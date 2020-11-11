Опровергают угон катафалка ритуальщики и полиция Бердска

Двое сотрудников службы ритуальных услуг сели в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении. Но так ли это?

Кому понадобился угон катафалка?

Вечером 10 ноября по Бердску разнеслась информация: в городе угнан катафалк. Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", двое сотрудников службы ритуальных услуг сели в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении. Об этом в полицию заявил, судя по всему, руководитель похоронной компании. Бердская полиция объявила спецтехнику, предназначенную за перевозки умерших, и угонщиков в розыск.

Однако сегодня, 11 ноября, в ритуальных агентствах города официально отказались признать факт хищения. Не подтвердил пока данную информацию и временно исполняющий обязанности начальника ОМВД по Бердску Сергей Волгин.

- У нас пока данных заявлений не зарегистрировано, - сообщил Сергей Волгин.