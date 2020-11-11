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Режим ЧС снят: отремонтировали рельсы после схода 30 грузовых вагонов под Новосибирском

10:24 11.11.2020 Фото: pixabay.com
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Причины случившегося устанавливает специальная межведомственная комиссия.

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В Новосибирской области ликвидированы последствия аварии на железной дороге. Режим ЧС снят

На месте схода вагонов грузового состава на станции Татарская восстановительные работы завершены. На ликвидацию последствий крупной аварии на железной дороге задействовали более 530 человек и 40 единиц техники. В настоящее время движение по всем путям станции на этом участке Транссибирской магистрали осуществляется в штатном режиме.

Во вторник, 10 ноября, в 15:11 (вр.местн) железнодорожники в кротчайшие сроки восстановили устройства контактной сети, автоматики, телемеханики и 375 метров железнодорожного полотна. Работы по восстановлению инфраструктуры велись круглосуточно, которые не повлияли на график движения поездов.

Вместе с тем непосредственно 8 ноября, в день аварии, произошла задержка в движении пяти пассажирских поездов дальнего следования на 6 часов 21 минуту. Но уже к 21:00 того же дня движение по четному пути было оперативно восстановлено. Также осуществлялось информирование пассажиров о ходе проведения восстановительных работ и порядке получении медицинской помощи при необходимости.

Для увеличения группировки задействованных служб и скорейшего завершения всех необходимых мероприятий постановлением главы г. Татарск 8 ноября был введен режим «Чрезвычайной ситуации» на территории города, который снят после завершения восстановительных работ.

В ликвидации чрезвычайной ситуации приняли участие более 500 работников смежных служб РЖД, пять восстановительных поездов станций Барабинск, Татарская, Омск и Инская, 20 единиц специализированной железнодорожной техники и пожарный поезд. Кроме того, содействие специалистам магистрали оказывали спасатели Новосибирского и Омского отделений центра «ЭКОСПАСС», Чановского поисково-спасательного отряда аварийно-спасательной службы Новосибирской области и сотрудники МЧС России.

В результате аварии пострадавших нет, произошла течь технологического топлива, разлив был своевременно локализован. На месте незамедлительно развернули средства для ликвидации разлива топлива. Расчет пожарного поезда совместно с сотрудниками пожарно-спасательного подразделения МЧС России обработали территорию специальной пеной для исключения возгорания. Затем к работе приступили подразделения аварийно-спасательной службы «ЭКОСПАСС» в количестве двенадцати человек и четырёх единиц техники. Место розлива обработано сорбентом, проведена перекачка нефтепродуктов из поврежденных цистерн в исправные порожние цистерны. Угрозы для населения нет.

Для координации всех задействованных служб, оценки обстановки и хода ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на месте работала оперативная группа Главного управления МЧС России по Новосибирской области под руководством врио заместителя начальника главка полковника внутренней службы Алексея Кветкова. Причины случившегося устанавливает специальная межведомственная комиссия.

Источник: пресс-служба Главного управления МЧС по НСО

железна дорога карантин режим ЧС
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