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Заразился коронавирусом губернатор Камчатки Владимир Солодов

11:08 11.11.2020 Фото: instagram.com/vv_solodov
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В связи с заболеванием он уходит на самоизоляцию и продолжит работать в режиме видеосвязи.

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Губернатор Камчатки(на фото- в очках) заразился коронавирусом
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заразился коронавирусом. О положительном результате теста на COVID-19 глава региона сообщил на своей странице в Instagram.

Солодов добавил, что его самочувствие, «в целом, нормальное». В связи с заболеванием он уходит на самоизоляцию и продолжит работать в режиме видеосвязи. Глава региона пожелал всем здоровья и призвал беречь себя.

4 ноября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что заразился коронавирусом. Он добавил, что продолжит работать удаленно. Глава региона пожелал всем здоровья и призвал беречь себя и своих близких.

В России за последние сутки выявили 20 977 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. За сутки в стране скончались 368 пациентов с коронавирусом. Еще 15 600 человек выздоровели и выписались из больниц. Таким образом, с учетом обновленных данных коронавирусом заразились в общей сложности 1 817 109 россиян. Большинство (1 350 741) выздоровели. Еще 31 161 человек умерли.

COVID-19 губернатор коронавирус пандемия Владимир Солодов
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