11.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Убили на колбасу 14 лосей браконьеры в Новосибирской области

11:26 11.11.2020 Фото: 54.мвд.рф
0

Общая сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей.

% name% title
В Сузунском районе Новосибирской области задержаны подозреваемые в незаконной охоте

3 ноября текущего года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с коллегами Отдела МВД России по Сузунскому району установили и задержали участников преступной группы, подозреваемых в незаконной охоте. В состав группы входили восемь жителей рабочего посёлка Сузун Новосибирской области в возрасте от 22 лет до 51 года, пятеро из которых уже ранее привлекались к уголовной ответственности, в том числе за аналогичные преступления.

Подозреваемые были задержаны при силовой поддержке сотрудников СОБР Управления Росгвардии по Новосибирской области. В ходе проведенных обысков по местам проживания фигурантов было обнаружено и изъято 2 охотничьих ружья, 20 боеприпасов, 138 килограммов мяса лося, 12 ножей, 1300 евро, около 8 тысяч долларов США, планшет, ноутбук, 22 мобильных телефона, радиостанция, одежда со следами бурого цвета и два автомобиля УАЗ, используемые для незаконной охоты.

Как установили полицейские, в период с июня по октябрь текущего года подозреваемые, на особо охраняемой природной территории, совершили незаконный отстрел 14 особей лосей. Общая сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 258 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная охота). В отношении двоих подозреваемых решается вопрос об избрании меры пресечения, ещё пятеро находятся под подпиской о невыезде.

В настоящее время полицейские проверяют подозреваемых на причастность к аналогичным преступлениям.

% name% title
% name% title
% name% title
% name% title
% name% title
% name% title

Источник: 54.мвд.рф

браконьер охота
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Жалко животных?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какие машины чаще всего угоняют в Новосибирской области, стало известно
12:00 11-11-2020
Какие машины чаще всего угоняют в Новосибирской области, стало известно
БердскОбсудит с народом бюджет-2021 и развитие экономики до 2023 года власть Бердска. Дата и место публичного слушанья. Постановление
11:56 11-11-2020
Обсудит с народом бюджет-2021 и развитие экономики до 2023 года власть Бердска. Дата и место публичного слушанья. Постановление
Скандал: сотни норок сожгли живьем из-за COVID-19
11:45 11-11-2020
Скандал: сотни норок сожгли живьем из-за COVID-19
БердскОпровергают угон катафалка ритуальщики и полиция Бердска
11:42 11-11-2020
Опровергают угон катафалка ритуальщики и полиция Бердска
Всех учителей могут обязать пройти аттестацию в ближайшее время
11:40 11-11-2020
Всех учителей могут обязать пройти аттестацию в ближайшее время
Почему участвовать в контроле за перемирием в Карабахе хочет Эрдоган
11:30 11-11-2020
Почему участвовать в контроле за перемирием в Карабахе хочет Эрдоган
Убили на колбасу 14 лосей браконьеры в Новосибирской области
11:26 11-11-2020
Убили на колбасу 14 лосей браконьеры в Новосибирской области
Бердск"Я покажу тебе Кирюшу": Уволит ли за нападение на журналиста Болдырева сотрудника пресс-центра мэрии Бердска Цветкова, ответил мэр Евгений Шестернин. Отношения "трещат по швам"?
11:22 11-11-2020
Правительство выделило ещё 5,5 млрд рублей на материальную поддержку многодетных семей
11:20 11-11-2020
Правительство выделило ещё 5,5 млрд рублей на материальную поддержку многодетных семей
Как определить степень тяжести коронавируса по симптомам, рассказал Минздрав
11:15 11-11-2020
Как определить степень тяжести коронавируса по симптомам, рассказал Минздрав