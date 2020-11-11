Убили на колбасу 14 лосей браконьеры в Новосибирской области

В Сузунском районе Новосибирской области задержаны подозреваемые в незаконной охоте

3 ноября текущего года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с коллегами Отдела МВД России по Сузунскому району установили и задержали участников преступной группы, подозреваемых в незаконной охоте. В состав группы входили восемь жителей рабочего посёлка Сузун Новосибирской области в возрасте от 22 лет до 51 года, пятеро из которых уже ранее привлекались к уголовной ответственности, в том числе за аналогичные преступления.

Подозреваемые были задержаны при силовой поддержке сотрудников СОБР Управления Росгвардии по Новосибирской области. В ходе проведенных обысков по местам проживания фигурантов было обнаружено и изъято 2 охотничьих ружья, 20 боеприпасов, 138 килограммов мяса лося, 12 ножей, 1300 евро, около 8 тысяч долларов США, планшет, ноутбук, 22 мобильных телефона, радиостанция, одежда со следами бурого цвета и два автомобиля УАЗ, используемые для незаконной охоты.

Как установили полицейские, в период с июня по октябрь текущего года подозреваемые, на особо охраняемой природной территории, совершили незаконный отстрел 14 особей лосей. Общая сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 258 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная охота). В отношении двоих подозреваемых решается вопрос об избрании меры пресечения, ещё пятеро находятся под подпиской о невыезде.

В настоящее время полицейские проверяют подозреваемых на причастность к аналогичным преступлениям.

Источник: 54.мвд.рф