Умер замкомандующего Западным военным округом генерал Юрий Евтушенко

Прощание состоится 11 ноября в Доме Офицеров в Петербурге.

Юрий Евтушенко родился в 1964 году в Новосибирске

В Санкт-Петербурге умер Заместитель командующего войсками Западного военного округа по военно-политической работе генерал-майор Юрий Евтушенко. По информации издания "Петербургский дневник", причиной смерти Евтушенко стал коронавирус.

"Руководство Главного военно-политического управления ВС РФ и командование Западного военного округа с прискорбием сообщают, что 9 ноября 2020 года в Санкт-Петербурге в результате тяжелой болезни скоропостижно скончался заместитель командующего войсками Западного военного округа по военно-политической работе генерал-майор Евтушенко Юрий Григорьевич", – сообщили в газете "Красная Звезда".

Известно, что Юрий Евтушенко родился в 1964 году в Новосибирске, окончил Свердловское суворовское училище, Новосибирское высшее военно-политическое училище, Военный университет, служил в Дальневосточном, Сибирском и Центральном военном округах, в центральном аппарате Минобороны.

Прощание с Юрием Евтушенко состоится 11 ноября в Доме Офицеров в Петербурге.