Почему участвовать в контроле за перемирием в Карабахе хочет Эрдоган

Эрдоган заявил об участии Турции в контроле за перемирием в Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил об участии Турции в контроле за перемирием в Нагорном Карабахе в рамках совместного центра в Азербайджане. Об этом сообщает администрация турецкого лидера.

"Наш президент провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Он отметил, что вчера вечером был сделан правильный шаг на пути к стабильному урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Эрдоган заявил, что Турция будет осуществлять вместе с Россией наблюдательную и надзорную деятельность по прекращению огня на базе совместного центра, который будет создан в районе, определяемом Азербайджаном на территории, освобожденной от оккупации Армении", — говорится в сообщении.

Отмечается, что достигнутое перемирие является "важным вкладом, который Турция и Россия внесли вместе, и эта возможность должна быть использована для установления справедливого и прочного мира и стабильности в регионе".

Источник в МИД России, в свою очередь, пояснил, что роль Анкары в миротворческой деятельности в Нагорном Карабахе ограничивается рамками двустороннего центра по контролю за прекращением огня.

"Заявление президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Армении и президента Российской Федерации от 9 ноября этого года четко определяет согласованные параметры дальнейшего урегулирования нагорнокарабахского конфликта", — сказал он, отвечая на вопрос об участии Турции наряду с Россией в миротворческой деятельности в Нагорном Карабахе.

Он напомнил, что "в соответствии с этим документом, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации".

"Роль Турции ограничивается рамками создаваемого российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и не имеет прямого отношения к миротворческой операции", — указал источник в российском МИД. Центр будет создан на азербайджанской территории, не примыкающей к Нагорному Карабаху.

По словам источника, предполагается, что из этого центра российские военные вместе с турецкими коллегами будут следить за соблюдением перемирия с использованием имеющихся технических средств.

"Отработкой деталей функционирования центра занимаются военные ведомства", — заключил он.

Официальный представитель МИД Мария Захарова позднее подтвердила эту информацию.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Кроме того, в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

Источник: РИА Новости