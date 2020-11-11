11.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Похороны

Умер замкомандующего Западным военным округом генерал Юрий Евтушенко

11:05 11.11.2020 Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
0

Прощание состоится 11 ноября в Доме Офицеров в Петербурге.

% name% title
Юрий Евтушенко родился в 1964 году в Новосибирске
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
% name% title

Опровергают угон катафалка ритуальщики и полиция БердскаУмер замкомандующего Западным военным округом генерал Юрий ЕвтушенкоЕщё 504 новостей

В Санкт-Петербурге умер Заместитель командующего войсками Западного военного округа по военно-политической работе генерал-майор Юрий Евтушенко. По информации издания "Петербургский дневник", причиной смерти Евтушенко стал коронавирус.

"Руководство Главного военно-политического управления ВС РФ и командование Западного военного округа с прискорбием сообщают, что 9 ноября 2020 года в Санкт-Петербурге в результате тяжелой болезни скоропостижно скончался заместитель командующего войсками Западного военного округа по военно-политической работе генерал-майор Евтушенко Юрий Григорьевич", – сообщили в газете "Красная Звезда".

Известно, что Юрий Евтушенко родился в 1964 году в Новосибирске, окончил Свердловское суворовское училище, Новосибирское высшее военно-политическое училище, Военный университет, служил в Дальневосточном, Сибирском и Центральном военном округах, в центральном аппарате Минобороны.

Прощание с Юрием Евтушенко состоится 11 ноября в Доме Офицеров в Петербурге.

COVID-19 коронавирус пандемия Юрий Евтушенко
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Соболезнуем.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какие машины чаще всего угоняют в Новосибирской области, стало известно
12:00 11-11-2020
Какие машины чаще всего угоняют в Новосибирской области, стало известно
БердскОбсудит с народом бюджет-2021 и развитие экономики до 2023 года власть Бердска. Дата и место публичного слушанья. Постановление
11:56 11-11-2020
Обсудит с народом бюджет-2021 и развитие экономики до 2023 года власть Бердска. Дата и место публичного слушанья. Постановление
Скандал: сотни норок сожгли живьем из-за COVID-19
11:45 11-11-2020
Скандал: сотни норок сожгли живьем из-за COVID-19
БердскОпровергают угон катафалка ритуальщики и полиция Бердска
11:42 11-11-2020
Опровергают угон катафалка ритуальщики и полиция Бердска
Всех учителей могут обязать пройти аттестацию в ближайшее время
11:40 11-11-2020
Всех учителей могут обязать пройти аттестацию в ближайшее время
Почему участвовать в контроле за перемирием в Карабахе хочет Эрдоган
11:30 11-11-2020
Почему участвовать в контроле за перемирием в Карабахе хочет Эрдоган
Убили на колбасу 14 лосей браконьеры в Новосибирской области
11:26 11-11-2020
Убили на колбасу 14 лосей браконьеры в Новосибирской области
Бердск"Я покажу тебе Кирюшу": Уволит ли за нападение на журналиста Болдырева сотрудника пресс-центра мэрии Бердска Цветкова, ответил мэр Евгений Шестернин. Отношения "трещат по швам"?
11:22 11-11-2020
Правительство выделило ещё 5,5 млрд рублей на материальную поддержку многодетных семей
11:20 11-11-2020
Правительство выделило ещё 5,5 млрд рублей на материальную поддержку многодетных семей
Как определить степень тяжести коронавируса по симптомам, рассказал Минздрав
11:15 11-11-2020
Как определить степень тяжести коронавируса по симптомам, рассказал Минздрав