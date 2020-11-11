Скандал: сотни норок сожгли живьем из-за COVID-19

У этих животных обнаружили инфекцию, которая распространяется на людей и способствует ослаблению способности к образованию антител.

Многие норки выжили после газовых камер, и их стали сжигать в крематориях заживо

В Дании норок с мутировавшим коронавирусом сожгли живьем. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что власти распорядились об уничтожении норок, однако совершили убийства негуманным способом. Многие норки выжили после газовых камер, и их стали сжигать в крематориях заживо.

Приказ об уничтожении дала премьер-министр Метте Фредериксен, однако юристы и большинство датских политиков усомнились в законности такого решения. Сейчас против него готовят судебный процесс.

Ранее министр по вопросам продовольствия и рыболовства Дании Могенс Йенсен признал ошибкой принятое в начале ноября решение уничтожить всех норок на зверофермах для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. Премьер-министр страны Метте Фредериксен также выразила сожаление в связи с решением правительства, которое постановило уничтожить всех норок без всяких на то законных оснований.

Перед этим выяснилось, что заражение норок новым коронавирусом SARS-CoV-2 произошло еще в пяти странах помимо Дании — в Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США.

5 ноября в Дании решили уничтожить всех норок на зверофермах для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. У этих животных обнаружили инфекцию, которая распространяется на людей и способствует ослаблению способности к образованию антител.