11.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Без парашюта десантировались с вертолёта Ми-8 бойцы Росгвардии в Новосибирске

10:45 11.11.2020 Фото: Росгвардии
0

В результате слаженных действий спецназовцев и экипажа вертолета все поставленные перед началом тренировки задачи были успешно выполнены.

% name% title
                                                               Вместе с бойцами спецподразделения свои навыки и умения оттачивали и пилоты

На аэродроме «Мочище» военнослужащие отряда специального назначения «Ермак» в рамках боевой подготовки провели тактико-специальные занятия по беспарашютному десантированию из зависшего над землёй вертолета МИ-8.

Бойцы в полной боевой экипировке при помощи устройства скоростного спуска типа «Канат» и альпинистского снаряжения выполняли спуски с высоты 35 метров. Спустившись, росгвардейцы осуществили сбор группы в точке приземления и заняли круговую оборону. Выполнение упражнения требует от каждого бойца спецназа собранности, четких и правильных действий при подготовке к выходу и спуску.

«Навыки беспарашютного десантирования необходимы спецназовцам Росгвардии для быстрого реагирования на внезапно возникшие задачи и оперативной переброске к месту назначения для выполнения поставленных задач», - рассказал руководитель занятий - начальник парашютно-десантной службы главного управления Сил специального назначения войск национальной гвардии российской Федерации полковник Сергей Лихторенко.

По словам Сергея Анатольевича данные занятия направлены на совершенствование выучки и профессиональных навыков как бойцов спецназа, выполняющих спуски, так и летчиков Росгвардии.

В результате слаженных действий спецназовцев и экипажа вертолета все поставленные перед началом тренировки задачи были успешно выполнены.

Источник: Росгвардия

вертолет десант
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хорошая тренировка?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какие машины чаще всего угоняют в Новосибирской области, стало известно
12:00 11-11-2020
Какие машины чаще всего угоняют в Новосибирской области, стало известно
БердскОбсудит с народом бюджет-2021 и развитие экономики до 2023 года власть Бердска. Дата и место публичного слушанья. Постановление
11:56 11-11-2020
Обсудит с народом бюджет-2021 и развитие экономики до 2023 года власть Бердска. Дата и место публичного слушанья. Постановление
Скандал: сотни норок сожгли живьем из-за COVID-19
11:45 11-11-2020
Скандал: сотни норок сожгли живьем из-за COVID-19
БердскОпровергают угон катафалка ритуальщики и полиция Бердска
11:42 11-11-2020
Опровергают угон катафалка ритуальщики и полиция Бердска
Всех учителей могут обязать пройти аттестацию в ближайшее время
11:40 11-11-2020
Всех учителей могут обязать пройти аттестацию в ближайшее время
Почему участвовать в контроле за перемирием в Карабахе хочет Эрдоган
11:30 11-11-2020
Почему участвовать в контроле за перемирием в Карабахе хочет Эрдоган
Убили на колбасу 14 лосей браконьеры в Новосибирской области
11:26 11-11-2020
Убили на колбасу 14 лосей браконьеры в Новосибирской области
Бердск"Я покажу тебе Кирюшу": Уволит ли за нападение на журналиста Болдырева сотрудника пресс-центра мэрии Бердска Цветкова, ответил мэр Евгений Шестернин. Отношения "трещат по швам"?
11:22 11-11-2020
Правительство выделило ещё 5,5 млрд рублей на материальную поддержку многодетных семей
11:20 11-11-2020
Правительство выделило ещё 5,5 млрд рублей на материальную поддержку многодетных семей
Как определить степень тяжести коронавируса по симптомам, рассказал Минздрав
11:15 11-11-2020
Как определить степень тяжести коронавируса по симптомам, рассказал Минздрав