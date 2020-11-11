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Нашли коронавирус у трех привитых вакциной "Спутник V" медиков

10:15 11.11.2020 Фото: pixabay.com
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С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 50,9 млн человек, более 1,26 млн умерли.

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В Алтайском крае у трех медиков, привитых вакциной "Спутник V", выявили коронавирус

Причиной заражения медиков могло стать то, что иммунитет у заболевших к моменту встречи с возбудителем COVID-19, вероятно, сформироваться не успел, сообщили в управлении печати и массовых коммуникаций региона.
Тесты на коронавирус у троих медиков в Алтайском крае, одними из первых получивших вакцину "Спутник V", показали положительный результат. Об этом во вторник сообщили в управлении печати и массовых коммуникаций региона.
Ранее сообщалось, что в первой партии вакцин в Алтайский край поступило 42 комплекта вакцины. Вторая партия вакцины против коронавируса, как сообщал 5 октября на пресс-конференции главный инфекционист региона Валерий Шевченко, в объеме около 2 тыс. доз поступит в край в первом квартале 2021 года.

"В Алтайском крае три медика из 42, которые первыми поставили прививки от коронавирусной инфекции (вакциной "Спутник V"), заразились коронавирусом. Иммунитет у заболевших медиков, прошедших вакцинирование, вероятно, к моменту встречи с возбудителем COVID-19 сформироваться не успел. Только это могло стать причиной заражения медиков", - говорится в распространенном сообщении ведомства.

Как сообщают в управлении, по информации разработчиков, вакцина двухкомпонентная: через три недели после первой инъекции человек получает вторую. Вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавирусной инфекции человек считается только через три недели после второй прививки, поскольку все это время идет процесс формирования иммунитета.

По данным оперштаба региона, за прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 234 новых случая вируса, всего за время пандемии - 21 499 случаев.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 50,9 млн человек, более 1,26 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 817 109 случаев заражения, выздоровели 1 350 741 человек, умерли 31 161. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Источник: ТАСС

COVID-19 вакцина коронавирус пандемия
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