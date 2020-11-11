Оштрафовали злостного нарушителя масочного режима на 15 000 рублей в Бердске. Где попался?

В ходе рассмотрения дел об административных правонарушениях, установлено, что виновные не выполнили правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области.

Маски обязаны носить все

За период с 29 октября 2020 года по 09 ноября 2020 года Бердским городским судом Новосибирской области рассмотрено 8 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.

В ходе рассмотрения дел об административных правонарушениях, установлено, что виновные не выполнили правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, а именно находились без гигиенических масок в общественных местах: трое в магазине, четверо на остановке общественного транспорта, один в детском саду. Из них двоим назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 1000 руб. каждому, остальным – в виде предупреждения.

Кроме того, 06 ноября 2020 года одно лицо было привлечено по ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ за повторное не выполнение правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 15000 руб.

Также 03 ноября 2020 года одно лицо привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 25000 руб. В ходе рассмотрения данного дела установлено, что деятельность магазина по организации торговли продуктами питания осуществлялась с нарушением законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических противоэпидемических мероприятий, которые совершены при возникновении распространения заболевания в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий, представляющих опасность для окружающих, чем нарушено п. 10.17 СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов», а именно отсутствовала инструкция по применению дезинфицирующего средства, а также документы, подтверждающие разрешение его использования органами госсанэпиднадзора.