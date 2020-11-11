«Хохотал как безумный»: подозревают в убийстве хозяина лесопилки эколога из Новосибирска

Трагедия произошла 26 октября. Как рассказали родственники убитого, в этот день владелец местной лесопилки Николай Батуков поехал с утра на работу.

Как рассказали родственники убитого, в этот день владелец местной лесопилки Николай Батуков поехал с утра на работу

Еще совсем недавно многие СМИ писали о задержанном как о герое, но он вдруг оказался под следствием.

Житель села Быстровка Евгений Б. прославился на весь Новосибирск своим волонтерством. Он бесплатно убирал пляжи Обского водохранилища, мастерил с детьми ящики под мусор, боролся за чистоту Караканского бора. Но местные из села не спешили нахваливать активиста-эколога. Говорили, что тот был вспыльчивым. В том числе грозился спалить соседнюю лесопилку — будто шум от нее мешал спать. Хозяин предприятия Николай Батуков тогда решил врага сделать другом: взял его к себе на работу. Знал ли он, что произойдет дальше? Сейчас Евгений под следствием — он главный подозреваемый в деле об убийстве своего босса. Что произошло между предпринимателем и общественником — в материале «КП-Новосибирск».

«ТЕЛО ДО СИХ ПОР НЕ МОГУТ НАЙТИ»

Трагедия произошла 26 октября. Как рассказали родственники убитого, в этот день владелец местной лесопилки Николай Батуков поехал с утра на работу. Захватил с собой тортик — так хотел поздравить своего работника Евгения Б. с 40-летием. Вечером бизнесмен так и не вернулся домой. А утром 27 октября родственники обнаружили его внедорожник Kia Sportage в огороде. Салон был перепачкан кровью. Родные обратились в полицию. Параллельно разместили объявление о розыске пропавшего пенсионера в соцсетях.

— В машине нашли следы крови, следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Через несколько дней был задержан этот активист, начал давать признательные показания. Но отца так и не нашли — его до сих пор ищут родственники и следователи, эколог этот не говорит, куда спрятал тело, — сообщил КП-Новосибирск сын погибшего Михаил Батуков.

По словам Михаила, операм удалось выяснить, что общественник в день убийства бизнесмена был то ли в алкогольном, то ли даже в наркотическом опьянении.

«ШУКШИНСКИЙ ПЕРСОНАЖ»

Сотрудники экологического фонда «Зеленый стандарт», которые пиарили активиста Евгения, до сих пор в шоке от новостей. Мужчина был им известен как сторонник раздельного сбора мусора и прогрессивный житель Быстровки. Евгений установил по всему селу ящики для сбора стекла, металла и прочего мусора, убирал пляж после туристов и вместе с местными детьми рисовал таблички «береги природу».

— Шукшинский персонаж современных дней. Яркий и целенаправленный, радеющий за малую родину, но не встречающий понимания и поддержки у современников, — писали про него экологи фонда «Зеленый стандарт» в 2019 году.

Местные жители не согласны — за образом эколога говорят скрывался вспыльчивый и мстительный волк-одиночка.

— Он был «королем свалки», так его называли, потому что там он постоянно ошивался, отвозил туда мусор. И все его боялись, сторонились. Употреблял он часто и не только алкоголь. Еще на всех писал досье и мстил за ссоры. Весной фермеру сожгли сено — все на него подумали. Неприятный тип,- рассказала местная жительница Людмила, попросившая не упоминать фамилию.

«МОЖЕТ НА СВАЛКЕ ЗАКОПАЛ?»

Погибшего бизнесмена в деревне называют «хорошим мужиком». Не пил, занимался спортом и помогал пенсионерам дровами в долг, а иногда — просто так, занимал денег в долг и мог даже простить.

— Евгений жил рядом с лесопилкой, держал животных — около 70 свиней и лошадей. Постоянно жаловался на лесопилку, на Николая — мол, мешает звук спать свиньям. Лично Николаю говорил, что сожжет его лесопилку. Николай тогда решил с ним подружиться, не хотел конфликтов. Отдал ему трактор, устроил на работу. Николай возил Евгения за хлебом, никогда не отказывал в помощи, — говорит Людмила, считая, что предприниматель слишком добрым был к «зеленому».

Местные продавщицы рассказали, что в последний раз видели пропавшего с Евгением, они заходили в магазин около 15:00 в день пропажи бизнесмена. Евгений тогда «хохотал, как безумный». Теперь же он находится в СИЗО.

— Тело Николая так и не нашли. Хотя с собаками искали, две недели уже прошло — до сих пор не нашли. — говорит Людмила. — И не найдут. Евгений же был королем свалки, а не экологом. Все места знает. Может, на свалке и закопал… А искать там что-то — как иголку в стогу сена…

Источник: nsk.kp.ru