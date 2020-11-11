Загадываем желание сегодня: на зеркальную дату 11.11.2020 вы имеете шанс воплотить все сокровенные мечты

11 ноября 2020 — не простой день. Это одна из самых мощных зеркальных дат за весь год. Этот день можно назвать одним из самых благоприятных за весь месяц из-за магии Единицы.

Единица символизирует собой начало, божественное вмешательство в дела

Постарайтесь начать этот день с любви к себе и к миру. Это то самое время, когда оптимизм и доброта ценятся гораздо выше, чем интеллект и предприимчивость. Транслируйте позитивные эмоции, чтобы получать от мира и людей то же самое в двойном объеме.

Для чего благоприятен этот день

Согласно ангельской нумерологии, Единица означает помощь, поддержку и активность. Это день, в который можно и нужно начинать новые дела. Необходимо реализовывать свои желания, идти вперед, стремясь к гармонии и к покорению новых вершин.

Единица символизирует собой начало, божественное вмешательство в дела. Нужно заниматься теми делами, которые приносят добро вам и окружающим либо, как минимум, никому не вредят. Ангелы-хранители будут стремиться активно участвовать в жизни людей. Кому-то они помогут определенными знаками, у кого-то начнет усиленно работать интуиция. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали о том, как расшифровывать числовые послания ангела-хранителя. В зеркальные даты подобных знаков может быть очень много.

День будет благоприятен для дальних поездок. Считается, что если 11.11 поехать куда-то отдыхать, то отдых будет крайне позитивным. Эксперты в области нумерологии считают, что сегодня можно знакомиться с людьми, назначать свидания, признаваться в любви, планировать свадьбу, съезжаться.

Можно совершать большие финансовые траты, особенно если они относятся к духовной сфере. Это может быть, например, паломническая поездка по святым местам России или путешествие в другую страну для знакомства с чужой культурой — всё, что каким-то образом позволит вам взглянуть на мир по-другому.

Также можно посвятить это время делам на работе и в бизнесе. Можно начинать новые проекты, менять место работы. Магия Единицы наполнит людей мотивацией, созидательной энергией и стремлениями.

Как достичь просветления и успеха 11.11

Первое, на что следует обратить внимание, — интуиция. Очень важно следовать за внутренним голосом, особенно когда сложно совершить какой-то выбор. Это поможет вам сделать свою жизнь лучше. Вполне возможно, что первые изменения в жизненном пути вы сможете разглядеть не 11 ноября, а через некоторое время. Ждать быстрых результатов не стоит. Поэтому нужно не работать на результат, а просто наслаждаться процессом.

В этот день полезными будут медитации. 11.11 — идеальное время для духовных практик, чтения молитв, размышлений о смысле жизни. Можно смело погружаться в свои мысли и анализировать свою жизнь и судьбу. Пребывание Луны в Деве в этот день в значительной степени усилит положительный эффект от практик.

Не нужно слушать окружающих. В этот день эксперты настоятельно советуют не обращать внимание на советы со стороны друзей, коллег и даже самых близких людей. У каждого своя голова на плечах, а советы будут только вредить.