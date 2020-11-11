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Опровергают угон катафалка ритуальщики и полиция Бердска

11:42 11.11.2020, Яна Паукштис Фото: pixabay.com
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Двое сотрудников службы ритуальных услуг сели в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении. Но так ли это?

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Кому понадобился угон катафалка?
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Опровергают угон катафалка ритуальщики и полиция БердскаУмер замкомандующего Западным военным округом генерал Юрий ЕвтушенкоЕщё 504 новостей

Вечером 10 ноября по Бердску разнеслась информация: в городе угнан катафалк. Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", двое сотрудников службы ритуальных услуг сели в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении. Об этом в полицию заявил, судя по всему, руководитель похоронной компании. Бердская полиция объявила спецтехнику, предназначенную за перевозки умерших, и угонщиков в розыск.

Однако сегодня, 11 ноября, в ритуальных агентствах города официально отказались признать факт хищения. Не подтвердил пока данную информацию и временно исполняющий обязанности начальника ОМВД по Бердску Сергей Волгин.

- У нас пока данных заявлений не зарегистрировано, - сообщил Сергей Волгин.

катафалк происшествия угон машины
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