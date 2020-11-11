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Как определить степень тяжести коронавируса по симптомам, рассказал Минздрав

11:15 11.11.2020 Фото: Минздрава по НСО
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При первых симптомах следует сразу вызывать врача на дом, а не заниматься самолечением.

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Большая часть заболевших переносят COVID-19 без симптомов
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Скандал: сотни норок сожгли живьем из-за COVID-19Как определить степень тяжести коронавируса по симптомам, рассказал МинздравЕщё 445 новостей

Множество людей переносят коронавирусную инфекцию бессимптомно. Те, кто более в легкой форме лечатся дома, а остальных госпитализируют. Но как правильно определить степень заболевания знают далеко не все.

Сочетание определённых симптомов может говорить о тяжёлом течении заболевания и необходимости в срочной госпитализации.

Как определить форму, рассказали в Минздраве.

По информации Минздрава, инкубационный период коронавируса составляет от 2 до 14 дней. При этом чаще всего симптомы появляются в первую неделю.

Главными признаками заболевания считаются: повышение температуры тело до 38 градусов, кашель, першение в горле и слабость. Кроме этого, может отсутствовать вкус и обоняние.

Во время среднетяжёлого течения болезни прибавляется сильная одышка, сатурация менее 95 % и возможны изменения на КТ. Кстати, при сатурации меньше 95 % пациентов госпитализируют.

При снижении сатурации до 93 % и меньше врачи диагностируют тяжёлое течение заболевания. В этом случае компьютерная томография показывает значительные изменения.

При крайне тяжёлом состоянии пациенту нужен аппарат ИВЛ.

Между тем, по данным Минздрава, больше половины заболевших переносят коронавирус без симптомов, 40 % болеют в лёгкой форме.

Отметим, что при первых симптомах следует сразу вызывать врача на дом, а не заниматься самолечением.

COVID-19 коронавирус пандемия
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