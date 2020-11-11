Новолуние 15 ноября 2020: мощные ритуалы для исполнения заветных желаний

Ритуалы, которые вы можете использовать во время новолуний, - это отличный способ, чтобы сфокусироваться на том, о чем вы по-настоящему мечтаете. В этот момент вам будет проще донести до Вселенной, что вы готовы к новой жизни.

Эти ритуалы вы можете делать в день затмений и новолуний, либо за 2-3 дня до и после них

Новолуние дает энергию для того, чтобы начать что-то новое, а также это очень удачное время, чтобы приблизить исполнение желаний.

Ритуалы, которые вы можете использовать во время новолуний, - это отличный способ, чтобы сфокусироваться на том, о чем вы по-настоящему мечтаете. В этот момент вам будет проще донести до Вселенной, что вы готовы к новой жизни.

Чем более личным будет ритуал, тем более мощным он окажется, поэтому вы можете придумать свои ритуалы в будущем для использования их в новолуния. Пока вы еще не знаете, какой ритуал вам больше подойдет, используйте те, что мы приведем ниже, а уже на их основе вы сможете придумать свой собственный.

Эти ритуалы вы можете делать в день затмений и новолуний, либо за 2-3 дня до и после них.

Помните, что перед тем, как выполнить ритуал, очень полезно письменно зафиксировать ваши желания и мечтания. Таким образом вы сможете лучше сосредоточиться на своих мечтах и более детально их представить. Когда вы будете записывать свои мечты, пишите о них так, как будто они уже сбылись, и вы наслаждаетесь результатом.

Ритуал на новолуние на желания

1. Ритуал по энергетической чистке

Чтобы освободить место для новых начинаний и новых событий в вашей жизни, можно провести особый очищающий ритуал. Это очень важно, потому что таким образом энергия, которая дается на исполнение ваших желаний, будет течь свободно и без препятствий.

Этот очищающий ритуал хорошо делать даже тогда, когда вы еще не слишком четко представляете себе свою мечту прямо сейчас. Он поможет вам избавиться от ненужного и лишнего.

Что вам понадобится:

Пучок шалфея или другие благовония

Жароупорная чаша

Перо

Что надо делать:

1. В жароупорной чаше подожгите шалфей или другое благовоние.

2. Используйте перышко, чтобы разгонять дым в воздухе. Пройдитесь с чашей, разгоняя дым по всему дому и особенно уделяя внимание дверным и оконным проемам.

3. Во время окуривания дома, представляйте себе то, что вы очищаете пространство для новой жизни. Визуализируйте ваши желания или проговаривайте их словами. Позвольте Вселенной как можно лучше понять то, что вы желаете: «Я приветствую новую любовь в моей жизни. Я открыт новому и благодарен за всю ту помощь и поддержку, которую получаю…».

4. Если вы останетесь открыты для Вселенной, вы будете открыты для всего, что она посылает вам. Относитесь ко всему так, как к высшему благу для вас. Когда вы пройдетесь с благовониями по всему дому, направьте дым на себя, представляя себе очищение.

Ритуалы на новолуние на привлечения желаемого

2. Ритуал с тремя свечами

Ритуал с тремя свечками – отличный способ для воплощения трех разных желаний. Либо вы можете разбить осуществление вашей мечты на три этапа. Такой способ пошагового загадывания желания снижает стресс, а мозг легче воспринимает то, чего вы хотите добиться.

Каждая свеча символизирует одно желание или один шаг. Используйте свечи разных цветов, чтобы ассоциировать цвет с вашими желаниями.

Например, вы хотите получить успех в карьере, иметь хорошие доходы и быть счастливыми в любви. Выберите цвет, который, по-вашему, больше всего соответствует этим сферам. Например, коричневый – это карьера, белый – процветание, красный – любовь. Цвета могут быть и другие, главное, чтобы у вас с ними были правильные ассоциации.

Если все ваши желания крутятся вокруг любовной сферы, вы можете взять красные или розовые свечи разных оттенков. Если вы хотите, чтобы влюбленность переросла в серьезное чувство, начните с нежно розового цвета или даже белого (как символ чистоты), а другие свечи возьмите более темных оттенков красного.

Что вам понадобится:

Три свечи разных цветов, которые горят 4-8 часов

Три небольших листочка бумаги и ручка

Жароупорная чаша

Пучок шалфея или сухой шалфей россыпью (можно купить в аптеке)

Что надо делать:

1. Поместите свечи в том месте, где они безопасно смогут догореть до конца. Создайте алтарь или используйте место на рабочей поверхности в кухне. Сделайте окуривание комнат с помощью шалфея (смотрите предыдущий ритуал). Приготовьтесь загадывать желания с помощью медитации, молитвы или другой вещи, которая поможет вам настроиться и сконцентровать внимание на важном.

2. На каждом листке бумаги напишите те ощущения и чувства, которые вы хотели бы получить, когда ваши желания сбудутся. Например, вы хотите чувствовать себя более безопасно и защищено. Сядьте и попробуйте четко представить эти ощущения. Вспомните эти чувства и ощущения, когда испытывали их ранее. Вы можете описать эти ощущения одним словом или целым предложением.

Например: «Я получаю зарплату/доход …руб. ежемесячно и чувствую себя очень защищено и спокойно». Ниже напишите какую-то конкретную вещь, которая может помочь вам получить это: «Повышение по службе/новая работа/свой бизнес/замужество и т.д.»

3. Зажгите первую свечу, думая о том желании, которое она представляет. Сконцентрируйтесь на том, что вы хотите получить. Смотрите на пламя и удерживайте в себе те чувства, которые представили. Как только у вас это получится, переходите к следующей свече.

4. Насыпьте сухой шалфей в чашу. Прочтите вслух то, что вы написали на первом листочке и в конце скажите: «Сделано!» Подожгите листок от пламени соответствующей свечки. Положите горящий листок в чашу с шалфеем.

Наблюдайте за дымом, пока все содержимое чаши не превратится в пепел. Визуализируйте, как ваша просьба отправляется во Вселенную. Затем переходите к следующему желанию. После того, как вы закончите с тремя желаниями, помолитесь и поблагодарите Создателя. Развейте пепел на улице по ветру.

5. Позвольте свечам догореть до конца. Когда это произойдет, ваше послание во Вселенную будет успешно отправлено и желание начнет воплощаться.

Если же свеча погаснет раньше срока, это будет означать, что сейчас не самое лучшее время для воплощения вашего желания, либо что ваше желание принято, но будет исполнено немного позднее. Попробуйте загадать это желание в следующее новолуние. Используя новую свечу. Если же эта свеча снова погаснет, не сгорев до конца, значит, вам надо еще раз подумать, насколько сильно вы хотите, чтобы это желание исполнилось, или сформулировать ваше желание иначе.

Ритуал на новую Луну

3. Ритуал с подоконником

Этот ритуал лучше всего провести в день новолуния. Ритуал будет длиться сутки и будет использовать энергию темного неба. Вы можете загадывать столько желаний, сколько хотите, но лучше остановить внимание на трех, не более.

Этот ритуал также использует энергию кристаллов или камней. Кристаллы несут в себе мудрость миллиардов лет. Они часто используются в целительстве и лечении души. И кристаллы, и камни излучают уникальную энергию, которая поможет воплотить желание в реальности.

Очень хорошо использовать в ритуалах с участием Луны лунный камень (адуляр) или более темные минералы, например гематит. Вы также можете использовать те кристаллы и камни, которые ассоциируются с вашими желаниями. Например, розовый кварц хорошо использовать, когда вы хотите привлечь в жизнь новую любовь.

Что вам понадобится:

Лист бумаги и ручка

Кристалл или камень

Подоконник

Что надо делать:

1. Напишите на листе те желания, которые хотите воплотить в реальности. Очень хорошо описать их, как историю. Чем больше фантазии и творчества вы используете, тем более сильные чувства вы испытаете, когда будете думать о вашем желании. Не думайте об орфографических или пунктуальных ошибках, когда будете писать. Пишите то, что приходит к вам в этот момент.

Когда вы закончите, сложите лист бумаги в четыре сложения. Складывайте бумагу по направлению к себе. Это означает, что ваше желание относится к вам. Положите сложенный листок на подоконник.

2. Возьмите кристалл или камень и поместите его сверху на сложенный лист.

3. Оставьте листик и камень на подоконнике на 24 часа. Убедитесь, что из вашего окна видно темное небо, то есть чтобы окно не выходило, к примеру, на стену соседнего дома.

4. После того, как 24 часа истекут, возьмите листик и прочитайте вслух или про себя то, что вы написали вчера. Затем сожгите лист или закопайте его на улице. Таким образом ваше послание будет отправлено во Вселенную.

Источник: infoniac