носящего титул лидера нации.

Газета сообщает также, что помимо дома Шерлока Холмса (221В), потомкам Назарбаевых принадлежат также несколько других строений и земля между домами 215 и 237 на Бейкер–стрит.

Сообщается, что общая стоимость недвижимости приравнивается к 140 миллионам фунтов стерлингов. По данным издания 90% собственности на Бейкер-стрит принадлежало Назарбаевой, а 10% - ее сыну Нурали Алиеву. При этом газета указывает, что, согласно записям земельного реестра, на данный момент официальным владельцем является компания Farmont Baker Street Limited, которая приобрела недвижимость в 2005 году. Сейчас Farmont Baker Street принадлежит компании из ОАЭ.

Юридическая фирма Mishcon de Reya, которая является представителем семьи Назарбаевых, отказалась давать комментарии изданию.

Как напоминает Times, в 2015 году расследование неправительственной организации Global Witness, выступающей за финансовую прозрачность, утверждало, что недвижимость на Бейкер-стрит принадлежала отцу Нурали, бизнесмену Рахату Алиеву, который позже был обвинен в измене, убийстве и организации преступной группы. Он покончил с собой в австрийской тюрьме в 2015 году.

По данным неправительственной организации Global Witness, которые приводит газета, около 87 тысяч недвижимых объектов в Англии и Уэльсе принадлежат компаниям в офшорных юрисдикциях. Зачастую невозможно узнать, кому они на самом деле принадлежат. Ожидается, что в следующем году правительство примет законы, которые потребуют от всех таких компаний раскрывать имена своих "бенефициарных владельцев" - людей, которые действительно владеют ими.

В 2018 году в Великобритании вступил в силу закон "Об аресте имущества неустановленного происхождения" (Unexplained Wealth Orders, UWO), позволяющий требовать от иностранцев, владеющих активами стоимостью более 50 тысяч фунтов стерлингов, объяснить происхождение доходов. Первым в отношении иностранных граждан стало расследование дела супруги бывшего главы Международного банка Азербайджана Замиры Гаджиевой. Второе дело - против Нурали Алиева, которое связано с покупкой особняка с подземным бассейном и кинотеатром в престижном районе Хэмпстед на севере британской столицы.