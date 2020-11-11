С 13 ноября студенты вузов переходят на удаленку в Москве

Новые волны коронавируса так и будут идти одна за другой до тех пор, пока большая часть человеческой популяции не станет устойчивой к вирусу.

Новые волны коронавируса так и будут идти одна за другой до тех пор, пока большая часть человеческой популяции не станет устойчивой к вирусу.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому студенты городских вузов и колледжей переходят на дистанционную форму обучения с 13 ноября текущего года по 15 января 2021 года. Об этом сообщается на сайте столичного градоначальника.

«Правительство Москвы рекомендует принять аналогичные решения учредителям федеральных и частных вузов и колледжей. Транспортные карты учащихся, переведенных на дистанционное обучение, будут временно заблокированы», — говорится в сообщении.

Кроме того, школьникам и студентам, переведенным на дистанционную форму обучения, рекомендуется соблюдать домашний режим и свести к минимуму поездки по городу.



Ранее сообщалось, что с 13 ноября по 15 января в столице бары, рестораны и клубы не будут работать в ночное время — с 23:00 до 06:00.

За минувшие сутки в России зафиксировали 20 977 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных на даней момент составляет 1 817 109. Больше всего заболевших выявили в Москве — 5 902, Петербурге — 1 485 и Московской области — 685.

Профессор Константин Северинов рассказал «Парламентской газете», новые волны коронавируса так и будут идти одна за другой до тех пор, пока большая часть человеческой популяции не станет устойчивой к вирусу.