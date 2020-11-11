Без парашюта десантировались с вертолёта Ми-8 бойцы Росгвардии в Новосибирске

В результате слаженных действий спецназовцев и экипажа вертолета все поставленные перед началом тренировки задачи были успешно выполнены.

Вместе с бойцами спецподразделения свои навыки и умения оттачивали и пилоты

На аэродроме «Мочище» военнослужащие отряда специального назначения «Ермак» в рамках боевой подготовки провели тактико-специальные занятия по беспарашютному десантированию из зависшего над землёй вертолета МИ-8.

Бойцы в полной боевой экипировке при помощи устройства скоростного спуска типа «Канат» и альпинистского снаряжения выполняли спуски с высоты 35 метров. Спустившись, росгвардейцы осуществили сбор группы в точке приземления и заняли круговую оборону. Выполнение упражнения требует от каждого бойца спецназа собранности, четких и правильных действий при подготовке к выходу и спуску.

«Навыки беспарашютного десантирования необходимы спецназовцам Росгвардии для быстрого реагирования на внезапно возникшие задачи и оперативной переброске к месту назначения для выполнения поставленных задач», - рассказал руководитель занятий - начальник парашютно-десантной службы главного управления Сил специального назначения войск национальной гвардии российской Федерации полковник Сергей Лихторенко.

По словам Сергея Анатольевича данные занятия направлены на совершенствование выучки и профессиональных навыков как бойцов спецназа, выполняющих спуски, так и летчиков Росгвардии.

В результате слаженных действий спецназовцев и экипажа вертолета все поставленные перед началом тренировки задачи были успешно выполнены.

Источник: Росгвардия