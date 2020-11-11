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«Все вокруг болеют»: у 82% есть знакомые, переболевшие COVID-19 в Новосибирской области

10:30 11.11.2020 Фото: pixabay.com
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В России выявили более 1,7 млн человек с COVID-19, из которых 1,3 млн поправились.

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У 82% новосибирцев есть знакомые переболевшие COVID-19
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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По результатам опроса на Дроме в Новосибирской области в окружении у 82% жителей региона есть переболевшие коронавирусной инфекцией, а 23% респондентов переболели сами.  Всероссийское исследование проводилось с 26 октября по 3 ноября 2020 года среди пользователей сайта drom.ru. В нем приняло участие 22 233 человека.

Участники могли отметить несколько вариантов из предложенных. Отвечая на вопрос «Кто из вашего окружения переболел коронавирусом?» больше половины – 58,6% новосибирцев выбрали вариант «Друзья / коллеги / знакомые», 36% – «Родственники», 29% – «Знакомые знакомых», а 23% – «Я сам». О летальном исходе среди окружения сообщило 17,6%, а «никто не болел» у 9,7% респондентов. Не верят в существования вируса – 8%.

В целом по России 76% сказали, что их знакомые переболели COVID-19. Вариант «Я сам» набрал 19%, есть умершие – 15%. Интересно, что число людей, которые не верят в существование вируса сократилось почти в три раза. В феврале 2020 года так считали 27% опрошенных, сейчас за вариант «нет никакого вируса» проголосовало 11%. Больше всего тех, кто не верит в вирус среди участников исследования оказалось из Сахалинской области – 18%.

«Сам в мае переболел. И все мне говорили, что я первый человек с COVID-19, которого они знают. Сейчас процент болеющих гораздо больше, особенно среди соседей и знакомых.  У меня на ИВЛ в реанимацию трое попало в тяжелом состоянии и в возрасте 40-45 лет», – рассказал один из участников опроса.

По данным СМИ, в мире с начала пандемии зарегистрировано 50 млн заболевших, 35 млн выздоровели, больше 1,2 миллиона человек скончались. В России выявили более 1,7 млн человек с COVID-19, из которых 1,3 млн поправились.

COVID-19 коронавирус пандемия
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