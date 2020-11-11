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Кому запретят работать во вторую волны пандемии в Бердске? Грядут жесткие ограничения из-за COVID-19

10:48 11.11.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Вторая волна пандемии коронавируса накрыла город. Власти стараются ее сдержать. За время рейдов бизнес оштрафовали уже на 552 тыс. рублей. Два предприятия закрыли.

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Кому запретят работать из-за риска заражения коронавирусом в Бердске?
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Ждут новые ограничения для бизнеса в пандемию в Бердске, когда их введут? Об этом рассказал на оперативном штабе специалист отдела промышленности, торговли и развития предпринимательства мэрии Максим Шиляев. Напомним, вторая волна пандемии коронавируса накрыла город. Власти стараются ее сдержать.

- По предложению губернатора региона Травников с 16 по 30 ноября должно быть введено ограничение работы фудкортов (зоны питания с открытыми залами) в торговых центрах, детских площадок в ТЦ, ограничение работы кинотеатров, буфетов, театров, - рассказал Шиляев 11 ноября.

Решение будет приниматься 12 ноября на заседании Правительства Новосибирской области.

Проверки соблюдения ограничений продолжатся. Напомним, за время пандемии после рейдов были на время закрыты два объекта питания "Шаурмастер" и "Восточная кухня". Также в общей сложности предприятия бизнеса в Бердске оштрафовали на 552 тыс. рублей.

Автор видео Алена Романцова

COVID-19 бизнес вторая волна коронавирус ограничения пандемия штрафы для бизнеса Максим Шиляев Бердский отдел промышленности и торговли
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