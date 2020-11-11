"Выжить можно": что ждет Ефремова в колонии, рассказал брат Кокорина

По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет.

Защита актера теперь планирует обжаловать приговор в кассации

Брат футболиста Александра Кокорина Кирилл, отбывавший наказание в одной из колоний Белгородской области, рассказал в беседе с "360" об исправительном учреждении, куда ранее был этапирован актер Михаил Ефремов.

Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защита актера теперь планирует обжаловать приговор в кассации.

"Условия там абсолютно нормальные, как в лагере детском. Там есть, где спать, есть, где кушать. Матрасов особенных или пуховых подушек там нет. В одной огромной комнате находятся от 20 до 50 человек. Выжить там точно можно, страшного ничего нет", — рассказал Кокорин.



По его словам, в исправительном учреждении все в порядке с питанием, при этом актер может сам себе купить, что ему хочется, в магазине на территории колонии.

"Михаилу Олеговичу я желаю от всей души пройти этот очень сложный путь. Мне его искренне жалко как человека, но я понимаю, что он сделал большой грех", - добавил он.

Пресненский суд Москвы в мае 2019 года за две драки в центре Москвы отправил Александра и Кирилла Кокориных, Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев до 1,5 лет колонии. Футболисты и Кокорин-младший, проведя в заключении 11 месяцев, освободились из колонии досрочно в сентябре прошлого года.