Отменили приговор изнасиловавшим 23-летнюю дознавательницу экс-полицейским

Уголовное дело будет передано на новое апелляционное рассмотрение в Верховный суд.

Осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от шести до семи лет

Кассационный суд рассмотрел протест прокурора и жалобы на апелляционный приговор Верховного Суда Республики Башкортостан по делу об изнасиловании дознавателя Фатхисламовой Г.И.

10 ноября 2020 года Шестой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел кассационное представление прокурора, кассационную жалобу потерпевшей и её адвоката и кассационную жалобу адвоката, действующего в интересах осужденного Яромчука П.С., на апелляционный приговор судебной коллегии по уголовным дела Верховного Суда Республики Башкортостан от 3 июня 2020 года по делу по обвинению Матвеева Э.В., Галиева С.С. и Яромчука П.С. по ст. 131 ч.2.п.а; ст. 132 ч.2 п.а Уголовного кодекса Российской Федерации.

Суд первой инстанции, рассмотрев уголовное дело, вынес приговор, признав Матвеева Э.В., Галиева С.С. и Яромчука П.С. виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 131 ч.2. п.а; ст. 132 ч.2 п.а Уголовного кодекса Российской Федерации (изнасилование, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

Осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от шести до семи лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Апелляционным приговором Верховного Суда Республики Башкортостан от 3 июня 2020 года приговор суда первой инстанции в отношении Матвеева Э.В. и Галиева С.С. был отменен. Матвеев Э.В. и Галиев С.С. были оправданы. Яромчуку П.С. наказание в виде лишения свободы было уменьшено до четырех лет.

Шестой кассационный суд общей юрисдикции, рассмотрев представление прокурора, кассационную жалобу потерпевшей и её адвоката и кассационную жалобу адвоката, действующего в интересах осужденного Яромчука П.С., на апелляционный приговор судебной коллегии по уголовным дела Верховного Суда Республики Башкортостан от 3 июня 2020 года, определил указанный приговор в отношении Яромчука П.С., Матвеева Э.В., Галиева С.С. – отменить, передать уголовное дело – на новое апелляционное рассмотрение в Верховный Суд Республики Башкортостан в ином составе суда. В отношении Яромчука П.С., Матвеева Э.В., Галиева С.С. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 3 месяца.

Источник: 6kas.sudrf.ru