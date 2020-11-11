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Спасибо за сухие попки и крепкий сон больных туберкулезом малышей: Отвез подгузники акции "Сухая попа", канцтовары, мыло и туалетную бумагу в тубдиспансер волонтер Останин благодаря жителям Бердска

10:47 11.11.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Чтобы мы без вас делали, дорогие наши читатели! Низкий поклон вам за вашу доброту и помощь. Подарки ребятишкам Вячеслав отвез 10 ноября. Смотрите фотоотчёт.

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Вячеслав отвез подарки от благотворителей Бердска ребятишкам
Сюжет: Подарки для туббольницы
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Спасибо за сухие попки и крепкий сон больных туберкулезом малышей: Отвез подгузники акции "Сухая попа", канцтовары, мыло и туалетную бумагу в тубдиспансер волонтер Останин благодаря жителям Бердска"Курьер. Среда. Бердск» продолжает акцию "Сухая попа". Нужны подгузники, зубная паста и туалетная бумага больным туберкулезом детям осенью 2020Ещё 15 новостей

Отправил подгузники и канцтовары ребятишкам в тубдиспансер Новосибирска "Курьер. Среда. Бердск" вместе с Вячеславом Останином вчера, 10 ноября. Напомним, несколько лет подряд бердчане участвуют в акции «Сухая попа», собирая подгузники для больных туберкулезом детей.

Редакция "Курьер. Среда. Бердск" говорит спасибо всем благотворителям, откликнувшимся на призыв о помощи покупки канцелярских товаров для больных туберкулезом детей. Как сообщал "Курьер. Среда, Бердск", волонтер Останин пять месяцев из-за самоизоляции по коронавирусу не мог попасть ни в больницу, ни в санаторий в Мочище. Следовательно, передать детям подарки от благотворителей. Только в сентябре он смог привезти игрушки и одежду в детский Мочищенский туберкулезный санаторий. А в ноябре ребятишки получили подарки от благотворителей Бердска - подгузники (размеры 2, 3, 4), влажные салфетки, жидкое мыло, шампунь, зубную пасту, зубные щетки, пусть даже самые дешевые, туалетную бумагу и даже детские вещи! Кроме того, теперь малыши занимаются творчеством - они рисуют карандашами и фломастерами в альбомах, купленных на ваши деньги. Спасибо вам огромное!

Сейчас в санатории находятся около 50 ребятишек в возрасте от 2 до 7 лет. В основном дети из неблагополучных или малообеспеченных семей. Благотворителям "Курьер. Среда. Бердск!" удалось собрать 8 040 рублей на канцтовары. Кроме того, со сбора на новогодние подарки 2020 в редакции оставались около 33 000 рублей. Из них на 19 000 рублей потрачено на канцтовары. Мы купили канцтовары на 27 175 рублей. Остальная сумма потрачена на подгузники малышам. Благотворители же собрали 3400 рублей на подгузники малышам. Теперь они спят крепко по ночам, ведь их попки сухие. В итоге почти 45 000 рублей потрачено на подарки ребятишкам в тубдиспансер Новосибирска. В копилки редакции денег не осталось совсем.

Низкий поклон!

1000 рублей пришли от Ларисы Анатольевны. Спасибо!

500 рублей пришли от Тамары Викторовны. Спасибо!

500 рублей пришли от Елены Васильевны. Спасибо!

2000 рублей пришли от Ильи Сергеевича. Спасибо!

1000 рублей пришли от Дмитрия Владимировича. Спасибо!

300 рублей пришли от Александры Евгеньевны. Спасибо!

200 рублей пришли от Татьяны Михайловны. Спасибо!

200 рублей пришли от Людмилы Валерьевны. Спасибо!

500 рублей пришли от Виктории Яковлевны. Спасибо!

340 рублей пришли от Дарьи Андреевны. Спасибо!

200 рублей пришли Вадим Владимирович. Спасибо!

300 рублей прислала Анастасия Владимировна. Спасибо!

1000 рублей пришли на карту от Сергея Сергеевича. Спасибо!

500 рублей пришли от Дмитрия Рудольфовича. Спасибо!

300 рублей пришли от Надежды Юрьевны. Спасибо!

300 рублей пришли от Светланы Николаевны. Спасибо!

500 рублей пришли от Романа Юрьевича. Спасибо!

1000 рублей пришли от Ирины Борисовны. Спасибо!

500 рублей пришли от Натальи Александровны. Спасибо!

500 рублей пришли от Дмитрия Рудольфовича. Спасибо!

300 рублей пришли от Надежды Юрьевны. Спасибо!

300 рублей пришли от Светланы Николаевны. Спасибо!

500 рублей пришли от Романа Юрьевича. Спасибо!

В этом году мы также будем проводить акцию по сбору сладких новогодних подарков для больных туберкулезом детей. Ребятишки уже ждут с нетерпением, когда Дед Мороз из Бердска подарит им волшебный Новый год. О дате сбора сладких подарков сообщим дополнительно.

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благотворители больные дети помощь туберекулезный диспансер
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От редакции

Спасибо вам огромное и низкий поклон!

Аноним, 11 ноября 2020 11:33
Сомнеавюсь,что помощь дойдет до детей,после последних событий в этой больнице И скорее всего ранее оказанная помощь тоже не дохрдила

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