Гагаринское "Поехали!" сделает товарным знаком Роскосмос

"Роскосмос" сделает гагаринское "Поехали!" товарным знаком

"Роскосмос" зарегистрирует в качестве товарного знака знаменитое гагаринское "Поехали!" и другие "исторические обозначения", чтобы оградить себя от недобросовестной конкуренции, сообщил РИА Новости во вторник представитель пресс-службы госкорпорации.

Ранее через сайт Федерального института промышленной собственности стало известно, что "Роскосмос" зарегистрировал как товарные знаки изображение робота "Федора" и надпись FEDOR.

"Госкорпорация "Роскосмос" инициировала регистрацию широкого перечня исторических обозначений в качестве товарных знаков с целью обеспечения защиты интересов корпорации от недобросовестной конкуренции", — сказали в "Роскосмосе", отвечая на вопрос, зарегистрировано ли гагаринское "Поехали!" в качестве товарного знака.

Недобросовестными конкурентами, как считают в "Роскосмосе", могут выступать "различные хозяйствующие субъекты при использовании таких обозначений для маркировки товаров и услуг".

Процесс регистрации товарных знаков на данный момент не завершен, отметили в пресс-службе.

Первый космонавт Земли Юрий Гагарин произнес знаменитую фразу "Поехали!" 12 апреля 1961 года, находясь в корабле "Восток" при запуске одноименной ракетой-носителем с космодрома Байконур.